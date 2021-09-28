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Yerli İHA ailesinin yeni üyesi "BOYGA" duyuruldu

28.09.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mini İHA geliştirmelerinin son örneği olan BOYGA’yı duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen BOYGA projesinin üretimi Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından gerçekleştiriliyor. Farklı fonksiyonlar ile farklı görevler yürütecek olan mini İnsansız Hava Aracı (İHA) BOYGA’nın mühimmatları ise Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştiriliyor.

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FARKLI GÖREVLER ÜSTLENECEK

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BOYGA’yı duyurduğu paylaşımında, “Yeni fonksiyonlarla farklı görevler üstlenecek Mini İHA geliştirmelerimizin son örneği BOYGA Mühimmat Bırakan İHA! BOYGA, 81 mm havan mühimmatını geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde hedef üzerine bırakıyor.” ifadelerine yer verdi.

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(İHA)

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