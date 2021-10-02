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Yerken siz farkında olmadan metabolizmayı hızlandıran tohum çeşitleri

01.10.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazla kilo bazılarımız için derin bir yara… İstediğimiz forma kavuşabilmek için uygulamadığımız yöntem kalmıyor neredeyse. Peki, yerken siz farkında olmadan metabolizmayı hızlandıran tohum çeşitlerini denediniz mi? Cevabınız hayır ise göz atmanızda fayda var.

Yerken siz farkında olmadan metabolizmayı hızlandıran tohum çeşitleri

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmek için ideal kiloda olmak gerekiyor. Dış görünüşün de bu duruma etkisi yok değil. Mesela vitrinde çok beğendiğiniz kıyafetin içine sığamamak gerçekten üzücü. Bu sorunu çözmenin pek çok yolu var: Bitki çayları, diyet yemekler, açlık orucu… Aslında amaç sadece zayıflamak olmasa da bazı tohumları tüketerek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Aktarlarda gezmenize gerek kalmadan internet yoluyla bu tohumlara ulaşmak mümkün.

Hatırlatma: Hamileler ve kronik rahatsızlığı olanların doktora danışarak kullanması gerekiyor.

1. Sadece tat verdiğini mi düşünüyorsunuz…

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Yemeklerimize nefis bir tat ve aroma veren kimyon sadece bununla yetinmiyor elbette. Tohumundan hazırlayabileceğiniz kimyon suyu, sindirim problemlerinde sıklıkla tercih ediliyor. Mesela çok bilinen yönüyle gaz giderici olduğunu söyleyebiliriz. Eğer sindirim sisteminiz yavaş çalışıyorsa bu size fazla kilo, bölgesel yağlanma şeklinde geri dönebilir. Üstüne bir de yemek sonrası şişkinlik ve kabızlık durumlarıyla karşılaşmanız kaçınılmaz olur. Sonra da pişmanlık duyabilirsiniz. O zaman metabolizmanızı hızlandırma yoluyla yediklerinizi daha hızlı ve kolay bir şekilde sindirebilirsiniz. Bu noktada kimyon tohumunu denemek işe yarayabilir.

Kimyon tohumu çeşitlerine ulaşmak için tıklayın.

2. Keten tohumu ile yakalım gitsin şu kalorileri!

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Öğünlerinizde lif alımına özen gösteriyor musunuz? Sindirim sisteminin iyi çalışabilmesi için lifli besinlere ihtiyaç duyarız. Ayrıca bu besinler, karbonhidratlar gibi kan şekerinizin sürekli dalgalanmasına neden olmaz.

Keten tohumu da lif yönünden zengin bir besin ve bol miktarda omega-3 yağ asidi içerir. Omega-3 yağ asitlerinin metabolizmayı hızlandırdığı ise bilinen bir gerçek. Yani sonuç olarak metabolizmanız ne kadar hızlı çalışırsa o kadar kalori yakmış olursunuz. Keten tohumundan maksimum fayda alabilmek için düzenli ve öğütülmüş haliyle tüketilmesini öneriyor uzmanlar. Öyleyse, gitsin kaloriler!

Keten tohumu ile hayatınıza sağlıklı bir dokunuş yapmak için tıklayın.

3. Sürekli bir şeyler yemek istiyorum diyorsanız…

Yerken siz farkında olmadan metabolizmayı hızlandıran tohum çeşitleri

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Bazen insanın yedikçe yiyesi gelir. Özellikle boş enerji veren yiyecekleri tükettiğimizde bu istek daha da artar. Bu yüzden besin değeri yüksek ve kısa sürede acıkmayı önleyen yiyecekleri tüketmek doğru bir yaklaşım olabilir.

O zaman gelin, chia tohumu ile tanışalım. Bitkisel protein kaynağına sahip olduğu için uzun süre tokluk hissi veriyor. Bu sayede buzdolabı ziyaretiniz azalabilir belki, ne dersiniz? Lifli olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Ayrıca bünyesinde bol miktarda kalsiyum da barındırıyor. Eğer zayıflamak istiyorsanız chia tohumunu diyetinize eklemenizi öneririz. Çünkü metabolizmayı hızlandıran bir etkiye sahip.

Chia tohumu ile tanışmak için tıklayın.

4. Tere tohumundan metabolizmanıza tam destek!

Yerken siz farkında olmadan metabolizmayı hızlandıran tohum çeşitleri

Yapraklarından yapılan bol limonlu salata çok lezzetli olur, bilen bilir. Ancak biz burada tohum halinden bahsetmek istiyoruz.

Bağışıklığı güçlendiren bir etkisi olduğunu söylüyor uzmanlar. Ayrıca metabolizmanızın güçlenmesine destek oluyor. Aç karnına tüketildiği taktirde daha fazla fayda sağlıyor. Acı tadı sebebiyle tek başına tüketmek çok zor. Bu nedenle su veya bal ile birlikte tüketilmesi öneriliyor. Ne kadar faydalı olursa olsun her şeyin fazlasının zarar olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Burada, doğru ölçü ve doğru yöntemi uygulamak önemli.

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5. Ödemleriniz için siyah hardal tohumu...

Yerken siz farkında olmadan metabolizmayı hızlandıran tohum çeşitleri
Ülkemizde kullanımı çok yaygın olmasa da son zamanlarda adı sık duyuluyor. Üç farklı rengi var: Beyaz, siyah ve kırmızı. Daha çok yemeklerin yanına sos olarak kullanılıyor. Bizce patatese güzel uyum sağlıyor. Ancak eti marine etme konusunda da başarılı. Tabii ki tercih meselesi… Neyse, konumuz lezzetli yemeğin sırları değil.

