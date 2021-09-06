Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı? Bakan Özer'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak okulları açık tutmaktır. Bununla ilgili tüm önlemlerimizi de aldık. Bu önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsunlar." demişti.

PCR TESTİ ŞARTI

Yüz yüze eğitimin başlamasından önce koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olmayan öğretmen ve okul personeline, haftada 2 kez olmak üzere PCR testi şartı getirilmişti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM 1,5 YILIN ARDINDAN BAŞLADI

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, 1,5 yılın ardından bugün başladı. 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen ders başı yaptı.

DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?

Hürriyet'e yüz yüze eğitimle ilgili açıklamada bulunan Bakan Özer, öğrencilerin devam zorunluluğunun olduğunu belirterek, yönetmelikte tanımlı mazeret, Sağlık Bakanlığı'nın kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa dair raporu olan ve korovirüs tanısı veya teması olan öğrencilerin okula gelmeden EBA ve dijital platform üzerinden derslerini takip edebileceklerini belirtti.

