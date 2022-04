Ailenizle arkadaşlarınızla eğlencenin dibine vurabileceğiniz en iyi karaoke mikrofonları

Eğlencenin dibine vurmak için artık karaoke mekânlarına gitmenize gerek yok. Çantanızda bile taşıyabileceğiniz boyutlarda mikrofonlarla birçok yerde doyasıya şarkı söyleyebilmek hayal değil. Mikrofon seçimi yaparken “Karaoke mikrofon nasıl kullanılır?" veya “En iyi karaoke mikrofonu nereden alınır?” gibi sorularla kafanız karışmasın diye bu eğlenceli cihazların işinize yarayabilecek modellerini sizler için bir araya getirdik.

1. Ankuka Karaoke Mikrofon ile profesyoneller gibi şarkı söyleyin

Şarkı söylemek karaoke mikrofonlarıyla artık daha keyifli. Ailenizle ve arkadaşlarınızla sıkılmadan vakit geçirebileceğiniz bu eğlenceli aletlerin çoğu uzaktan bağlanabilme özelliğine sahip ve kullanımları da oldukça kolay. Buna rağmen “Karaoke mikrofon Bluetooth nasıl bağlanır?” gibi teknik sorular kafanızı kurcalıyor olabilir. İşte şimdiki tavsiyemiz sizi teknik detaylara boğmayacak bir alet. Ankuka Karaoke Mikrofon, kullanım kolaylığı ve özellikleri ile öne çıkan bir ürün. Android, iOS ve PC’ye Bluetooth düğmesine basarak kolayca bağlanmak mümkün. Şarjı tam doluyken 8 saat boyunca çalışabiliyor. Ayrıca çocuk sesi, yaşlı adam sesi gibi farklı modlarla eğlencenizi daha da arttırmanız mümkün.

2. Tarzınızı yansıtan karaoke mikrofonunuz olsun: Lenova Thinkplus M1 Karaoke Mikrofon

“Benim mikrofonum tarzımı yansıtsın” diyenlere özel bir karaoke mikrofon tavsiyesiyle geldik. Lenova Thinkplus M1 Karaoke Mikrofon, özellikleri ve görünümüyle aradığınız ürün olabilir. TF kart okuyucusu sayesinde şarkı söylemenin dışında MP3 ve WAW formatlarında kayıt yapmanız da mümkün. Bluetooth 5.0 özelliğiyle hızlı bağlantı sağlayan karaoke mikrofonun kullanımı da oldukça kolay. 10 metre çekim gücüyle çok geniş alanlarda bile rahatlıkla kullanılabilir. Şarj edildikten sonra uzun süre kapanmadan dayanıyor. Oldukça hafif ve kompakt olması dolayısıyla rahatlıkla taşınabiliyor.

3. Bediffer Bluetooth Hoparlör Karaoke Mikrofon ile şarkı söylerken kayıt yapın

Aklınızda “Karaoke mikrofon bilgisayara nasıl bağlanır?” veya “Karaoke mikrofon nasıl çalışır?” gibi çeşitli sorular olabilir. İşte Bediffer Bluetooth Hoparlör Karaoke Mikrofon, bu kafa karışıklığınızı gidermek için tasarlanmış. Mikrofonun ne bilgisayara ihtiyacı var ne de karışık bir kuruluma. Kullanması da bağlaması da çok kolay. Üstelik ikili mikrofonuyla da düet yaparak eğlenceyi ikiye katlayabilirsiniz. Hoparlörü ayrı kullanabilmeniz için kablo girişi bile var. Hem şarkı söyleyip hem kendi kayıtlarınızı yapabileceğiniz profesyonel bir cihaz.

4. Şuraya minik, tatlı bir mikrofon bırakalım: Cait Kablosuz Karaoke Mikrofonu

Cait Kablosuz Karaoke Mikrofonu, taşınabilir olmasıyla ve fonksiyonlarıyla öne çıkıyor. Şık görünümü ve pembe rengiyle de stilinize uyum sağlıyor. 240 şarkıyı içerisinde muhafaza edebileceğiniz gibi 6 saat boyunca kesintisiz dinlemek de mümkün. Hafif ve sağlam yapısı sayesinde istediğiniz yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Üstelik kablo derdi de yok. Bluetooth yardımıyla hızlıca telefon ya da bilgisayara bağlanabiliyor. Kendinizi konser veriyormuş gibi hissedin diye üzerinde ışıkları dahi var. Ön kısmında bulunan düğmeleri yardımıyla açma kapama yapmak ve ses düzeyini ayarlamak da oldukça kolay. TF kart desteği bulunan cihazla kayıt da yapabilirsiniz.

5. Coverstation Karaoke Mikrofon ile kendinizi çocuklar gibi şen hissedin

Coverstation Karaoke Mikrofon ile dışarı çıkmadan evde çocuklar gibi eğlenmeniz mümkün. Üstelik bu karaoke mikrofon özellikleriyle de sizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Mavi, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle neredeyse her tarza uygun. Üzerinde tiz, bas ve yankı düğmeleri bulunan profesyoneller gibi şarkı söylemenizi sağlayacak harika bir cihaz. Ayrıca bu karaoke mikrofon kullanımı en kolay olanlar arasında da ilk sıralarda yer alıyor. Şarkı söylemek dışında müzik kaydı yapmak ve podcast hazırlamak için de kullanılabiliyor. Bluetooth yardımıyla da çoğu telefon, tablet ve bilgisayara bağlanabiliyor.

