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  4. 68/1-a-3 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-a-3 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

68/1-a-3 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-a-3 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

03.04.2023 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayaların, yolcuların ve sürücülerin mutlaka uyması gereken birtakım trafik kuralları bulunmaktadır. Tüm bu kurallar Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde açık bir şekilde yer almaktadır. Kurallara uymayan şahıs ya da araç sahiplerine bazı yaptırımlar uygulanmaktadır. Uygulanan yaptırımlar ihlal edilen trafik kuralına göre farklılık gösterir. Peki, 68/1-a-3 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar?

68/1-a-3 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-a-3 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik esnasında kazaların yaşanmaması için tüm bireylerin ve sürücülerin trafik kurallarını çiğnememesi gerekir. Trafikte güvenli bir şekilde yol almak ve can güvenliğini korumak oldukça önemlidir. Trafik kurallarına aykırı davranıldığı takdirde sonuçlar ağır olabilmektedir. Bu nedenden dolayı trafik kurallarına harfiyen uyulması gerekmektedir. 68/1-a-3 trafik cezası da trafik kurallarına uymayanların karşılaştıkları cezalardan biridir.

68/1-a-3 trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında yer alan tüm trafik kuralları karşısında herkes eşit görülmektedir. Bu yüzden trafik kurallarına istisnasız herkesin uyması gerekir. İki yönlü trafiğin kullanıldığı kara yollarında, her iki tarafta da yaya yolu ya da zorunlu durumlarda yayaların yürümesine yarayan banket olmadığında, yayaların araç yolunun sol tarafından gitmemesi halinde 68/1-a-3 trafik cezası uygulanır.

68/1-a-3 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

Çift yönlü trafik akışının olduğu kara yollarında yayaların hem kendi hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye atmamaları için araç yolunun sol tarafını izlemeleri gerekir. 68/1-a-3 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, yayaların yaya geçidi veya banket olmadığı yerlerde taşıt yolunun sol kenarını izlememeleridir. Bu trafik kuralına aykırı davranan bireylere bazı cezai yaptırımlar uygulanır. Bu cezai yaptırımlar arasında para cezası da bulunur.

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68/1-a-3 trafik cezası tutarı nedir?

Yayaların hem kendi can güvenliğini hem de sürücülerin can güvenliğini tehlikeye sokmamaları için belirtilen trafik kurallarına harfiyen uymaları zaruri bir durumdur. Yayalara iki yönlü trafiğin kullanıldığı kara yollarında araç yolunun sol kenarından yürümemeleri halinde 68/1-a-3 trafik cezası yazılır. 68/1-a-3 trafik cezası tutarı güncel olarak 436 TL şeklindedir. Bu para cezasını ödemek için 15 günlük süre tanınır. 15 günlük süre dolmadan bu para cezası ödendiği takdirde %25 oranında indirimden faydalanılır.

68/1-a-3 trafik cezası kimlere uygulanır?

Kullanılması elverişli olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı kara yollarında, yayaların taşıt yolunun sol kenarını izlememeleri halinde 68/1-a-3 trafik cezası uygulanmaktadır. Bu trafik cezası 68/1-a-3 trafik kuralını ihlal eden tüm yayalar için geçerlidir.

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Anahtar Kelimeler:
trafik cezası

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