50 TL altı alabileceğiniz en kullanışlı ve uzun ömürlü organizerler

Evin dağınık olması sadece kötü bir görüntüye yol açmakla kalmaz ev işlerini de daha zor hâle getirir. Bu sorunu basit ve pratik organizer'ları tercih ederek çözebilirsiniz. Sürekli olarak makyaj ve çalışma masası, çekmece gibi alanları düzenlemekten sıkıldıysanız hayat kurtaran yardımcılarla kendi düzeninizi oluşturabilirsiniz. Bu sayede oluşan dağınıklığı önleyebilir ve aradığınız eşyanızı kolayca bulabilirsiniz. Yatak odanızdan mutfağınıza kadar evinizin birçok alanında kullanabileceğiniz hem kaliteli hem 50 TL altı fiyatıyla gönlünüzü fethedecek ürünleri listeledik. Gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. Takı yapmayı seviyorsanız Mano Organizer'dan yararlanabilirsiniz

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Takı yapmayı seviyor ancak kullandığınız ufak tefek aletleri nereye koyacağınızı bilemiyorsanız Mano Organizer'ı tercih edebilirsiniz. 10 adet bölmeden oluşan organizer, boncuk gibi küçük ürünleri ayırmak için oldukça ideal. Organizer sayesinde eşyalarınızın kaybolmasını önleyerek kullanışlı bir takı çantası oluşturabilirsiniz. Kolay açılabilen tasarımı, hafif yapısı ve taşıma kulpu ile dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Şeffaf kapağı sayesinde kapağını açmadan içinde hangi eşyanın olduğunu görebilirsiniz. Dayanıklı plastikten yapıldığı için uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz. Dilerseniz ürünü farklı hobileriniz için de tercih edebilirsiniz.

2. Dolap içi düzenleyici organizer'ları tercih ederek mutfağınızda yer tasarrufu yapın

Mutfağınızda sık kullandığınız eşyaları koyacak yer bulamıyor ve bir türlü düzen oluşturamıyorsanız Roza's Home Dolap İçi Düzenleyici tam size göre! Raf düzenleyici sayesinde mutfağınızı daha düzenli hâle getirebilirsiniz. Dolap içinde yer tasarrufu yapmak, daha fazla bardak ve tabak koymak için tercih edebilirsiniz. Tezgâh üzerinde ya da mutfak dolabında da kullanabilirsiniz. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz. Tüm mutfak gereçlerini taşıyacak dayanıklılığa sahip dolap içi organizer ile kendi düzeninizi oluşturabilirsiniz. Dakikalar içerisinde kurulumunu yapabilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

3. Çalışma masasını organizer'lar ile düzenli hâle getirebilirsiniz

Ders çalışırken çalışma masanız fazla dağılıyorsa Pufwin Organizer ile çalışma masasındaki kalem, kâğıt, makas, zımba gibi eşyalarınızı düzenli hâle getirebilirsiniz. 5 tane bölmesi olan organizer'ın içerisine birçok eşyanızı sığdırabilirsiniz. Böylece çalışırken sık kullandığınız eşyalarınızı hem göz önünde bulundurabilir hem daha düzenli olmalarını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda dilerseniz makyaj malzemelerini ya da banyoda yer alan farklı eşyalarınızı düzenlemek için de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kompakt boyutu sayesinde fazla yer kaplamayan, beyaz rengiyle bulunduğu ortama çok yakışan organizer'la düzenin keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

4. Serstil 30 Gözlü Petek Organizer'ı kullanarak çekmecelerinize düzen getirebilirsiniz

Çekmeceleriniz sık sık dağılıyorsa petek gözlü organizer'ı tercih ederek bu durumun üstesinden gelebilirsiniz! Petek tasarımıyla eşyalarınızı birbirinden ayırır ve karışmasını önler. Bu sayede çekmece içerisinde aradığınız eşyayı kolayca bulabilirsiniz. Pamuklu kumaştan üretilen Serstil 30 Gözlü Petek Organizer'ı kolayca temizleyebilirsiniz. Çekmecenizin içerisinde kullanabileceğiniz organizer'ın içerisine çorap, iç çamaşırı, kemer gibi küçük boyutlu pek çok eşyanızı koyabilirsiniz. Çocuk ya da bebek odasında tercih ederek zıbın, atlet hatta oyuncak gibi birçok eşyayı daha düzenli hâlde depolayabilir, karmaşadan kolayca kurtulabilirsiniz.

