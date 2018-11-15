Zonguldak'ta, FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan İsa B'nin ilçede bulunduğu ihbarını aldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede İsa B'nin aracını lastiklerinin tamiri için bir iş yerine bıraktığını öğrendi.

Şüphelinin ilçeye bağlı Bölüm Mahallesi'ndeki babasının evinde saklandığını belirleyen ekipler, İsa B'yi burada gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

