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Amazon Prime'da dev indirim günleri başladı: Birbirinden şık kadın moda ürünlerinde yüzde 70'e varan indirimler

11.08.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınları kendisine hayran bırakan moda ürünleri, Amazon ayrıcalıklarıyla sizlerle…

Amazon Prime'da dev indirim günleri başladı: Birbirinden şık kadın moda ürünlerinde yüzde 70'e varan indirimler

Amazon Prime’ın dev indirim günleri başladı. Hızlı kargo seçenekleri ve sepette ek indirim ile birbirinden kaliteli ürünlere ulaşmak artık çok daha kolay. İş dünyamızı veya sosyal hayatımızı doğrudan etkileyen kaliteli ve şık kıyafetlere oldukça özen gösteriyoruz. Kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak birbirinden güzel moda ürünlerine, %70’e varan indirimlerle sahip olmaya ne dersiniz?

1- Bu ayakkabılar tarzınızı yansıtacak

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Rahatlığıyla, vazgeçilmeziniz olacak sneaker ayakkabıyı, ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz. Zarif görünümüyle sade severlerin vazgeçilmezi olacak Kinetix Kadın sneaker, 3 farklı renk seçeneğiyle en şık kıyafetlerinizin tamamlayıcısı oluyor.
Ayağınızda bir ayakkabı olduğunu hissettirmeyen Keen Explore yürüyüş ayakkabısı, gün boyu sizlere rahat bir kullanım imkanı sağlıyor.

Ayrıca, ayakkabı içerisinde ayağınızı rahat hissettirecek Koton kadın çorap oldukça popüler bir ürün. Gözatmanızda fayda var...

2- Artık rahat bir uyku vakti

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İş hayatı, ev hayatı derken gün boyu oldukça fazla yoruluyoruz. Rahatlığıyla sizlere benzersiz bir uyku deneyimi yaşatacak Koton pijama takımını üzerinize giymeden yatağa girmek istemeyeceksiniz.

Şirin görünümüyle kendisine hayran bırakan Defacto baskılı pijama takımı, regular fit olup rahatlığı sizlere hissettiriyor.

3- Şimdi spor zamanı!

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Skechers sporcu sütyeni, yoğun antrenmanlarınızda en sevdiğiniz giysiniz olacak. Üzerinizde kıyafet baskısı olmadan rahat bir spor yapın.

Dar kalıp, ve nefes alabilir dokusuyla favoriniz olacak Under Armour tayt ile kombininizi tamamlayın.

4- Bu mayolarla iddianızı ortaya koyun!

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Yılın tüm yorgunluğunu üzerinizden atarken, Koton kadın mayo üç farklı tarz- farklı renk seçeneğiyle hep yanınızda!

Sade ve şık bir bikini arayanların vazgeçilmezi olacak Koton bikini üstüne Amazon prime ayrıcalıkları ile hemen sahip olun!

5- Yazların vazgeçilmezi kot şort

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Yaza uygun rengi ve tarzıyla rahatına düşkün kadınların asla hayır diyemeyeceği Defacto slim şort ile gözler hep üzerinizde.

Skechers Moda ayakkabı ile oluşturacağınız şık kombin yaz aylarınıza çok yakışacak.

6- Konforlu bir koşu deneyimi yaşatacak şortlar

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Hafif yapısıyla sizlere rahat bir koşu imkanı sunan Under Armour kadın koşu şortu, dayanıklılığı ile uzun yıllar koşularınızda sizinle birlikte olacak. Sıcak bir tarza sahip olmak için Under Armour kadın koşu ayakkabısı ile kombininiz size çok yakışacak.

7- Davetlerde tüm gözler üzerinizde olsun

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Zarif görünümüyle bakan herkesi büyüleyen Koton kokteyl elbise ile gece davetlerinde iddialı bir görünüme sahip olun. Sırt dekoltesi ve tek taraflı yırtmacı ile oldukça şık olan elbiseyle Antrasit Kadın Gova Ayakkabı kombininiz üzerinize çok yakışacak.

8- Basic giyinmeyi seviyorsanız bunlar tam size göre

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Şıklığı, sadelikte buluyorsanız Coool Baskılı oversize tişört elbise tam size göre! Sade giyinmeyi sevenlerin zevkine uygun; giydiğinizde rahatlığı hissedeceğiniz elbise ile tarzınızı yansıtın.

Adidas ADVANTAGE spor ayakkabısı elbisenizin altına çok yakışacak.

9- Doğru kıyafet seçimiyle en tarz siz olun

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Ciddi, tarz ve şık giyinmeyi sevenlerin vazgeçilmezi olacak Koton gömlek, sadeliğin güzelliğini her noktasında yansıtıyor. Koton gömleği Koton dar paça pantolon ile birlikte giyebilirsiniz.

10- İster yaz ister kış için şık braletler

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Pantolon ya da şort ile birlikle kolaylıkla kombinleyebileceğiniz Defacto bralet, özellikle yaz aylarında rahatlık sağlıyor. Bralet ile birlikte loft şort ile güzel bir kombin hazırlayabilirsiniz.

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