Yüzünüzü makyajınıza uygun taçlandıracak en iyi allık tavsiyeleri

Uzun uzadıya makyaj yapmak istemediğiniz günlerde bile yaz kış yüzünüze canlılık katacak allıklar, küçücük bir fırça darbesiyle havanızı değiştirmeye yeter de artar bile. Eğer "Allık ne demek?" ya da "Allık nedir?" gibi sorular kafanızı kurcalıyorsa kısaca anlatalım. Allık, cildi canlı gösteren ve elmacık kemiklerini belirginleştiren bir makyaj ürünü. "Allık nereye sürülür?" diyorsanız cildinize ve makyajınıza en uygun allık tonunu seçerek elmacık kemiklerinize sürebileceğinizi söyleyebiliriz. Siz de makyajda allıklardan vazgeçemiyorsanız gelin, hazırladığımız toz formlardan krem ve likit allıklara kadar hemen her makyaja uygun en iyi allık önerilerine hep birlikte göz atalım.

1. Bahar aylarının vazgeçilmezi şeftali tonlarında allık: Pastel Spring Blush

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Makyajınızı allık olmadan tamamlayamayanlardansanız veya yoğun makyaj yapmak istemediğiniz günlerde bile biraz allıkla daha iyi ve sağlıklı görünmeyi seviyorsanız Pastel markasının Spring Blush isimli allığına göz atmanızı öneririz. İpeksi yapısı sayesinde kolayca rengini veren allık, şeftali pembe tonlarıyla baharın enerjisini yansıtır. "Allık nasıl sürülür?" diye sorarsanız içeriğindeki mikronize edilmiş ham maddeler sayesinde allık fırçası yardımıyla kolayca uygulayabilirsiniz. Esmer, buğday veya beyaz tenli olmanız fark etmeksizin her cilt tonunda şahane durabilecek allığı yaz kış rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

2. Doğal ışıltısıyla yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz: MAC Powder Blush Peaches

Dört mevsim her makyajınıza uyum sağlayacak bir allık arıyor ve "En iyi allık markası hangisi?" diyorsanız MAC'in âdeta "Allık nasıl yapılır?" sorusuna cevap niteliğindeki Powder Blush serisinden Peaches isimli allığı sizin için harika bir seçim olabilir. Markanın doğal ışıltılı şeftali tonlarındaki toz allığı, içeriğinde bulunan zarif ışıltısıyla makyajınızı tamamlarken cildinize doğal bir ışıltı da katar. Hem gece hem gündüz makyajlarınızda rahatlıkla tercih edebileceğiniz allığı her görünümde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Allık fırçasıyla kolayca uygulayabileceğiniz toz allık, cildinizle anında bütünleşerek son derece doğal ve canlı bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olur.

3. Sadece allıkla ışıldamak isteyenler için Golden Rose Terracotta Blush On

Sadece allık kullanarak hem cildinize canlılık katmak hem ışıl ışıl parlamak istiyorsanız Golden Rose markasının Terracotta Blush On serisinde yer alan 5 numaralı allığına mutlaka göz atmanızı öneririz. Esmer, buğday ve açık ten fark etmeksizin her cilt tonuyla uyum sağlayabilen renge sahip allık, içeriğinde bulunan ışıltılar sayesinde cildinizde aynı zamanda aydınlatıcı etki de yaratır. Yumuşacık yapısıyla allık fırçası yardımıyla kolayca uygulayabileceğiniz allığı yaz aylarında ten makyajına ihtiyaç duymadan da rahatlıkla kullanabilir, aydınlatıcıya ihtiyaç duymadan ışıl ışıl parlayabilirsiniz.

4. Yanaklarına biraz ışıltı katmak isteyenlere: Maybelline New York Fit Me Allık

Makyajınızı tamamlarken yanaklarınıza sağlıklı bir ışıltı katmak istiyorsanız ürün çeşitliliğiyle makyaj severlerin göz bebeği olan Maybelline New York markasının Fit Me serisinde yer alan 10 Buff isimli allığı sizin için harika bir seçim olabilir. Makyajınızın vazgeçilmezi hâline gelecek, canlı rengiyle makyajınıza tazelik katacak allık, cilde mükemmel uyum sağlayan dokusu ve kremsi yapısıyla son derece kolay şekilde uygulanır. İçinde bulunan ışıltılar sayesinde cildinizde aynı zamanda aydınlatıcı etkisi de yaratacak allıkla makyajınıza canlılık katarken sağlıklı bir görünüme de kavuşabilirsiniz.

5. Bronz allıkları sevenler için: Note Terracotta Blusher

Makyajınızda güneşten yanmış etkisi veren bronz allıkları seviyorsanız Note Cosmetics markasının Terracotta Blusher serisinde yer alan 01 numaralı allığı sizin için harika bir alternatif olabilir. Bronz tonlarındaki ve ışıltılı allık ile yanaklarınıza sıcaklık verirken içeriğindeki ışıltılarla aydınlatıcı etkisini de yakalayabilirsiniz. Özel formülü sayesinde ciltle harika bir uyum sağlayan allık, içeriğinde bulunan macadamia yağı ile cildin nem ve yağ dengesini de korumaya yardımcı olur. Ayrıca cildinize muhteşem bir bronzluk kazandıracak allığın formülünde paraben bulunmadığını da belirtmeden geçmeyelim.

6. Tonlar arasında kararsız kalanlar için: Pastel Show Your Mood Dreamy

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Modunuza göre farklı tonlarda makyajlar yapıyor ve şeftali ile pembe tonları arasında kararsız kalıyorsanız Pastel markasının Show Your Mood serisinde yer alan Dreamy isimli allık paletini tercih edebilirsiniz. Birbirinden farklı tam 4 rengin bir arada bulunduğu palet sayesinde modunuza uygun olarak makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz renkleri karıştırarak kendi tonlarınızı da elde edebileceğiniz allık paleti, seyahatlerde yanınıza almak için de son derece uygun bir alternatif. Tek bir fırça darbesiyle rengini verebilen allıklar, makyajınızın kusursuz görünmesine olanak tanır.

7. Tek bir allık paletiyle birçok farklı makyajı yapmak isteyenlere: Makeup Revolution Hot Spice Ultra

Yaz kış allık sürmekten vazgeçmiyor ve "Tek bir allık paleti alayım, her makyajıma uysun." diyorsanız Makeup Revolution markasının farklı pembe tonlarını bir arada bulunduğu Revolution Hot Spice isimli allık paleti, sizin için doğru seçim olabilir. Pembenin 8 farklı tonunu bir arada sunan allık paleti, kolay karıştırılabilir formuyla kendi tonlarınızı yaratmanıza da olanak tanır. Doğal yapısı sayesinde son derece hoş ve kaliteli görünüme kavuşmanıza yardımcı olan allıklarla hemen her tondaki makyajınızı kolayca tamamlayabilir, tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz.

8. Makyaj severlerin gözde likit allığı: Missha Juicy Pang

Allık tavsiyeleri demişken son yıllarda pratikliği ve kalıcılığıyla makyaj severlerin göz bebeği hâline gelen Missha Juicy Pang allıklardan söz etmemek olmaz. En iyi likit allık denildiğinde akla ilk gelen markalardan Missha'nın Juicy Pang serisinde yer alan Rose Dust isimli allığıyla yanaklarınıza doğal bir pembelik ve ışıltı katabilirsiniz. Oje fırçasına benzeyen aplikatörü ile yanaklarınıza ürünü uyguladıktan sonra parmak uçları veya nemli sünger yardımıyla kolayca dağıtabileceğiniz allıkla spordan yeni çıkmış gibi doğal bir pembeliğe kavuşabilirsiniz. Hafif uyguladığınızda son derece doğal görünüm sağlayan allığı bir kat daha uygulayarak gece makyajlarınıza da uyumlu hâle getirebilirsiniz.

9. Tek uygulamada etkili sonuç arayanlara: LYKD Sweet Flush

Allık yapımında kullanılan farklı tekniklerle ortaya çıkan likit allıkları seviyor ve tek uygulamada etkili sonuç arıyorsanız LYKD markasının Sweet Flush adını verdiği allığına göz atmanızı öneririz. Yoğun pigmentli yapısıyla az miktarda uyguladığınızda bile cildinize renk ve canlılık katan likit allık, doğal görünen makyajları tercih edenlere istedikleri görünümü yakalamalarına da olanak tanır. Damlalık şeklindeki aplikatörü ile ürünü elinize bir miktar damlatıp allık fırçası yardımıyla yanaklarınıza uygulayabileceğiniz allığı dilerseniz direkt olarak yanaklarınıza damlatıp nemli sünger veya parmaklarınızla da uygulayabilirsiniz.

10. Makyajını hızlıca tamamlamak isteyenlerin bayılacağı: L'Oréal Paris Infaillible Shaping Stick

Yaz kış makyajını pratik bir şekilde tamamlamak isteyenlerin kalbini çalacak en iyi stick allıklardan biri, L'Oréal Paris markasının Infaillible serisinde yer alan Shaping Stick adını verdiği allığı olabilir. Kolay dağıtılan kremsi dokusu ve hafif yapısıyla son derece konforlu kullanım sunan stick formdaki allığı, nemli sünger veya allık fırçası yardımıyla uygulayabileceğiniz gibi dilerseniz parmak uçlarınızla da dağıtabilirsiniz. İçinde yer alan ışıltılarıyla cildinize anında doğal bir aydınlık ve canlılık katacak allığın her cilt tonuna uyum sağlayabilecek birçok farklı tonu bulunuyor.