HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 50 TL altı alabileceğiniz en kullanışlı ve uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz en kullanışlı ve uzun ömürlü organizerler

18.04.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam alanını düzenli ve kullanışlı hâle getirmek için çekmece içlerinde, dolaplarda, çalışma masasında, lavaboda ve evin daha birçok alanında organizer'lardan yardım alabilirsiniz. Böylece hem eşyaların kaybolmasını hem dağınıklığı önleyebilirsiniz. Uygun fiyatlı ürünler sayesinde evinizi daha düzenli ve konforlu hâle dönüştürebilirsiniz. Peki, 50 TL altındaki fiyatlarıyla bütçenizi yormayacak ürünleri keşfetmeye hazır mısınız?

50 TL altı alabileceğiniz en kullanışlı ve uzun ömürlü organizerler

Evin dağınık olması sadece kötü bir görüntüye yol açmakla kalmaz ev işlerini de daha zor hâle getirir. Bu sorunu basit ve pratik organizer'ları tercih ederek çözebilirsiniz. Sürekli olarak makyaj ve çalışma masası, çekmece gibi alanları düzenlemekten sıkıldıysanız hayat kurtaran yardımcılarla kendi düzeninizi oluşturabilirsiniz. Bu sayede oluşan dağınıklığı önleyebilir ve aradığınız eşyanızı kolayca bulabilirsiniz. Yatak odanızdan mutfağınıza kadar evinizin birçok alanında kullanabileceğiniz hem kaliteli hem 50 TL altı fiyatıyla gönlünüzü fethedecek ürünleri listeledik. Gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. Takı yapmayı seviyorsanız Mano Organizer'dan yararlanabilirsiniz

50 TL altı alabileceğiniz en kullanışlı ve uzun ömürlü organizerler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Takı yapmayı seviyor ancak kullandığınız ufak tefek aletleri nereye koyacağınızı bilemiyorsanız Mano Organizer'ı tercih edebilirsiniz. 10 adet bölmeden oluşan organizer, boncuk gibi küçük ürünleri ayırmak için oldukça ideal. Organizer sayesinde eşyalarınızın kaybolmasını önleyerek kullanışlı bir takı çantası oluşturabilirsiniz. Kolay açılabilen tasarımı, hafif yapısı ve taşıma kulpu ile dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Şeffaf kapağı sayesinde kapağını açmadan içinde hangi eşyanın olduğunu görebilirsiniz. Dayanıklı plastikten yapıldığı için uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz. Dilerseniz ürünü farklı hobileriniz için de tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Dolap içi düzenleyici organizer'ları tercih ederek mutfağınızda yer tasarrufu yapın

50 TL altı alabileceğiniz en kullanışlı ve uzun ömürlü organizerler

Mutfağınızda sık kullandığınız eşyaları koyacak yer bulamıyor ve bir türlü düzen oluşturamıyorsanız Roza's Home Dolap İçi Düzenleyici tam size göre! Raf düzenleyici sayesinde mutfağınızı daha düzenli hâle getirebilirsiniz. Dolap içinde yer tasarrufu yapmak, daha fazla bardak ve tabak koymak için tercih edebilirsiniz. Tezgâh üzerinde ya da mutfak dolabında da kullanabilirsiniz. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz. Tüm mutfak gereçlerini taşıyacak dayanıklılığa sahip dolap içi organizer ile kendi düzeninizi oluşturabilirsiniz. Dakikalar içerisinde kurulumunu yapabilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Çalışma masasını organizer'lar ile düzenli hâle getirebilirsiniz

50 TL altı alabileceğiniz en kullanışlı ve uzun ömürlü organizerler

Ders çalışırken çalışma masanız fazla dağılıyorsa Pufwin Organizer ile çalışma masasındaki kalem, kâğıt, makas, zımba gibi eşyalarınızı düzenli hâle getirebilirsiniz. 5 tane bölmesi olan organizer'ın içerisine birçok eşyanızı sığdırabilirsiniz. Böylece çalışırken sık kullandığınız eşyalarınızı hem göz önünde bulundurabilir hem daha düzenli olmalarını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda dilerseniz makyaj malzemelerini ya da banyoda yer alan farklı eşyalarınızı düzenlemek için de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kompakt boyutu sayesinde fazla yer kaplamayan, beyaz rengiyle bulunduğu ortama çok yakışan organizer'la düzenin keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

