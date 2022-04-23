Ağızları açık bırakan faturalara devlet katkısı! PTT’den 103-206 TL arası ödeme yapılıyor. Her ay düzenli olarak ödenmesi gereken elektrik faturaları bazı hanelerde yüksekliğiyle şaşırtıyor. Bu faturaları ödemekte zorluk yaşan dar gelirli vatandaşlar da devlet katkılarından faydalanmak istiyor. Zor durumda olan vatandaşlara PTT’den 103-206 TL arası ödeme yapılıyor.

ELEKTRİK FATURASINA DEVLET DESTEĞİ

Elektrik faturası desteği almak isteyen ve halihazırda devletten sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek fatura desteğinden yararlanabiliyor.

Bununla beraber bu yardım tutarı hanedeki kişi sayısına göre belirleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan elektrik faturası yardımı tutarları, hane içerisinde yaşayan kişi sayısına ve dolayısı ile de aylık elektrik tüketimine göre belirlenmiştir.

HANE SAYISINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Bu kapsamda yapılan yardım ödeme tutarları "1-2 kişilik hanelere: 103 TL 3 kişilik hanelere: 137,33 TL 4 kişilik hanelere: 171,67 TL 5 kişilik hanelere: 206 TL" şeklinde paylaşılmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan elektrik faturası yardımı hizmetine, Sosyal Hizmet Müdürlükleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile e-devlet sistemi aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

PTT tarafından alınabilecek olan para ödemelerinden faydalanabilecek kişiler ise şunlar:

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı