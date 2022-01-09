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2022 Üniversiteler kapanacak mı? Okullardan duyuru! Üniversitelerde yüz yüze eğitim bitiyor mu?

09.01.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinde vaka artışı devam ederken, 2021-2022 eğitim yılında üniversitelerin kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Omicron varyantı sonrası yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği gündem konusu oldu. Peki 2022'de üniversiteler kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bitiyor mu? İşte merak edilenler...

2022 Üniversiteler kapanacak mı? Okullardan duyuru! Üniversitelerde yüz yüze eğitim bitiyor mu?

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan vaka tablosuna göre son 24 saatte 418 bin 264 Covid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı ve 141 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayılarının gündeme gelmesiyle beraber okul ve üniversitelerdeki son durum merak ediliyor. Peki 2022'de üniversiteler kapanacak mı?

2022'DE ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili "Yüz yüze eğitime ara vermek gündemimizde değil." açıklamasını yapmıştı. Diğer yandan son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) yüz yüze yapılan derslerin tamamının hibrit yöntemlerle yürütüleceği duyuruldu.

ÜNİVERSİTELER ONLİNE EĞİTİME GEÇECEK Mİ?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde pek çok üniversite hibrit ve online eğitime geçti. Üniversiteler aldıkları kararı sosyal medya hesapları üzerinden yayınlamaya devam ediyor. Yüz yüze eğitimi bitirip, online eğitim kararı alan bazı üniversiteler ise şu şekilde:

İstanbul Teknik Üniversitesi:

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildi. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek, sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası’ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze yapılacak.”

Boğaziçi Üniversitesi:

4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceği duyuruldu.

Işık Üniversitesi:

Üniversite, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Ülke genelinde artan COVID-19 vakaları sebebiyle ek tedbirler alma ihtiyacı doğdu. Üniversite senatosu 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren 9 Ocak 2022 tarihine kadar uzaktan (online) eğitim kararı aldı. Uygulamalı derslerin fiziki ya da uzaktan (online) yapılmasıyla ilgili olarak Fakülte ve Müdürlükler ayrıca karar alacak, kararları zaman yitirmeksizin duyuracak”

Koç Üniversitesi:

7 Ocak 2022'ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Final sınavları da online düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Boğaziçi Üniversitesi yüz yüze eğitim
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