4. Serstil 30 Gözlü Petek Organizer'ı kullanarak çekmecelerinize düzen getirebilirsiniz

50 TL altı alabileceğiniz en kullanışlı ve uzun ömürlü organizerler

Çekmeceleriniz sık sık dağılıyorsa petek gözlü organizer'ı tercih ederek bu durumun üstesinden gelebilirsiniz! Petek tasarımıyla eşyalarınızı birbirinden ayırır ve karışmasını önler. Bu sayede çekmece içerisinde aradığınız eşyayı kolayca bulabilirsiniz. Pamuklu kumaştan üretilen Serstil 30 Gözlü Petek Organizer'ı kolayca temizleyebilirsiniz. Çekmecenizin içerisinde kullanabileceğiniz organizer'ın içerisine çorap, iç çamaşırı, kemer gibi küçük boyutlu pek çok eşyanızı koyabilirsiniz. Çocuk ya da bebek odasında tercih ederek zıbın, atlet hatta oyuncak gibi birçok eşyayı daha düzenli hâlde depolayabilir, karmaşadan kolayca kurtulabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Vpw Makyaj Organizeri'ni kullanarak makyaj ürünlerinizi düzenleyebilirsiniz

50 TL altı alabileceğiniz en kullanışlı ve uzun ömürlü organizerler

Şık tasarımıyla herkesin beğenisini kazanan ve 16 tane bölmesi bulunan Vpw Makyaj Organizeri'ni kullanarak ruj, fondöten, allık, fırça gibi makyaj için kullanacağınız pek çok ürünü kolayca saklayabilirsiniz. Böylece hem makyaj masanızı daha düzenli hâle getirebilir hem ürünlerin kaybolmasını önleyebilirsiniz. Birçok farklı boyutta bölmesi olduğu için hemen hemen tüm makyaj ürününü rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Sağlam materyali sayesinde koyduğunuz yerde durur ve oynama yapmaz. Şeffaf tasarımıyla odanın dekorasyonuna da kolayca uyum sağlayacak makyaj organizer'ını kolayca temizleyebilirsiniz. Uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Takılarınızın kaybolmasını önlemek için Bayev 4 Katlı Döner Takı Organizer'dan yararlanın

50 TL altı alabileceğiniz en kullanışlı ve uzun ömürlü organizerler

Takılarınız için şık ve kullanışlı bir ürün arayışındaysanız Bayev 4 Katlı Döner Takı Organizer'ı tercih edebilirsiniz. 4 bölmeli takı organizer'ı ile yüzük, bilezik, kolye, küpe gibi takılarınızı tek bir yerde saklayabilirsiniz. Döner tasarımı sayesinde kolayca açıp kapatabilirsiniz. Tam olarak kapanan tasarımı sayesinde takılarınızın tozlanmasını önleyebilirsiniz. Minimal tasarımlı olduğu için makyaj masanızda yer kaplamaz ve takılarınızın düzenli durmasını sağlar. Yüzük, kolye ve küpe gibi birbirinden farklı takıları ayrı alanlarda saklayabilir; böylece aradığınız eşyayı rahatça bulabilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay ürünü seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

Ürünü İncele

7. Tatile giderken eşyalarınızı sığdırmakta zorlanıyorsanız bavul organizer'ları tercih edebilirsiniz

50 TL altı alabileceğiniz en kullanışlı ve uzun ömürlü organizerler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Valiz hazırlamak bazen tam bir işkenceye dönebiliyor. Birçok eşyayı sığdırmak zor olabiliyor. Eğer siz de tatile giderken çok fazla eşya götürenlerdenseniz Alas Ev Tekstil Bavul Organizer'ıyla kolaylığı yakalayabilirsiniz. 6'lı set hâlinde tasarlanan organizer'a kıyafetlerinizden kişisel bakım eşyalarınıza kadar birçok ürünü rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Bavul hazırlamayı pratik hâle getiren ve farklı boylarda tasarlanan organizer'ın kir tutmayan kumaşı sayesinde ürünü yıl boyunca tüm tatillerinizde kullanabilirsiniz. Nemli bezle silerek kolayca temizlenen Alas Ev Tekstil Bavul Organizeri ile valizinizi kolayca düzenleyip tatilin keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

