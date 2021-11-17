Yolculuklarda hep sizinle: %20 indirimli teknolojik araç aksesuar çeşitleri

Araç kullanırken yaşanan en büyük sorunlardan biri, telefonu koyacak yer bulmak. Ani fren gerektiren ya da kasis ve keskin viraj gibi durumlarda telefonların olmadık yerlere düşme gibi huyları da en büyük problemlerden biri. Araç kullanırken genellikle araç içi yol kamerası ya da navigasyon için telefona ihtiyaç duyulsa da bazen acil çağrıları karşılamak da gerekebiliyor. Sürüş esnasında telefon ile uğraşmak, dikkat dağıttığı için hem sizin hem de trafikteki diğer sürücü ve yayaların can güvenliğini tehlikeye atan bir durum. Ancak bu tehlikeyi telefon tutucu aparatlar ile engellemek mümkün. Bu nedenle her araçta mutlaka telefon tutucu ürünler olmalı. Siz de işlevsel özellikleriyle sürüş keyfinizi ikiye katlayan Baseus telefon tutucuları tercih ederek sürüş güvenliği sağlayabilirsiniz. Üstelik bu ürünler, Prime üyelerine özel Baseus araç aksesuarlarında geçerli %20’ye varan indirim kampanyası kapsamında yer alıyor. 18.11.2021 tarihinde saat 0.00’da başlayacak olan bu kampanya, 21.11.2021 tarihinde saat 0.00'da sona erecek. İşte kampanya dahilinde yer alan en iyi Baseus telefon tutucular! Haydi gelin, birlikte inceleyelim.

Telefon tutucu alırken nelere dikkat edilmeli?

Telefon tutucular, araba kullanırken güvenli sürüş sağlayan en büyük yardımcılardan biri. Araç kullanırken riski azaltmak için mutlaka sağlam ve kaliteli ürün tercih etmelisiniz. Dayanıklı malzeme ile üretilen telefon tutucu aparatları uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanmak mümkün. Alacağınız ürün hem araca sağlam konumlanmalı hem de telefonu sıkı kavrayarak düşmelere ve kaymalara izin vermemeli. Ani hız ya da fren, sarsıntı gibi durumlarda telefonun hareket etmesine engel olmalı. Telefon tutucunun nereye konumlandırıldığı da oldukça önemli olan diğer bir unsur. Birden fazla yere yerleştirebileceğiniz ürünleri tercih ederseniz değişen ihtiyaçlarınız için konforlu bir kullanım sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra ürünün boyutuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Çok büyük telefon tutucular her zaman kullanışlı olmayabilir. Ayrıca ürünün farklı telefon modelleriyle uyumlu olması da dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta. Son olarak çok fonksiyonlu ürünler, farklı ihtiyaçlarınızın karşılanmasına da yardım eder. Örneğin; 360 derece dönebilen başlıklar, telefonu kablolu ya da kablosuz şarj edebilmesi, farklı araçlara da uyum sağlayabilmesi gibi özelliklere sahip ürünleri tercih ederseniz uzun vadede daha fazla fayda elde edebilirsiniz.

Kolay kullanıma sahip Baseus WXHW03-01 Telefon Tutucu



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Otomatik sıkıştırma özelliğine sahip olan Baseus WXHW03-01 Telefon Tutucu, telefonu sıkıca kavrayarak kaymasını engelliyor. Tek elle kullanıma izin veren ürün, trafikte rahat hareket etmenize yardım ediyor. Kızılötesi algılama fonksiyonuna sahip olan üründe; aşırı sıcaklık, aşırı gerilim, kısa devre, aşırı akım ve aşırı güç gibi durumları algılayan çoklu güvenlik koruma desteği bulunuyor. FOD fonksiyonuna ve Qi sertifikasına sahip olan telefon tutucu, kolay bir kullanıma sahip. Hava çıkış klipsi olan ürün, telefonunuza zarar vermiyor. Gösterge panelini ön camı ile rahatça kontrol edebileceğiniz cihazı kullanarak aynı zamanda telefonunuzu şarj edebilirsiniz. 15 Watt hızlı şarj özelliği ile size büyük kolaylık sağlayacak olan telefonu tutucuyu 70-100 mm genişliğindeki tüm telefonlar için kullanabilirsiniz.

