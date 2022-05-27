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Amazon üstünden alabileceğiniz dekoratif ve uygun fiyatlı saksı modelleri

25.05.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanoğlu doğanın bir parçası. Bu nedenle doğadan kopuk bir yaşamdan bahsetmek elbette çok zor. Tabii günümüz koşullarında doğayla iç içe olmak giderek zor bir hâl alıyor ancak endişelenmenize gerek yok! Evinizi âdeta çiçek bahçesine çevirerek bitkilerin pozitif enerjisini yuvanıza taşıyabilirsiniz. Fikrimizi beğendiyseniz Amazon üzerinden satın alabileceğiniz uygun fiyatlı saksı modelleri için okumaya devam edin!

Amazon üstünden alabileceğiniz dekoratif ve uygun fiyatlı saksı modelleri

Yaşamı, doğadan ayrı düşünmek mümkün değil. Uzun süre doğadan kopuk bir hayat sürmek yaşam enerjisini yok eder. Peki, büyük binaların ve dört duvarın arasına sıkışan hayatınıza doğanın enerjisini eklemeye ne dersiniz? Bunun için ihtiyacınız olan tek şey, birbirinden çeşitli bitkileri rahatlıkla büyütebileceğiniz kaliteli bir saksı. Hem bütçe dostu fiyatıyla gönlünüzü fethedecek hem şık tasarımıyla evinize çok yakışacak saksı modelleri için yazımıza göz atabilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Karşınızda Amazon'un en güzel saksı modelleri!

1. Dekorasyonunuza çok yakışacak: Garneck Cam Asma Bitki Teraryum Konteyner Çiçek Saksısı

Amazon üstünden alabileceğiniz dekoratif ve uygun fiyatlı saksı modelleri

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Tasarımıyla fark yaratan Garneck Cam Asma Bitki Teraryum Konteyner Çiçek Saksısı, eşsiz tasarımıyla tüm gözleri üzerine çekecek! Tavana ya da dilediğiniz herhangi bir alana asarak kullanabileceğiniz şeffaf cam saksının içerisine minyatür bahçe çiçeklerini, sukulentleri ya da papatya ve gül gibi çiçekleri rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Eşsiz denizyıldızı tasarımıyla dekorasyonunuza şık bir dokunuş yapacak cam vazoyu, evinizin her odasında rahatlıkla kullanabilir, dilerseniz ofisinizde de tercih edebilirsiniz. Sevdikleriniz için de güzel bir hediye olacak saksı, sizi bekliyor. Acele edin!

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2. Doğadan gelen güzellik: IKEA FRIDFULL HASIR SAKSI

Amazon üstünden alabileceğiniz dekoratif ve uygun fiyatlı saksı modelleri

Doğayı evinize taşımanın en kolay yolu, natürel malzemelerle üretilen ürünleri tercih etmek. Konu, saksılar olunca genellikle plastik materyallerden üretilen ürünler karşınıza çıksa da doğal malzemelerden elde edilen modelleri bulmak da mümkün. Doğadan ilham alan tasarımıyla evinize çok yakışacak IKEA FRIDFULL HASIR SAKSI sayesinde pozitif enerjiyi yaşam alanınıza taşıyabilirsiniz. 13,21 x 12,95 x 12,45 cm ebatlarındaki ürünü, evinizin her köşesine rahatlıkla konumlandırabilirsiniz. Sadece 113 gram ağırlığında olduğu için istediğiniz yere kolayca taşıyabilir, ev dekorasyonunuza farklı ve bohem bir hava katabilirsiniz. Kaliteli malzemesi sayesinde yıllarca kullanabileceğiniz saksıyı, çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

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3. Fonksiyonel ürünleri tercih edenlere: Ocean Home Baskılı Jüt Silindir Mini Sepet