8. Gondol 6 Bölmeli Dolap İçi Tencere Kapak Düzenleyici'yi kullanarak yer tasarrufu yapabilirsiniz

50 TL altı alabileceğiniz en kullanışlı ve uzun ömürlü organizerler

Gondol 6 Bölmeli Dolap İçi Tencere Kapak Düzenleyici ile mutfağınızda hayalini kurduğunuz düzeni oluşturabilirsiniz. Plastikten üretilen ürün, kaliteli ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre size eşlik eder. Ergonomik tasarımıyla hem dolap içerisinde fazla yer kaplamadığı için yer tasarrufu yapmanızı hem tencere kapaklarını istediğiniz gibi düzenlemenizi sağlar. Büyük, küçük ya da orta boyuttaki tüm tencere kapaklarını rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. BPA içermeyen ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilir, yan yana birkaç tane koyarak tüm tencere kapaklarını istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

9. MataHare Buzdolabı Sepeti ile buzdolabınızda yer açabilirsiniz

50 TL altı alabileceğiniz en kullanışlı ve uzun ömürlü organizerler

Buzdolabındaki sebze ve meyve çekmeceleri yetersiz olabiliyor. Bu durum da yiyeceklerin arkalarda kalarak unutulmasına ve bozulmasına yol açabiliyor. Kullanışlı ve kaliteli MataHare Buzdolabı Sepeti ile sebze ve meyveleri ayrı ayrı yerleştirebilir, dolap içini daha verimli kullanabilirsiniz. Sağlığa zararlı BPA içermeyen ürün, raflarda yer kazanmanızı sağlar. Kaliteli yapısı sayesinde derin dondurucuda da kullanılabilen sepet, -18 derece soğuğa kadar dayanır. Set içerisinde 3 adet sepet bulunur. Dilerseniz ürünü tezgâh üstünde, dolap içerisinde ya da banyoda da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Kaşık, çatal ve bıçaklarınızı düzenli hâle getirmek için Fenx Concept Kaşıklık'ı kullanabilirsiniz

50 TL altı alabileceğiniz en kullanışlı ve uzun ömürlü organizerler

Kaşık, çatal ve bıçaklar gün içinde en sık kullanılan mutfak gereçleri arasında yer alır. Bu nedenle bulundukları alan hemen dağılabilir. Eğer siz de kaşık ve bıçak gibi gereçlerinizi düzenli şekilde yerleştirebileceğiniz pratik bir ürün arayışındaysanız Fenx Concept Kaşıklık'ı tercih edebilirsiniz. Uzayabilen tasarımı sayesinde çekmece boyutuna göre kolayca büyütüp küçültebilir, tüm gereçlerinizi rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Kullanmadığınız zamanlarda üst üste koyabilir ve yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. Dayanıklı plastik malzemeden yapılan ürünü kolayca temizleyebilirsiniz. Gri rengiyle çekmecenize çok yakışacak ürünle mutfağınızdaki düzenin keyfini çıkarmaya hazır mısınız?

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni yıl kararları: Mobil uygulamalar kararlara uyulmasına nasıl yardımcı olabilir?Yeni yıl kararları: Mobil uygulamalar kararlara uyulmasına nasıl yardımcı olabilir?
Mirası paylaşmayı beklerken şoke oldular! 10 yıllık '25 milyon lira yazılı' çek planları suya düşürdüMirası paylaşmayı beklerken şoke oldular! 10 yıllık '25 milyon lira yazılı' çek planları suya düşürdü
Rusya paylaştı! İlk kez görüntülendilerRusya paylaştı! İlk kez görüntülendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Şıklığıyla misafirlerinizi mest edecek ekonomik misafir odaları

Şıklığıyla misafirlerinizi mest edecek ekonomik misafir odaları

Her gün tatlı gözükmek isteyenlere ürün önerileri

Her gün tatlı gözükmek isteyenlere ürün önerileri

Baharın en modası olmaya aday platform spor ayakkabı önerileri

Baharın en modası olmaya aday platform spor ayakkabı önerileri

Acil durumlarda 10 dakikada hazırlatan kombin önerileri

Acil durumlarda 10 dakikada hazırlatan kombin önerileri

Bahar coşkusunu evinizin her köşesine yansıtacak ürünler

Bahar coşkusunu evinizin her köşesine yansıtacak ürünler

Anneler Günü'ne hazırlık yapanlara güzel hediye önerileri

Anneler Günü'ne hazırlık yapanlara güzel hediye önerileri

Tümünü Gör
Anneler Günü'ne hazırlık yapanlara güzel hediye önerileri

Anneler Günü'ne hazırlık yapanlara güzel hediye önerileri

Her türlü stile uyarak görüntü kalitesini arttıracak avizeler

Her türlü stile uyarak görüntü kalitesini arttıracak avizeler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Evinize aldığınızda adeta ailenizden bir parçaya dönüşecek en kullanışlı teknolojik ürünler

