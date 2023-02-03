46/2-d trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Aksi bir işaret olmadığı sürece gidiş için ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek, 46/2-d trafik cezası ile çözümlenir. Bu kuralı ihlal eden sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 46/2-d trafik cezası uygulanır. Karayolları Trafik Kanunu gereğince uygulanan ceza “Kara yollarında trafiğin akışı” başlıklı 46. maddeye istinaden devreye girer. 46/2-d trafik cezası, sol şeridin bir geç şeridi olduğu ve sürekli kullanılması hâlinde ceza uygulanması gerektiğini ifade eden ceza kuralıdır. Önünüzdeki aracı geçmek için sol şeridi geçici olarak kullanmanız gerekir.

46/2-d trafik cezası nedir?

46/2-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu sürekli olarak sol şeridin kullanılması durumunda sürücüye uygulanan maddi yaptırım çeşididir. 46/2-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu geçiş şeridi olan sol şeridin sürekli kullanılması hâlinde uygulanan cezadır. Bu kurak ihlali durumunda 46/2-d ceza maddesi kapsamında sürücünün ehliyetine 20 ceza puanı eklenir.

46/2-d trafik cezası kimlere uygulanır?

46/2-d trafik cezası sol şeridi sürekli kullanma durumunda uygulanan trafik cezasına verilen koddur. Bu kurala uygun davranışlarda bulunmayan tüm sürücüler, kara yolları trafik kanunu gereğince 46/2-d trafik cezası ile ödemeye tabi tutulur. 46/2-d trafik cezası tutarı her yılbaşı yenilenir. Sürücüler bu para cezasını çok pratik bir şekilde ödeyebilir.

46/2-d trafik cezası tutarı nedir?

46/2-d trafik cezası tutarı 2023 yılı için 46/2-d trafik cezası tutarı 951 TL, % 25 indirimli 713,25 TL olarak belirlenmiştir. Bu maddenin kamyon ve çekici sürücüleri tarafından ihlal edilmesi hâlinde trafik idari para cezası 4.064 TL, % 25 indirimli 3.048 TL olarak uygulanır. 46/2-d cezasından indirim alma hakkınız vardır. İndirim tutarı cezanın %25'i kadar uygulanır. Ceza indiriminden faydalanabilmeniz için, cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapmanız yeterlidir. Aksi takdirde böyle bir indirimden faydalanamazsınız.

