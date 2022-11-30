Akşener'den dikkat çeken "yufka yürekli" çıkışı! Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili polemik yaratan sözlerin ardından "Kulak çekme" çağrısı gelmişti

Siyaset gündeminin en çok konuşulan konularından bir tanesi olan cumhurbaşkanı adaylığı konusunda tartışmalar sürüyor. Pek çok farklı isimden adaylıkla ilgili farklı çıkışlar gelmeye devam ederken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtemel adaylığına ilişkin söylediği sözler yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Ağıralioğlu'nun bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan tepki gelmişti. Altay'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "kulak çekme" çağrısı yapmasının ardından Akşener'in son yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler dikkat çekti. İşte detaylar...

Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı programında Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduğuna vurgu yaparak "Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday, konuşmalarına bakınca... Yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini gözardı etmesek mi diyorum..." ifadelerini kullanmıştı.

"KULAĞI ÇEKİLECEKSE EVİN REİSİ ÇEKER"

Ağıroğlu'nun bu açıklamalarına CHP'li Altay'dan sert tepki gelmiş ve Altay, Akşener'e bir çağrı yapmıştı. Altay açıklamasında "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz." şeklinde konuşmuştu.

"YUFKA YÜREKLİLERİN YOLCULUĞUMUZDA YERİ YOK"

Yeni bir polemik başlatan bu açıklamalardan sonra Akşener partisinin grup toplantısında kullandığı ifadeler dikkatlerden kaçmadı. Akşener konuşmasında "Herkes bilmelidir ki hiçbir kardeşimizin bir diğerinin kalbini kırmaya hakkı olmadığı gibi, kaybedeceğimiz ya da vazgeçeceğimiz tek bir dava arkadaşımız da yoktur. Üzerine basarak vurgulamak isterim ki; bu hassasiyete, İYİ'ler ailesinin bu temel şiarına uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan imtina eden yufka yüreklilerin de kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır." dedi.

