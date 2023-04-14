HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Açılışa günler kaldı! Kız Kulesi'nin son hali daha net göründü... Cep telefonlarını çıkarıp fotoğrafladılar

Açılışa günler kaldı! Kız Kulesi'nin son hali daha net göründü... Cep telefonlarını çıkarıp fotoğrafladılar

14.04.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Restorasyon çalışmalarına 2021 yılında başlanan, İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi. Mayıs ayının ilk haftasında açılması planlanan Kız Kulesi, etrafında bulunan iskelenin kalkmasıyla tamamen ortaya çıktı. Bölgeden geçen vatandaşlar telefonlarını çıkarıp, son hali daha net görünen Kız Kulesi'ni fotoğrafladı.

Açılışa günler kaldı! Kız Kulesi'nin son hali daha net göründü... Cep telefonlarını çıkarıp fotoğrafladılar

İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırıldı.

0f99ed8cb17883f6f0e32953dbaa8f5a

KIZ KULESİ'NİN SON HALİ DAHA NET GÖRÜNDÜ! FOTOĞRAF ÇEKTİLER

İskelelerin kaldırılmasıyla Kız Kulesi'nin son hali daha net göründü. Bazı vatandaşlar tarihi yapının fotoğraflarını çekti.

2dad5be59a68bea574dd7c670142cb08

MAYIS AYININ İLK HAFTASINDA AÇILMASI PLANLANIYOR

Restorasyon çalışmalarının devam ettiği Kız Kulesi'nin Mayıs ayının ilk haftasında açılması planlanıyor.

7c4223ebd5103129703f924ece3ec69e

Restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinen Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi. (DHA)

9a20c96529a2dbb4d3fcbe8e0eb00d97

İlginizi Çekebilir

3. erteleme onu da kuşkulandırdı! Bakanlar arasında 'komplo' diyaloğu

3. erteleme onu da kuşkulandırdı! Bakanlar arasında 'komplo' diyaloğu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz gazı açıklaması! TPAO Genel Müdürü tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz gazı açıklaması! TPAO Genel Müdürü tarih verdi

 'Kız Kulesi' sosyal medyada tartışma yarattı! Resmi açıklama geldi...

'Kız Kulesi' sosyal medyada tartışma yarattı! Resmi açıklama geldi...

9bcf7f01116a39c92d8c995dc224c84f

746961b8a39a629e4c1c84957b2dc239

a108a04de9efede534594ddfe8015426

ab23ce846aad13d693cd5481df546112

c2b8b0e437ea3ba43eeed06e44ea3a4a

c39a8a90d147d3ad87ff15cf4f48af9d

c47c849b5272c330bc309324be5fe383

dac4d4d48e4719df7c2c115d5b8ca257

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD duyurdu! Adana'da korkutan depremAFAD duyurdu! Adana'da korkutan deprem
Evlat vahşeti! Annesini katletti, babasını ağır yaraladıEvlat vahşeti! Annesini katletti, babasını ağır yaraladı
İşte cumhurbaşkanı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası!İşte cumhurbaşkanı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul restorasyon Kız Kulesi

En Çok Okunan Haberler

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor!

İsviçre ve Finlandiya'da da uygulanıyor! Milyonlara sosyal koruma: Vatandaşlık maaşı geliyor

İsviçre ve Finlandiya'da da uygulanıyor! Milyonlara sosyal koruma: Vatandaşlık maaşı geliyor

Hamile eşini öldürmüştü! DNA testi gerçeği ortaya çıkardı

Hamile eşini öldürmüştü! DNA testi gerçeği ortaya çıkardı

Erdoğan işaret etmişti! Dikkat çeken iddia: AK Parti'de 3 isim değişecek

Erdoğan işaret etmişti! Dikkat çeken iddia: AK Parti'de 3 isim değişecek

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından...

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından...

"Gördüğüm lüzum üzerine" dedi

"Gördüğüm lüzum üzerine" dedi

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.