Diğer tohumlar gibi siyah hardal tohumunun da sağlık yönünden yararlı etkileri bulunuyor. Sindirimi kolaylaştırıcı bir etkisi var. Metabolizmayı hızlandırdığı için fazla kilolarını vermek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Ayrıca ödem atımına da yardımcı oluyor.

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6. Tatlı krizleriniz için acı çehre tohumu...

Yerken siz farkında olmadan metabolizmayı hızlandıran tohum çeşitleri
Adı gibi tadı da acı olan bir tohum, diğer bir adıyla acı çehre otu.

Daha çok kilo verdiren yönüyle tanınıyor. Çünkü metabolizmayı aktif hale getiren bir besin. Kilo almaktan şikayet edenler genelde tatlıya çok düşkün olduklarını söylerler. Peki, sizin tatlıyla aranız nasıl? Bazı zamanlar canımız öylesine tatlı ister ki neredeyse krize gireriz. Acı çehre tohumunu tüketerek tatlı ihtiyacınızı azaltabilirsiniz. Ayrıca iştah kesme özelliği de bulunuyor. Bir bardak sıcak suyun içinde beş adet tohumu demleyerek tüketebilirsiniz.

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7. Ardıç ağacında saklı şifa kaynağı: Ardıç tohumu

Yerken siz farkında olmadan metabolizmayı hızlandıran tohum çeşitleri

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Ardıç, ülkemizde Ege ve Akdeniz’de yetişen, her mevsim yeşilliğiyle bilinen bir ağaç. Bu ağacın siyahımsı ve kırmızı meyvelerine ise ardıç tohumu deniliyor.

Uçucu yağ olarak sabun ve kozmetiklerin içinde kullanılıyor. Aynı zamanda sedef, egzama gibi cilt hastalıkları için de şifa kaynağı olduğu söyleniyor. Diğer tohumlarda olduğu gibi ardıç tohumu da sindirim sistemi üzerinde olumlu etkilere sahip. Elbette ki metabolizmayı da hızlandırıyor. Farklı şekillerde tüketimi olan ardıç tohumu, genellikle ezilerek baharat gibi veya çay olarak kullanılabiliyor.

Ardıç tohumunu satın almak için tıklayın.

8. Kendisi küçük etkisi büyük siyah taneler…

Yerken siz farkında olmadan metabolizmayı hızlandıran tohum çeşitleri

Poğaçaları, börekleri süsleyen çörek otu… Yaygın olarak çörek otu denilse de aslında bir tohum çeşidi diyebiliriz. Hem tohum hem de yağ şeklinde kullanılabiliyor. Çörek otu tohumunun öğütülmeden tüketilmesi sindirim açısından uygun değil. Bu nedenle taze öğütülüp hemen tüketilmesi gerektiğini hatırlatalım. Hani derler ya, “Her derde deva…” diye, işte çörek otu da doğru kullanıldığı taktirde pek çok rahatsızlığa iyi geliyor. Metabolizmayı hızlandıran bir etkisi olduğu için yemeklerden yarım saat önce tüketilirse zayıflamaya yardımcı olur.

Eğer evinizde yoksa buradan çörek otunu temin edebilirsiniz.

9. Biberiye tohumu mu yoksa bitkisi mi?

Yerken siz farkında olmadan metabolizmayı hızlandıran tohum çeşitleri

Biberiye, diğerleri gibi tohum şeklinde tüketilen bir besin maddesi değil. Aslında tohumu bitkinin sadece yeniden üretimini sağlamak için kullanılıyor. Fakat biberiye bitkisinin kurutulmuş hali tohumu anımsattığı için biberiye tohumu da denilebilir. Yani anlayacağınız tüketilen kısmı bitkinin kendisi.

Toz, yağ ve baharat haliyle karşımıza çıkan biberiye, çayı hazırlanarak tüketildiğinde hızlı kilo vermenizi sağlar. Detoks etkisi yaptığı da biliniyor. Özellikle yemeklerden önce tüketilirse tokluk hissi veriyor. Yaprakları metabolizmayı hızlandırıyor ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor.

Satın almaya karar verdiyseniz ürüne güvenilir markaların yer aldığı bu linkten ulaşabilirsiniz.

10. Can sıkıntısından çitlediğiniz kabak çekirdeği…

Yerken siz farkında olmadan metabolizmayı hızlandıran tohum çeşitleri

Çitlemenin en sağlıklı hali, kabak çekirdeği... Bazen can sıkıntısını geçiştirmek için bazen de seyrettiğimiz filme eşlik etmesi için tüketiriz. Aynı zamanda ekmeklerde, salatalarda ve çorbalarda sıklıkla kullanıyoruz.

Çinko, yağ yakımına destek olan önemli bir mineral ki kabak çekirdeği de bu yönden oldukça zengin. Metabolizmanızın hızlanmasına da destek olur. Düzenli bağırsak hareketleri ve sağlıklı sindirim sistemi için önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Ayrıca yüksek protein ve lif içermesi tokluk sürenizi uzatıyor. Yalnız şunu da hatırlatalım hemen: Kabak çekirdeği kilo vermenizi destekler fakat bu avuç avuç tüketebileceğiniz anlamına gelmiyor. Günlük bir avuç yeterli.

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