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  4. 68/1-b-2 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-b-2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

68/1-b-2 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-b-2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

03.04.2023 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kurallarına uymak her bireyin temel görevlerinden biridir. Trafikte can ve mal kaybının yaşanmaması için trafik yönetmeliğinde yer alan tüm kurallara herkesin uyması zaruridir. Bu kurallara uyulduğunda trafik akışında aksama meydana gelmez ve trafik kazalarının önüne geçilmiş olur. Öte yandan trafik kurallarına uyulmadığı takdirde bazı idari yaptırımlar uygulanır. Peki, 68/1-b-2 trafik cezası tutarı ne kadar?

68/1-b-2 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 68/1-b-2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu içerisinde yayalar için belli başlı trafik kuralları yer alır. 68/1-b-2 trafik kuralı da yayaların uyması zaruri olan kurallardan biridir. Trafik Kanunu’nda yer alan tüm kurallara hem sürücülerin hem de yayaların mutlaka uyması gerekmektedir. Trafikte hem kendi canlarını hem de başkalarının canlarını tehlikeye atacak şekilde davrananlara pek çok farklı trafik cezası uygulanmaktadır.

68/1-b-2 trafik cezası nedir?

Okul ya da yaya yolunun bulunduğu yerlerdeki geçitlerde yayaların uyması gereken ışıklı işaretler yoksa ve geçit yalnızca araçlara yönelik ışıklı işaretlere sahipse ya da görevli bir şahıs tarafından yönetiliyorsa yayaların araç yoluna girmesi yasal değildir. Yayalar böyle bir durumda kendilerine yol verilmeden araç yoluna girdikleri takdirde 68/1-b-2 trafik cezası uygulanmaktadır. Bu yüzden yayaların kendilerine yol hakkı tanınmadan taşıt yoluna girmesi yasaktır.

68/1-b-2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir?

68/1-b-2 trafik cezasıyla ilgili tüm bilgiler Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 68. maddesinde açık bir şekilde yer almaktadır. 68/1-b-2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu yayaların geçitlerde yayalar için herhangi bir ışıklı işaret olmamasına rağmen taşıt yoluna girmeleridir. Yayaların trafik kanunu kapsamında geçecekleri doğrultu açılmadan araç yoluna girmeleri yasaktır. Araç yoluna girdikleri takdirde idari yaptırım uygulanır.

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68/1-b-2 trafik cezası tutarı nedir?

Geçitlerde yayalar için ışıklı bir işaret mevcut değilse ve araçların trafik akışı yetkili bir kişi tarafından yönetiliyorsa, yayaların kendilerine yol hakkı verilmeden taşıt yoluna girmeleri durumunda 68/1-b-2 trafik cezası tutarı olan 436 TL'yi ödemeleri gerekmektedir. Bu para cezasının ödenmesi için verilen süre kanunen 15 gündür. Ancak bireyler 15 günlük süre bitmeden para cezalarını öderlerse %25 oranında indirimden faydalanabilir. %25 oranında indirim olduğunda para cezası 327 TL’ye düşmektedir.

68/1-b-2 trafik cezası kimlere uygulanır?

68/1-b-2 trafik cezası, geçitlerde sadece araç trafiği ışıklı işaretinin bulunması ya da geçitlerin bir yetkili tarafından yönetilmesi durumunda geçiş hakkı verilmeden taşıt yolundan yürüyen yayalara uygulanmaktadır.

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