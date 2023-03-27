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AK Parti'den Fransa'ya sert tepki: Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz

27.03.2023 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör Örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanması Fransa adına utanç vericidir. Bu aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eylemdir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Fransa'ya sert tepki: Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz

AK Parti'den Fransa'daki skandala sert tepki! Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK mensuplarının Senato'da ağırlanmasını sert sözlerle eleştirdi. Yaşananların utanç verici olduğunu belirten Çelik, "Terör Örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanması Fransa adına utanç vericidir. Bu aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eylemdir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz." dedi.

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Çelik tepkisinin devamında şu ifadeleri kullandı;

Fransa Senatosu’nun teröristlerin yuvası haline getirilmesi, tüm demokratik değerler için tehdittir. Fransa Senatosu terörle mücadele değerlerini savunmalıdır. Teröristlere madalya takılması demokrasiye hakarettir. PKK yandaşları yakın bir zamanda Fransa’da da kamu düzenini tehdit ederek güvenlik güçlerine saldırmış ve polis araçlarını tahrip etmişlerdi. Fransız demokrasisine saldıranların ödüllendirilmesi hukukun ve demokratik değerlerin ayaklar altına alınmasıdır. Bu terör örgütü hangi ada sahip olursa olsun ülkemizin ve insanlığın düşmanıdır. Bu katliam şebekesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu terör örgütüne destek verenler eninde sonunda bununla yüzleşeceklerdir.

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Fransa Ömer Çelik ak parti

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