Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma şirketi 24 Haziran erken seçimi için Mayıs ayı baz alınarak hazırladığı son anket sonuçlarına göre bu pazar günü seçim yapılsa AK Parti yüzde 34.8, MHP yüzde 7.3, CHP yüzde 23.4, İYİ Parti yüzde 17.2, HDP yüzde 14.1, ve SP ise yüzde 2.5 oranında görülüyor.

Karasız seçmenlerin de dağıtılmış olduğu bu sonuçlara göre HDP de yüzde 10’luk seçim barajının üstünde yer alıyor.

SON ANKETE GÖRE CUMHUR İTTİFAKI VE MİLLET İTTİFAKI ARASINDA 1 PUAN FARK BULUNUYOR

Ankete göre CHP, İYİ Parti ve SP'nin oluşturduğu Millet İttifakı, AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı 1 puanla geçtiği gözüküyor.

Millet İttifakı, 43,1 oranını yakalarken Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise 42,1 olarak görünüyor.

SON ANKETE GÖRE HDP BARAJ PROBLEMİ YAŞAMIYOR

Herhangi bir ittifaka katılmayan HDP'nin oy oranı ise 14,1 olarak göze çarpıyor. HDP bu oy oranı ile baraj sorunu da yaşamıyor.

SON ANKETE GÖRE ERDOĞAN İLK KEZ YÜZDE 40'IN ALTINDA

Ankete göre Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez yüzde 40'ın altında görünüyor. İlk turda yüzde 50+1’i bulamayan Erdoğan’ın ikinci turdaki rakibiyse yüzde 26'ile Muharrem İnce oluyor.

Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a yüzde 39.7, Muharrem İnce’ye yüzde 26, Meral Akşener’e yüzde 21.2, Selahattin Demirtaş’a yüzde 11.1, Temel Karamollaoğlu’na yüzde 1.8, Doğu Perinçek’e de yüzde 0.5 oranında destek çıktı.