6. Soaiy Karaoke Mikrofon ile konser atmosferini yakalayın

Profesyonel şarkıcılar gibi konserler verip kayıt yapmayı isteyenler için bir karaoke mikrofon önerimiz var. Soaiy Karaoke Mikrofon, özellikleriyle olduğu kadar görüntüsüyle de göz dolduruyor. Adeta profesyonel konser veriyormuşsunuz hissiyatı yaratacak bu ürünle eğlencede sınır tanımayacaksınız. Konuşma sesinize özel olarak şarkı söyleyebilme özelliği bile var. Küçük ve hafif yapısıyla çantanızda taşımanız mümkün. Şık tasarımıyla da tarzınızı yansıtacak harika bir cihaz. Bluetooth yardımıyla telefona veya PC’ye kolaylıkla bağlanabilirsiniz. Kayıt yapabilir, şarkı söyleyebilir, Youtube videolarınızda röportaj yapmak için bile kullanabilirsiniz. Hoparlör özelliği sayesinde müzik dinlemek de mümkün.

7. Mantar görünümlü karaoke mikrofonuyla eğlenin: Tosing V3 Karaoke Mikrofon

Çocuklar ve yetişkinler için harika bir karaoke mikrofonu önerisiyle geldik. Hem mantar görünümüyle hem eğlenceli özellikleriyle profesyonel mikrofonları aratmayan bu cihazla çok eğleneceğiniz kesin. Tosing V3 Karaoke Mikrofon'la yapabileceklerinizin sınırı yok. Farklı ses efektleri sayesinde sahnede şarkı söylüyor gibi hissedebilirsiniz. Ses değiştirici özelliğiyle çocuklarınız, arkadaşlarınız ve aileniz ile keyifli vakitler geçirmeniz de mümkün. Çok noktalı bağlantı teknolojisi ile de düet yapabilirsiniz. Bluetooth yardımıyla telefona ve PC'ye bağlanabildiği gibi akıllı TV’lerde de kullanılabilir. En iyi karaoke mikrofon yorumlarını da aldığını ekleyelim.

8. Tek cihazla birçok fonksiyona sahip olun: Bewinner KTV Bluetooth Karaoke Kiti

Geniş bir arkadaş çevreniz veya aileniz varsa bu karaoke mikrofon tam da size göre. Bewinner KTV Bluetooth Karaoke Kiti, sizi bambaşka bir eğlence diyarına davet ediyor. Yılbaşı, doğum günü, after parti gibi etkinliklerinizin vazgeçilmezi olacak bu sette her şey var. İkili mikrofonu ve hoparlörüyle karaoke dışında film izleyebilir, kayıt yapabilir ve müzik dinleyebilirsiniz. 10 metreye kadar olan çekim alanı ile geniş mekânlarda bile kullanım rahatlığı sağlayan mükemmel bir cihaz. Bluetooth'a sahip her cihaza kolaylıkla bağlanabilir. Ayrıca USB ve TF kart ile hafızasını genişleterek daha çok kayıt yapma imkânı da sağlıyor.

9. Her evin bir karaoke mikrofonu olsun: Platoon Karaoke Mikrofon

Bazı karaoke mikrofonları kullanım açısından oldukça karışık. “Karaoke mikrofon nasıl şarj edilir?” veya “Karaoke mikrofon nasıl açılır?” gibi çeşitli sorular içinde kaybolmanız mümkün. Sıradaki önerimiz basit kullanıma sahip ve sizi teknik olarak zorlamayacak bir cihaz. Platoon Karaoke Mikrofon, bütçe dostu fiyatıyla öne çıkıyor. Mikro USB kablosuyla dilediğiniz yerde şarj etme kolaylığına sahip. Üzerinde bulunan düğmeler yardımıyla da kolaylıkla açılıp kapanabiliyor. Bluetooth'a bağlanabiliyor olması da cabası. 10 metreye kadar çekim alanına sahip ve bu da size oldukça geniş bir kullanım alanı sunuyor. Hafif olması dolayısıyla da yanınızda taşımanız mümkün.

10. Gedourain Bluetooth Karaoke Mikrofonu sayesinde sesinizle arkadaşlarınızı büyüleyin

Gedourain Bluetooth Karaoke Mikrofonu, şarkı söylemekten çekinenleri bile sahneye alıştırabilecek özelliklere sahip. Sarı, beyaz, pembe renk seçenekleri ve minimal tasarımıyla rakiplerinden ayrılıyor. Gürültü azaltma teknolojisi profesyonel kullanımı da yanında getiriyor. Ayrıca DSP ses işlemcisi ve yüksek, düşük sesleri ayarlayabilen EQ çipi mükemmel bir ses çıkışı sağlıyor. Düet yapma imkânı da veren bu mikrofonla dilediğiniz her yerde şarkı söylemeniz mümkün. Üzerinde bulunan düğmelerin basit ve anlaşılır olması kullanım kolaylığı sunuyor. Mikrofonun ergonomik yapısı tutarken rahat etmenizi sağlıyor ve elinizden kaymasını önlüyor.