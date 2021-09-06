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Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı? Bakan Özer'den açıklama

06.09.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi gölgesi altında başlayan yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, devamlılığın zorunlu olacağını belirtti.

Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı? Bakan Özer'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak okulları açık tutmaktır. Bununla ilgili tüm önlemlerimizi de aldık. Bu önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsunlar." demişti.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

PCR TESTİ ŞARTI

Yüz yüze eğitimin başlamasından önce koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olmayan öğretmen ve okul personeline, haftada 2 kez olmak üzere PCR testi şartı getirilmişti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM 1,5 YILIN ARDINDAN BAŞLADI

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, 1,5 yılın ardından bugün başladı. 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen ders başı yaptı.

Okullarda yüz yüze eğitim başladı! 18 milyon öğrenci ders başı yaptıOkullarda yüz yüze eğitim başladı! 18 milyon öğrenci ders başı yaptı

DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?

Hürriyet'e yüz yüze eğitimle ilgili açıklamada bulunan Bakan Özer, öğrencilerin devam zorunluluğunun olduğunu belirterek, yönetmelikte tanımlı mazeret, Sağlık Bakanlığı'nın kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa dair raporu olan ve korovirüs tanısı veya teması olan öğrencilerin okula gelmeden EBA ve dijital platform üzerinden derslerini takip edebileceklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim
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