ABS ve akrilik materyal ile üretilen Baseus WXHW03-01 Telefon Tutucu’yu detaylı olarak incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. iOS ve Android için Baseus 2in1 Wireless Kablosuz Araç Hızlı Şarj Tutucu

Baseus Kablosuz Araç Hızlı Şarj Tutucu, sağlam tutuşu ile akıllı telefonlarınızı sıkıca kavrayarak kayma ve düşmeleri engelliyor. Kurulumu kolay olan ürün, ekstra bir teknik bilgi gerektirmiyor. Özgün mekanik yapısı, silikon ve PC materyal ile üretilmesi nedeniyle oldukça dayanıklı olan ürünü uzun yıllar sorunsuz olarak kullanabilirsiniz. Ürün, düz zemine tutturulacak şekilde tasarlandığı için araçlarınızın ön kısmında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Uzun yolculuklarda telefon şarjını endişe etmenize de gerek yok. Cihaz, Wireless charger özelliği ile 1.5 saatte telefonunuzu hızlıca şarj edebiliyor. Üstelik bu özelliği sizi kabloyla uğraşma ya da kablo temini gibi dertlerden de kurtarıyor. Ürün, hem iOS hem de Android telefon modellerine uyum sağlıyor. Kablosuz şarj özelliğini ise tüm cep telefonları için kullanabilirsiniz.

Kampanya kapsamında yer alan Baseus 2in1 Wireless Kablosuz Araç Hızlı Şarj Tutucu'yu tükenmeden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Şık ve dayanıklı, Baseus Smart Wireless Kablosuz Hızlı Şarj Araç Tutucu Wxzn-B01

En kullanışlı telefon tutuculardan biri olan Baseus Smart Wireless Kablosuz Hızlı Şarj Araç Tutucu Wxzn-B01, 360 derece dönebilen başlığa sahip. Bu sayede telefonu hem yatay hem de dikey olarak kullanmaya imkan veriyor. İstediğiniz şekilde ayarlayarak sürüş esnasında telefonun navigasyon özelliğini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aracınızın torpido kısmına rahatça takabileceğiniz ürün, araca sıkıca kenetlenerek kayma ve düşme yapmıyor. Teknik bilgi gerektirmeden kolayca kuruluyor. Telefonu da sıkı bir şekilde kavrayan ürün, sürüş esnasında telefon düşmeleriyle uğraşmanıza izin vermiyor. 1 adet USB bağlantı noktasına ve yükseltilmiş çipe sahip olan telefon tutucu, akıllı kontrol özelliğine de sahip. Hem telefon tutucu hem de şarj edici olarak kullanabileceğiniz cihaz ile telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. Çizilmelere karşı dirençli olan sağlam yapısı sayesinde telefon tutucuyu uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

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4. Çok fonksiyonlu Baseus WXER-01 Big Ears Car Mount Wireless Charger

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Güvenli araç sürüşüne destek olan Baseus WXER-01 Big Ears Car Mount Wireless Charger sayesinde telefonunuzu navigasyon, media player ve araç içi kamera gibi kullanabilirsiniz. Telefonu cebinizden çıkarmakla uğraşmadan tek elle çağrıları hoparlöre alarak cevaplayabilirsiniz. İndüksiyon bobinleri aracılığıyla akımı dönüştürerek manyetik bir rezonans sağlayan telefon tutucu, telefonunuzu kolayca kavrıyor. Ürün, aynı zamanda telefonunuzu şarj ederek uzun yolculukların keyfini çıkarmanıza yardım ediyor. Üstelik şarj işlemini Wireless ile gerçekleştirerek sizi kablo derdinden de kurtarıyor. Cihaz üzerindeki gösterge ekranında mavi ışık yanması, şarj için cihazın hazır olduğu anlamına geliyor. Şarj ederken telefonunuza zarar vermeyen ürün, 3 mm güvenli şarj algılama mesafesi özelliğine sahip. 360 derece dönebilen bir başlığa sahip olan telefon tutucu, akıllı telefon ve tablet kullanımı için oldukça uygun. Aracın ızgarasına takabileceğiniz ürünü dilerseniz gövdeye de yerleştirebilirsiniz. Ürün, her türlü araç ızgarasına uyum sağlıyor. Kompakt bir tasarıma sahip olan telefon tutucuyu kolayca istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Sağlam alüminyum alaşım materyal ile üretilen cihazın gövdesi ise silikon. Konforlu sürüş sağlayan ürün, aynı zamanda zarif tasarımı ve rengi ile aracınıza çok yakışacak.

Baseus WXER-01 Big Ears Car Mount Wireless Charger'ı detaylı olarak incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

