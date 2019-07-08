Yolu trafiğe kapatan HDP'li gruba müdahale

Emniyet müdürü de Türkiye'de terörle mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Devlet olmanın gereğini yapacaktır. Terör örgütleri olduğu sürece terörle mücadele devam edecektir. Bu ülkede bir savaş yok, terörle mücadele vardır. Devlet terörle mücadele ediyor, etmeye de devam ediyor. Miting için müracaat ettiniz, izin aldınız. Bu yürüyüş için müracaat etmediniz. Kimse gelip bize bir bildirimde de bulunmadı." diyerek yürüyüşe izin vermedi.