Evinize aldığınızda adeta ailenizden bir parçaya dönüşecek en kullanışlı teknolojik ürünler

Bahar ve yaz ayları boyunca sürekli tatilde gibi giyinmek isteyenlere ürün önerileri

Bahar ve yaz ayları boyunca sürekli tatilde gibi giyinmek isteyenlere ürün önerileri

Yasak Elma Ender'in çok beğenilen leopar desenli gömleğine uygun fiyatlı alternatifler

Yasak Elma Ender'in çok beğenilen leopar desenli gömleğine uygun fiyatlı alternatifler

Tümünü Gör
Yasak Elma Ender'in çok beğenilen leopar desenli gömleğine uygun fiyatlı alternatifler

Yasak Elma Ender'in çok beğenilen leopar desenli gömleğine uygun fiyatlı alternatifler

Saç renginizi kullandığınız anda canlandıracak en kullanışlı ve işe yarar ürünler

Saç renginizi kullandığınız anda canlandıracak en kullanışlı ve işe yarar ürünler

Görünce bütün arkadaşlarınızı kıskanmaktan çatlatacak ürünler

Görünce bütün arkadaşlarınızı kıskanmaktan çatlatacak ürünler

Patili dostlarınıza her konuda yardımcı olabilecek çeşitli ürün önerileri

Patili dostlarınıza her konuda yardımcı olabilecek çeşitli ürün önerileri

Yaz aylarına girerken bu ürünleri kaçırmayın! 100 TL altı...

Yaz aylarına girerken bu ürünleri kaçırmayın! 100 TL altı...

Yürümeden yapamam deyip şıklığından ödün vermek istemeyenler için ayakkabı önerileri

Yürümeden yapamam deyip şıklığından ödün vermek istemeyenler için ayakkabı önerileri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Şıklığıyla misafirlerinizi mest edecek ekonomik misafir odaları

Şıklığıyla misafirlerinizi mest edecek ekonomik misafir odaları

Her gün tatlı gözükmek isteyenlere ürün önerileri

Her gün tatlı gözükmek isteyenlere ürün önerileri

Baharın en modası olmaya aday platform spor ayakkabı önerileri

Baharın en modası olmaya aday platform spor ayakkabı önerileri

Acil durumlarda 10 dakikada hazırlatan kombin önerileri

Acil durumlarda 10 dakikada hazırlatan kombin önerileri

Bahar coşkusunu evinizin her köşesine yansıtacak ürünler

Bahar coşkusunu evinizin her köşesine yansıtacak ürünler

Anneler Günü'ne hazırlık yapanlara güzel hediye önerileri

Anneler Günü'ne hazırlık yapanlara güzel hediye önerileri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yeni yıl kararları: Mobil uygulamalar kararlara uyulmasına nasıl yardımcı olabilir?

Yeni yıl kararları: Mobil uygulamalar kararlara uyulmasına nasıl yardımcı olabilir?

Karadeniz'deki yunus ölümleri! Son 3 aydaki rakamlar endişe veriyor

Karadeniz'de endişelendiren gelişme! Son 3 ayda...

2 metre uzunluğunda! Arabadan kaçtı, alarm verildi

2 metre uzunluğunda! Arabadan kaçtı, alarm verildi

Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla piknik sezonunu açanlar için hayati önem taşıyan güneş koruyucu ürünler

Piknik sezonunu açanlara önem taşıyan güneş koruyucu ürünler

Çanakkale Boğazı'nda zehirli denizanası paniği! Uzmanlar uyarıyor: Denizden hemen çıkmalı

Cep telefonuyla görüntülendi

Baharın gelmesiyle dolaba kaldırıp saklayacağınız kışlık parçalarınız için yardımcı ürünler

Mevsim geçişlerinde işinizi kolay hale getirecek ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.