5. Vpw Makyaj Organizeri'ni kullanarak makyaj ürünlerinizi düzenleyebilirsiniz

Şık tasarımıyla herkesin beğenisini kazanan ve 16 tane bölmesi bulunan Vpw Makyaj Organizeri'ni kullanarak ruj, fondöten, allık, fırça gibi makyaj için kullanacağınız pek çok ürünü kolayca saklayabilirsiniz. Böylece hem makyaj masanızı daha düzenli hâle getirebilir hem ürünlerin kaybolmasını önleyebilirsiniz. Birçok farklı boyutta bölmesi olduğu için hemen hemen tüm makyaj ürününü rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Sağlam materyali sayesinde koyduğunuz yerde durur ve oynama yapmaz. Şeffaf tasarımıyla odanın dekorasyonuna da kolayca uyum sağlayacak makyaj organizer'ını kolayca temizleyebilirsiniz. Uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

6. Takılarınızın kaybolmasını önlemek için Bayev 4 Katlı Döner Takı Organizer'dan yararlanın

Takılarınız için şık ve kullanışlı bir ürün arayışındaysanız Bayev 4 Katlı Döner Takı Organizer'ı tercih edebilirsiniz. 4 bölmeli takı organizer'ı ile yüzük, bilezik, kolye, küpe gibi takılarınızı tek bir yerde saklayabilirsiniz. Döner tasarımı sayesinde kolayca açıp kapatabilirsiniz. Tam olarak kapanan tasarımı sayesinde takılarınızın tozlanmasını önleyebilirsiniz. Minimal tasarımlı olduğu için makyaj masanızda yer kaplamaz ve takılarınızın düzenli durmasını sağlar. Yüzük, kolye ve küpe gibi birbirinden farklı takıları ayrı alanlarda saklayabilir; böylece aradığınız eşyayı rahatça bulabilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay ürünü seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

7. Tatile giderken eşyalarınızı sığdırmakta zorlanıyorsanız bavul organizer'ları tercih edebilirsiniz

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Valiz hazırlamak bazen tam bir işkenceye dönebiliyor. Birçok eşyayı sığdırmak zor olabiliyor. Eğer siz de tatile giderken çok fazla eşya götürenlerdenseniz Alas Ev Tekstil Bavul Organizer'ıyla kolaylığı yakalayabilirsiniz. 6'lı set hâlinde tasarlanan organizer'a kıyafetlerinizden kişisel bakım eşyalarınıza kadar birçok ürünü rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Bavul hazırlamayı pratik hâle getiren ve farklı boylarda tasarlanan organizer'ın kir tutmayan kumaşı sayesinde ürünü yıl boyunca tüm tatillerinizde kullanabilirsiniz. Nemli bezle silerek kolayca temizlenen Alas Ev Tekstil Bavul Organizeri ile valizinizi kolayca düzenleyip tatilin keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

8. Gondol 6 Bölmeli Dolap İçi Tencere Kapak Düzenleyici'yi kullanarak yer tasarrufu yapabilirsiniz

Gondol 6 Bölmeli Dolap İçi Tencere Kapak Düzenleyici ile mutfağınızda hayalini kurduğunuz düzeni oluşturabilirsiniz. Plastikten üretilen ürün, kaliteli ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre size eşlik eder. Ergonomik tasarımıyla hem dolap içerisinde fazla yer kaplamadığı için yer tasarrufu yapmanızı hem tencere kapaklarını istediğiniz gibi düzenlemenizi sağlar. Büyük, küçük ya da orta boyuttaki tüm tencere kapaklarını rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. BPA içermeyen ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilir, yan yana birkaç tane koyarak tüm tencere kapaklarını istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

9. MataHare Buzdolabı Sepeti ile buzdolabınızda yer açabilirsiniz

Buzdolabındaki sebze ve meyve çekmeceleri yetersiz olabiliyor. Bu durum da yiyeceklerin arkalarda kalarak unutulmasına ve bozulmasına yol açabiliyor. Kullanışlı ve kaliteli MataHare Buzdolabı Sepeti ile sebze ve meyveleri ayrı ayrı yerleştirebilir, dolap içini daha verimli kullanabilirsiniz. Sağlığa zararlı BPA içermeyen ürün, raflarda yer kazanmanızı sağlar. Kaliteli yapısı sayesinde derin dondurucuda da kullanılabilen sepet, -18 derece soğuğa kadar dayanır. Set içerisinde 3 adet sepet bulunur. Dilerseniz ürünü tezgâh üstünde, dolap içerisinde ya da banyoda da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

10. Kaşık, çatal ve bıçaklarınızı düzenli hâle getirmek için Fenx Concept Kaşıklık'ı kullanabilirsiniz

Kaşık, çatal ve bıçaklar gün içinde en sık kullanılan mutfak gereçleri arasında yer alır. Bu nedenle bulundukları alan hemen dağılabilir. Eğer siz de kaşık ve bıçak gibi gereçlerinizi düzenli şekilde yerleştirebileceğiniz pratik bir ürün arayışındaysanız Fenx Concept Kaşıklık'ı tercih edebilirsiniz. Uzayabilen tasarımı sayesinde çekmece boyutuna göre kolayca büyütüp küçültebilir, tüm gereçlerinizi rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Kullanmadığınız zamanlarda üst üste koyabilir ve yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. Dayanıklı plastik malzemeden yapılan ürünü kolayca temizleyebilirsiniz. Gri rengiyle çekmecenize çok yakışacak ürünle mutfağınızdaki düzenin keyfini çıkarmaya hazır mısınız?