Amazon'da bulabileceğiniz evinizi modern köy havasına sokacak ürün önerileri

Ahşap masa sandalyeler, toprak renklerindeki kilim ve battaniyeler, vazolar, çiçekler, hasır örme eşyalar modern köy stilindeki ev dekorasyonunun vazgeçilmez parçaları. İnsana huzur veren ve eve sıcaklık katan, birbiriyle ahenk içinde olacak harika ev ürünlerini inceliyoruz! Evinizde huzuru hissettirecek, modern bir köy havasını yakalamanızı sağlayacak dekoratif ürünleri listelediğimiz yazımıza göz atabilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Ahşap ve siyahın uyumuna bayılacaksınız!

Salonunda ya da yatak odasında kitaplık bulundurmayı sevenlerdenseniz bu ürün tam size göre! Modern tasarımın klasik ahşap görünümle buluştuğu kitaplığa bayılacaksınız. İster saksı ve biblolarınızı isterseniz kitap ve dergilerinizi koyabileceğiniz harika bir ürünü inceliyoruz. KZY Metal Dekoratif Kitaplık, siyah metaller arasına yerleştirilen 5 adet ahşap raftan oluşuyor. Yan kısımlarının çapraz desenleriyle şık bir tasarıma sahip. Arka kısmı kapalı olmadığı için her odaya ve duvara uyum da sağlıyor. Boyu çok yüksek olmadığından rahat kullanılıyor. Doğallığı yaşam alanınıza taşıyan kitaplık evinize çok yakışacak!

2. Hasır örme sepetler, evinizin havasını tamamen değiştirecek

Son yıllarda çokça sevilen ve tercih edilen hasır örme sepetler, natürel görüntülerinin yanında şıklığı da beraberinde getiriyor. 35 cm çapındaki Kanca Ev Hasır Sepet, doğal hasır ip kullanılarak tamamen el işi olarak üretiliyor. Yan kısımlarında bulunan tutma yerleri sayesinde kullanırken kolaylık sağlıyor. Sağlam yapıdaki sepetin içerisine dağınıklığa neden olan eşyaları koyabilir hatta saksı yerleştirmeyi bile deneyebilirsiniz. Salonda dekor amaçlı kullanabileceğiniz gibi banyoda içine sabun, toka, makyaj malzemesi koyarak da değerlendirebilirsiniz. Siyah alt taban rengiyle kontrast yaratan sepet, evinizin havasını değiştirecek!

3. Etnik desenli toprak tonlarında bir kilim, modern köy dekorasyonunun olmazsa olmazı

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Halı ve kilim evin havasını tamamen değiştirebiliyor. Kalın ve tüylü halılardansa kilimleri daha çok tercih ediyorsanız seveceğiniz bir ürün inceliyoruz. Etnik desenleriyle köy ruhunu evinize taşıyacak kilim özellikle ahşap mobilyalarla çok yakışacak. Myhome İskandinav Kilim Trb-01’in kahverengi dışında 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Antibakteriyel özelliği sayesinde güvenle kullanabileceğiniz İskandinav tarzı kilimle evinizde daha doğal bir görünüm yakalayabilirsiniz. Kilimin birçok boyut seçeneği arasından salonunuza uygun olanı kolayca bulabilirsiniz. Özellikle krem ve açık toprak renklerinde koltuklarla harika bir uyum yakalayabilirsiniz.

4. Sıradan avizelerden sıkıldıysanız güzel bir haberimiz var

Parlak, taşlı, altın renginde avizeleri demode buluyor, daha sade ve farklı tasarımda bir ürün arıyorsanız bambu örme avizeleri çok seveceksiniz. Evi hem rahat bir havaya sokacak hem dikkatleri üzerine çekecek Baoblaze Sarkıt Lamba Abajur'u dilerseniz mutfakta dilerseniz salon ya da oturma odasında kullanabilirsiniz. Sıra dışı 3 katlı örgü bambu tasarımıyla harika bir görünüme sahip avizeyle evinizi modern bir köy evine dönüştürebilirsiniz. Nordik tarzıyla dikkat çeken avizenin bambu örgüleri arasından sızan ışıkla evinizde apayrı bir atmosfer yaratabilirsiniz. Avize, evinize gelen misafirlerin ilk dikkatini çekecek eşyalar arasında yer alacak!

5. Nakışlı, krem tonlarda kırlentler hem çok sevimli hem natürel

Koltuklara konan kırlentler renk renk, desen desen oluşuyla her zevke hitap ediyor. Açık renklerde, doğal tonlarda, işlemeli ve dokulu kırlent kılıfı arıyorsanız Vivamaison Jüt Dantelli Püsküllü Keten Kırlent Kılıfı'nı kaçırmayın! Ürün, keten kumaştan üretildiği için doğallığı evinize getiriyor. 43 x 43 cm standart kırlent boyutunda olduğundan kullanım kolaylığı sağlayan kılıf, etrafında bulunan püskül detaylarıyla da dikkat çekiyor. Ön kısmında bulunan nakış detayıyla şık bir duruş sergiliyor ve minimalist yapısıyla her koltuğa uyum sağlıyor. Arkasında kapatmak için bulunan kahverengi tahta düğmesi de kırlent kılıfına ayrı bir hava katıyor.

