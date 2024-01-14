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Yürüyen merdivenlerden sonra şimdi de otobüs arızası iddiası: İBB o anları paylaşıp AK Parti'yi suçladı! "Set kurulup çekim yapıldı"

14.01.2024 14:40 | Son Güncelleme:
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Daha önce metro istasyonlarında yürüyen merdivenlerin bozulduğu iddialarının tartışmalara yol açtığı İstanbul'da bu kez arızalı olduğu öne sürülen bir özel halk otobüsüyle ilgili paylaşılan video gündem oldu. İBB'den paylaşılan o videoda otobüsün aslında arızalı olmadığı, ancak kurgu amaçlı arızalı gösterildiği iddiasına delil olarak sunulan anlar yer aldı.

Yürüyen merdivenlerden sonra şimdi de otobüs arızası iddiası: İBB o anları paylaşıp AK Parti'yi suçladı! "Set kurulup çekim yapıldı"

12 Ocak'ta denetim sırasında görev sahası dışında bulunduğu belirtilen özel halk otobüsünde şoför ile araç sahibi arasında geçen diyalog sosyal medyanın gündeminde. İBB'nin paylaştığı o anlara "Film gibi kumpası izleyin" notu düşülürken AK Parti'ye de tepki gösterildi.

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YÜRÜYEN MERDİVENLERİN DE ARIZALANDIĞI İDDİA EDİLİYORDU

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda özellikle metro istasyonlarındaki yürüyen merdivenlerin peş peşe bozulduğu haberleri yayılmış, ancak daha sonra bu arızaların kasıtlı olarak gerçekleştirilip bazı haber kanallarınca çekim yapıldığı öne sürülmüştü.

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"SET KURULUP ÇEKİM YAPILDI"

Bu kez görüntüler özel halk otobüsünden geldi. İBB Haber tarafından paylaşılan videoya "Film gibi kumpası izleyin. AK Parti’nin, İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığı ortaya çıktı" notu düşüldü.

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ARAÇ İÇİNDEKİ DİYALOG KAMERADA

Videoda otobüsün arızalı olmadığı halde araç sahibiyle şoförün anlaşması üzerine arıza kaydı geçildiği ve bunun da bir cast ekibiyle birlikte çekime alındığı iddiasına ilişkin araç içinden kaydedilenler de dahil olmak üzere çeşitli görüntüler ve diyaloglar yer alıyor.

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RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Ayrıca araç sahibinin ruhsatının iptal edildiği bilgisi de paylaşıldı.

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