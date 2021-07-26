ABD bu çifti konuşuyor! Yaptıkları olumsuz yorum başlarına bela açtı

ABD'li bir çiftin başına oldukça ilginç bir olay geldi.

Newsweek'in haberine göre, Autumn Knepper ve Adam Marsh çifti bir çatı kaplama şirketinden kötü hizmet aldı ve onlara tek yıldızlı bir Google yorumu yaptı.

BİNLERCE DOLARLIK DAVA AÇTILAR

Çifte, şirket hakkında yaptıkları yorum sonrası 112 bin dolarlık tazminat davası açıldı.

Böylece Knepper ve Marsh, karalama kampanyası iddiası ile suçlandıkları bir davayla karşı karşıya aldı.

Aldıkları hizmetten memnun kalmayan Knepper ve Marsh çifti, yapılan yorumlarda, ev sahipleri tarafından bir sızıntıyı gidermek için evlerine gönderilen çatı kaplama şirketinin resepsiyon görevlisinin "kaba" olduğunu öne sürdü.

"TELEFONU YÜZÜME KAPATTI"

Knepper, görevlinin kendisine telefonda herhangi bir bilgi vermeyi reddettiğini, ev sahibinden bilgi alması gerektiğini söyledi. Ayrıca Knepper, müdürle konuşmak istediğinde görevlinin kendisine gülüp telefonu yüzüne kapattığını da ifade etti.

Mash ise "Çok kaba davrandı, bana ofis müdürü olduğunu ve konuşabileceğim başka kimse olmadığını söyledi ve telefonu yüzüme kapattı" diye ekledi.

Şirketin sahibi Michael Mecham, daha sonra Vancouver'daki çift ile temasa geçti ve Knepper'a, itibarlarına "daha fazla zarar verilmeden" önce olumsuz incelemesinin derhal kaldırılması gerektiğini aktardı.

Knepper ise çok korktuğunu, bir avukata parasının yetmediğini ve 110 bin dolar ödemeye ise gücünün olmadığını belirtti.

Çatı kaplama şirketini temsil eden bir avukat ise davanın aslında olumsuz eleştirilerle ilgili olmadığını söyledi.

Avukat, çiftin tek yıldızlı incelemeler yayınlayarak şirkete kasıtlı olarak zarar vermeye çalıştığını iddia etti.