6. Televizyon izlerken üzerinize atabileceğiniz şık bir battaniyeyle ısının

Salonda kıvrılıp televizyon izlerken ya da kitap okurken sarılabileceğiniz güzel bir battaniye, modern köy havasını yakalamanın en kolay yollarından biri. Deseniyle köy temasının hâkim olduğu evinize çok yakışacak Trio Pamuklu TV Battaniyesi, şık tasarımıyla salonunuza uyum sağlayarak adeta ortamın bir parçası haline gelecek. Açık turuncu renk üzerine beyaz zikzak desenleri ve uçlarında küçük beyaz püskülleri bulunan battaniye, evini köy evi tarzına dönüştürmek isteyenler için harika bir seçim. Antrasit, bej ve gri renkleri de bulunan battaniyenin dilediğiniz rengini seçerek evinizde sıcacık bir atmosfer yakalayabilirsiniz.

7. Kaliteli ahşap çalışma masasının ayrıcalığını yaşayın

Hem kaliteli ve dayanıklı hem ahşap materyalle üretilen bir masa bulmak zor olabiliyor. Tasarımını çok beğeneceğiniz, nostaljik havasıyla çalışma odanıza yakışacak harika bir masayla karşınızdayız. Doğal ahşaptan üretilen Weblonya Ahşap Çalışma Masası, minimalist tasarımıyla çalışma odanıza kolayca uyum sağlayacak. Düz dikdörtgen ve sade tasarımıyla her odada kullanabileceğiniz masanın bacak kısımlarında bulunan çapraz ahşap detaylar da oldukça şık. Çalışma ya da bilgisayar masası olarak kullanmak istemiyorsanız önüne bir puf ya da sandalye koyarak makyaj masası olarak da değerlendirebilirsiniz.

8. Küçük detaylar ev dekorasyonunda çok büyük önem taşıyor

Biblolar, aynalar, kutu ve saksılar ev dekorasyonundaki küçük ama önemli detaylardan bazıları. Küçük eşyalar kullanarak da evinizi modern köy havasına kolayca sokabilirsiniz. Baoblaze Modern Seramik Vazo, çiçek sulama kaplarına benzer şekliyle modern köy dekorasyonunuza çok yakışacak! Basit, minimal tasarımı sayesinde her renk ve mobilyayla uyumu yakalar. Yüksek kaliteli seramikten üretilen vazonun içerisine koyacağınız dal, çiçek ve yapraklarla evinizi süsleyebilirsiniz. Tutma kulpu da bulunan vazoyu masa, dolap ve sehpa üzerinde kullanabilirsiniz. Beyaz rengi ve şık duruşu ile evinize taze, doğal bir hava katacak vazoyu çok beğeneceksiniz!

9. Kürk görünümlü halılar, köy evi tarzının yıldız parçalarından bir tanesi

Sıra iddialı, şık ve dikkat çekici bir paspas halıda. Yumuşacık tüylere sahip halı, hayvan postu görünümüyle modern köy evlerinin olmazsa olmazı. Tasarımıyla çok daha doğal bir dekorasyon yaratabileceğiniz Konfor Post Kürk Halı, beyaz rengiyle hemen her köşeye kolayca uyum sağlıyor. Gerçek hayvan postu kullanılmayan halı, yumuşak pelüş materyal ile üretiliyor. 7 cm uzunluğunda tüyleriyle yumuşacık bir his uyandırıyor. Farklı boyut seçenekleri sayesinde salonda, yatak odasında hatta banyoda bile kullanıp evinizde farklı bir atmosfer yaratabilirsiniz. Üstelik halıyı çamaşır makinesinde yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

10. Hem etnik hem şık ayna, evinize çok yakışacak

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Salon, banyo ve yatak odanızda kullanabileceğiniz, bakmaya doyamayacağınız bir aynayla karşınızdayız. Ahşap ve halatın birleştiği Funly mee Sert Ahşap Çerçeve ve Halatlı Rustik Yuvarlak Dekoratif Ayna'yla modern kır evi dokunuşunu tamamlayabilirsiniz. 25 x 25 cm boyutuyla astığınız her köşeye çok yakışacak ayna, doğal materyalleri sayesinde evinizde sıcacık bir hava yaratacak! Özellikle banyoda lavabo üzerinde çok şık duracak aynanın etrafı, kalın ahşaptan oluşur. Kalın halatıyla da asarken kolaylık sağlar. Minik ve şık aynayla evinizin havasını değiştirmeye ne dersiniz?