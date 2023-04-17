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AK Partili ve TİP'li gençler sokakta karşılaşınca... Broşür dağıtırken yanlarına geldi, iki grup arasındaki diyalog gündem oldu

17.04.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere bir aydan daha az bir süre kalırken, partilerin seçim çalışmalarını sürdürdüğü kentlerden olan İzmir dikkat çeken bir karşılaşmaya sahne oldu. AK Parti İzmir 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, seçim çalışmalarını yaptığı sırada sokakta TİP'li gençlerle karşılaştı. İnan, TİP standını ziyaret ederek başarılar dilerken, iki taraf arasındaki hoşgörülü diyalog sosyal medyada gündem oldu.

14 Mayıs seçimlerine 27 gün kalırken, sokaklarda hareketlilik de arttı. Partilerin milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlardan oy istemek için kapı kapı dolaşmaya başladı. Seçim çalışmalarının en yoğun olduğu kentlerden biri olan İzmir'de AK Parti ve TİP'li gençlerin broşür dağıtırken karşılaşmaları ve ardından yaşanan diyalog dikkat çekti.

AK PARTİLİ İNAN, TİP'LİLERLE KARIŞILAŞTI

AK Parti İzmir 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, seçim çalışmaları kapsamında sokaklarda vatandaşlarla sohbet ederken dikkat çeken bir an yaşandı. İnan; Bayraklı Sevgi Yolu'nda seçim çalışmalarını yürüttüğü sırada aynı şekilde seçim çalışması yürüten TİP'li gençlerle karşılaştı.

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TİP STANDINI GEZİP, BROŞÜR ALDI

TİP'lilerin standını ziyaret eden İnan, bir süre burada sohbet etti. İnan, TİP'li gençlerle tek tek tokalaşırken partisininin broşürünü verdi. AK Partili İnan'ın aynı şekile TİP'lilerden de broşür aldığı görülürken, iki grup arasındaki diyalog dikkat çekti.

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İKİ GRUP ARASINDAKİ HOŞGÖRÜLÜ DİYALOG GÜNDEM OLDU

İnan, TİP'li rakiplerine 'Broşür yırtmak yok. Her broşür bir alın teri." derken, iki grup arasındaki hoşgörülü diyalog sosyal medyada gündem yarattı.

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