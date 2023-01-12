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52/1-c trafik cezası nedir? 52/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

09.01.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akış hâlinde ve duran trafiğin düzeni sağlamak, can ve mal güvenliğini korumak ve kazaları olabildiğince en aza indirebilmek için bazı uygulamalar yapılır. Bunlardan biri de trafik cezalarıdır. Trafik cezaları ceza puanı olarak ehliyete yansır ve idari para cezası yaptırımı uygulanır. Trafik Kanunu’nda yer alan maddeler ile kodlanan cezalardan biri de 52/1-c trafik cezasıdır. Kanunda belirtilen kurallar dâhilinde hazırlanan ve uygulanan 52/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

52/1-c trafik cezası nedir? 52/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte uygulanan cezalar farklı durumlara göre çeşitlilik gösterir. Hız sınırı, kurallar, trafik ışıkları gibi farklı ihlaller için farklı oranlarda cezalar vardır. Hareket hâlindeki trafik içerisinde bulunan araç sürücülerinin uyması gereken belirli kurallar vardır. Hız sınırı, trafik ışıkları ve işaretleri, geçitler gibi pek çok kural bulunmasının yanı sıra hareket hâlindeki trafikte özellikle de kazaların ya da olumsuz durumların önüne geçebilmek için araçlar arasındaki takip mesafesinin ayarlanması ve kurallara uygun bir şekilde bu mesafenin korunması gerekir. Takip mesafesi kurallarına uymamak da bu kurallara dahildir. 52/1-c trafik cezası takip mesafesi kurallarının ihlali söz konusu olduğu zaman kesilen bir ceza türüdür.

52/1-c trafik cezası nedir?

Bir araç trafik içerisinde başka bir aracın arkasından ilerlerken yani diğer aracı izlerken hızını kullanmış olduğu aracın teknik özelliklerine, yüküne, bulunduğu yola, hava ya da trafik durumlarına göre belirlenmiş olan şartlara uyulmaması durumunda kesilen ceza 52/1-c trafik kazası olarak adlandırılır. Güven mesafesi olarak da adlandırılan takip mesafesi sürücüler için önemli ve hayati bir konudur. Hayati önem taşıyan 52/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu bir tali kusur maddesidir.

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52/1-c trafik cezası kimlere uygulanır?

52/1-c trafik cezası tutarı, takip mesafesi kurallarını ihlal eden sürücüler ve araç sahiplerinin ödemekle yükümlü oldukları bir trafik cezasıdır. Kesilen cezaya itiraz durumu söz konusu ise ilgili makamlara, dilekçe, kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopisi, ruhsat fotokopisi ve varsa itirazı destekleyecek bazı belgeler ile birlikte şahsen başvuru yapılmalıdır.

52/1-c trafik cezası sürücülere yazılır ancak radar cezaları araç plakasına da yazılabilir ve bu takdirde ceza araç sahibine iletilir. 52/1-c cezası dolayısıyla ehliyete el konulmaz ya da trafikten men edilmez. Ancak Karayolları Trafik Kanunundaki madde gereğince uygulanan 52/1-c trafik cezası hem idari para cezası hem de ehliyete yansıyacak olan ceza puanı şeklinde uygulanır. B serisinde bulunan trafik cezalarından kaynaklı ehliyet ceza puanı kesintileri silinmez ve geri alınmaz.

52/1-c trafik cezası tutarı nedir?

52/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu e-Devlet üzerinden takip edilip sorgulanacağı gibi ilgili kurumlara şahsen başvuru yaparak da takip edilebilir. Ödemeler peşin olarak ya da dört taksit olacak şekilde PTT yolu ile yapılabilmektedir. 2023 yılı için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 52/1-c trafik cezası tutarı 436 TL olarak belirlenmiştir. Ödeme 15 gün içinde yapıldığı takdirde %25 oranındaki erken ödeme indiriminden yararlanabilmek mümkündür.

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