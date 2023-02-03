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46/2-d trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

17.01.2023 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenli sürüş için gidişe ayrılmış birden fazla şerit varsa sol şerit geçiş şerididir. Sağ şeritte giderken, önünüzdeki aracı geçmek için sol şeride geçmeniz gerekebilir. Böyle bir durumda geçişinizi tamamladıktan sonra sağ şeride tekrar geçmeniz gerekir. 46/2-d trafik cezası ise sol şeridi sürekli kullanma durumunda uygulanan trafik cezasıdır. Bu trafik kuralına uygun davranmayan tüm sürücülere kara yolları trafik kanunu gereğince 46/2-d trafik cezası uygulanır.

46/2-d trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Aksi bir işaret olmadığı sürece gidiş için ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek, 46/2-d trafik cezası ile çözümlenir. Bu kuralı ihlal eden sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 46/2-d trafik cezası uygulanır. Karayolları Trafik Kanunu gereğince uygulanan ceza “Kara yollarında trafiğin akışı” başlıklı 46. maddeye istinaden devreye girer. 46/2-d trafik cezası, sol şeridin bir geç şeridi olduğu ve sürekli kullanılması hâlinde ceza uygulanması gerektiğini ifade eden ceza kuralıdır. Önünüzdeki aracı geçmek için sol şeridi geçici olarak kullanmanız gerekir.

46/2-d trafik cezası nedir?

46/2-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu sürekli olarak sol şeridin kullanılması durumunda sürücüye uygulanan maddi yaptırım çeşididir. 46/2-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu geçiş şeridi olan sol şeridin sürekli kullanılması hâlinde uygulanan cezadır. Bu kurak ihlali durumunda 46/2-d ceza maddesi kapsamında sürücünün ehliyetine 20 ceza puanı eklenir.

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46/2-d trafik cezası kimlere uygulanır?

46/2-d trafik cezası sol şeridi sürekli kullanma durumunda uygulanan trafik cezasına verilen koddur. Bu kurala uygun davranışlarda bulunmayan tüm sürücüler, kara yolları trafik kanunu gereğince 46/2-d trafik cezası ile ödemeye tabi tutulur. 46/2-d trafik cezası tutarı her yılbaşı yenilenir. Sürücüler bu para cezasını çok pratik bir şekilde ödeyebilir.

46/2-d trafik cezası tutarı nedir?

46/2-d trafik cezası tutarı 2023 yılı için 46/2-d trafik cezası tutarı 951 TL, % 25 indirimli 713,25 TL olarak belirlenmiştir. Bu maddenin kamyon ve çekici sürücüleri tarafından ihlal edilmesi hâlinde trafik idari para cezası 4.064 TL, % 25 indirimli 3.048 TL olarak uygulanır. 46/2-d cezasından indirim alma hakkınız vardır. İndirim tutarı cezanın %25'i kadar uygulanır. Ceza indiriminden faydalanabilmeniz için, cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapmanız yeterlidir. Aksi takdirde böyle bir indirimden faydalanamazsınız.

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