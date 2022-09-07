Gündeme bomba gibi düşecek 'Akşener' iddiası! "Mansur Yavaş'ı tek başıma aday gösteririm"

Çalışmalarını sürdüren 'altılı masa'dan çıkacak cumhurbaşkanı adayı merakla bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Altılı masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım" diyerek adaylığa hazır olduğunu belirtmiş, Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına "Sözü elbette çok saygıdeğer ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı." şeklinde yanıt vermişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığının da sık sık gündeme geldiği günlerde ortaya atılan bir iddia ise adayın kim olacağına ilişkin tartışmaların yönünü değiştirebilir. İddiaya göre Akşener iki gün önce, "'altılı masa'nın Yavaş'ı aday göstermemesi durumunda Yavaş'ı kendisinin tek başına aday göstereceğini" dile getirdi, Yavaş ise "konsensus olması durumunda aday olacağını" ifade etti. İşte İYİ Parti'den cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalar ve gündeme oturacak son iddialar...

'YAVAŞ' ÇAĞRISINI YANITSIZ BIRAKTI

Akşener'in daha önce esnaf ziyaretlerinde vatandaşların "Mansur Yavaş'ı aday gösterin" şeklindeki çağrılarına sessizlikle karşılık vermesi dikkat çekti.

"İSMİNİN SÖYLENMESİNDEN GURUR DUYARIZ"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ın ortak cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği söylemi üzerine ise Akşener şu açıklamada bulundu:

"Sayın Yavaş'ın isminin söylenmesinden biz ancak gurur duyarız. Millet İttifakı'nın bir belediye başkanının popüler olması gerçekten gurur verici bir durumdur. Çünkü Sayın Yavaş hem Cumhuriyet Halk Partisinden seçilmiş bir kişi ama aynı şekilde de İYİ Parti'nin de desteklediği bir kişi. Dolayısıyla iyi hizmet yapmasından, popülerliğinden, isminin güzel anılmasından ancak gurur duyarız."

"SAHADA EN ÇOK DUYDUĞUMUZ İSİM MANSUR BAŞKAN"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise geçtiğimiz ay sahada cumhurbaşkanlığına dair en çok duyduğu ismin Mansur Yavaş olduğunu şu sözlerle açıklamıştı:

"Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var."

"TEK BAŞIMA ADAY GÖSTERİRİM"

Son olarak Prof. Dr. Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında, pazartesi günü İYİ Parti'de Meral Akşener ile il başkanlarının bir araya geldiği toplantıda Akşener'in Yavaş'la ilgili açıklamasını gündeme taşıdı.

"Bana gelen bu bilginin büyük oranda doğru olduğuna inanıyorum. Teyit etmeye çalıştım, ettim. O yüzden burada ifade ediyorum" diyen Cevizoğlu, Mansur Yavaş'la ilgili gündemi sallayacak iddiayı şu sözlerle dile getirdi:

"Meral Akşener İYİ Parti İl Başkanlarına bugünkü Ankara'da yaptığı toplantıda demiş ki 'Altılı masa Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben tek başıma aday gösteririm.'"

