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68/1-a-2 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-a-2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

03.04.2023 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem yayaların hem de sürücülerin can güvenliğini korumak adına trafik kurallarına uyması gerekir. Trafik kuralları tüm kişileri ve araç sahiplerini kapsamaktadır. Bu kurallara aykırı davranan kişi veya kişilere bazı trafik cezaları uygulanır. Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında birçok farklı trafik cezası türü bulunur. Peki, 68/1-a-2 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar?

68/1-a-2 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-a-2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte can ve mal güvenliğinin korunması büyük bir önem taşır. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde trafik kurallarına uymayanlara birtakım cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. 68/1-a-2 trafik cezası da bu cezai yaptırımlar arasındadır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 68. maddesinde 68/1-a-2 trafik cezasıyla ilgili tüm bilgiler açık ve net bir biçimde yer alır.

68/1-a-2 trafik cezası nedir?

Trafik kuralları kapsamında sürücülerin yayalara yol vermesi gerektiği gibi yayaların da sürücülerin kullandığı taşıt yolunu işgal etmemeleri gerekmektedir. Yayaların onlar için yapılan bölümlerin kullanılamaması ya da olmaması durumunda trafiğini riske sokacak biçimde taşıt yolundan yürümeleri yasal değildir. Bu kuralı çiğneyen kişilere 68/1-a-2 trafik cezası uygulanır. Bu trafik cezası, Karayolları Trafik Kanunu içerisinde açık ve net bir biçimde yer almaktadır.

68/1-a-2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

Trafik kuralları arasında büyük bir öneme sahip olan kurallardan biri yayaların kendilerine ayrılmış olan yaya yolunu kullanmasıdır. 68/1-a-2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu yayaların kullanabilecekleri bir yaya yolu bulunmadığı ya da onlara ayrılan bölümlerin kullanılabilecek durumda olmaması takdirde araç yolunun kenara yakın olan bölümü harici yürümeleridir. Bu kurala karşı gelen tüm kişilere cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

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68/1-a-2 trafik cezası tutarı nedir?

Yayaların olası trafik kazalarına karşı kendilerine ayrılmış olan yaya yolunu kullanmaları büyük bir önem taşır. Kendilerine ayrılmış olan yaya yolunun kullanılmaz hale gelmesi ya da bu yaya yollarının hiç bulunmaması halinde araç yolundan yürüyen bireylere trafik kuralları gereği 68/1-a-2 trafik cezası yazılır. 68/1-a-2 trafik cezası tutarı güncel olarak 436 TL’dir. Bireyler bu trafik cezasının bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde ödeme yaparlarsa %25 oranında indirimden yararlanır.

68/1-a-2 trafik cezası kimlere uygulanır?

Yayaların trafik kazasına sebep olabilecek davranışlardan kaçınması yasal olarak zaruridir. Yayaların araç yolundan yürümesi halinde trafik kolluğunca 68/1-a-2 trafik cezası uygulanır. Bu ceza türü araç yolundan yürüyen ve araç trafiğini tehlikeye sokan tüm yayaları kapsamaktadır.

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trafik cezası

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