Amazon üstünden alabileceğiniz dekoratif ve uygun fiyatlı saksı modelleri

Fonksiyonel tasarımıyla ister sepet ister saksı olarak kullanabileceğiniz Ocean Home Baskılı Jüt Silindir Mini Sepet ile tanışın! Sadece nemli bezle silerek kolayca temizleyebileceğiniz ürünü, kullanmadığınız zamanlarda da katlayarak saklayabilirsiniz. %100 jüt materyal kullanılarak elde edilen üründe yer alan "home" yazısı minimal tasarımı ön plana çıkarır. Boyutları 15 x 21 x 15 cm olduğu için masa üzerinde, kitaplıkta, merdiven kenarında, sehpada, TV ünitesinde ya da yerde rahatlıkla konumlandırabilirsiniz. Evinize çok yakışacak dekoratif, şık ve modern tasarımlı jüt saksıya mutlaka şans verin!

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4. Asil siyahla evinize şık bir dokunuş: Serinova Drenaj Aparatlı Dekoratif Saksı

Amazon üstünden alabileceğiniz dekoratif ve uygun fiyatlı saksı modelleri

Bitkilerin sağlıklı büyüyebilmesi için yeteri kadar sulanması gerekir. Eğer fazla sulanırsa kökleri çürüyeceği için bitki ölür. Bu durumu önlemek için drenaj tapası bulunan bir saksı kullanabilirsiniz. Bu sayede bitkiye istemeden çok su verseniz bile köklerin çürümesini engelleyebilirsiniz. Hangi ürünü seçmeniz gerektiğine karar veremiyorsanız Serinova Drenaj Aparatlı Dekoratif Saksı'yı tercih edebilirsiniz. Plastik materyallerden üretilen saksı, dayanıklı yapısıyla yıllarca size eşlik edecek! BPA içermeyen ve sağlığa zarar vermeyen ürün, UV katkılı olduğu için rengini de uzun süre muhafaza eder. 3 farklı boyutu ve 4 ayrı renk seçeneği bulunan ürün, evinize renk katacak!

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5. Rengârenk saksılara yer açın: Serinova Elvan Kaktüs, Sukulent Saksısı

Amazon üstünden alabileceğiniz dekoratif ve uygun fiyatlı saksı modelleri

8 adet renk ve 3 farklı boyut seçeneği sunan Serinova Elvan Kaktüs, Sukulent Saksısı ile yaşam alanınızı renklendirebilirsiniz. Pencere kenarları için rahatlıkla tercih edebileceğiniz saksılarda sukulent ve kaktüs gibi minyatür bitkileri yetiştirebilirsiniz. Dahası çalışma odasından salona, mutfaktan banyoya kadar her odada rahatlıkla konumlandırabilirsiniz. Ayrıca tabağı sayesinde fazla suyu tahliye ederek bitkinizi koruyabilirsiniz. Kolay temizlenen ve dayanıklı materyallerden üretilen saksıyı uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Yuvarlak tasarımı sayesinde her odaya uyum sağlayabilen saksıdan dilerseniz birden fazla alarak evinizin dekorasyonunu taçlandırabilirsiniz.

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6. Evinizin favori parçası olmaya aday: Serinova Hasır Saksı

Amazon üstünden alabileceğiniz dekoratif ve uygun fiyatlı saksı modelleri

Beyaz rengiyle evinize ferah bir hava katacak Serinova Hasır Saksı'nın 6 farklı boyutundan ihtiyacınıza uygun olanı kolayca seçebilirsiniz. Hemen hemen her türlü hava koşuluna karşı oldukça dayanıklı saksıyı, hem iç hem dış mekânlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sağlam plastik materyali sayesinde yıllarca evinizi süslemeye devam edecek modeli, dilerseniz ofisinizde de tercih edebilirsiniz. Üstelik bitkinizi fazla sulasanız bile endişelenmenize gerek yok! Pratik tabağı sayesinde fazla suyu kolayca boşaltabilirsiniz. Eşsiz tasarımıyla gören herkesin beğenisini kazanacak zarif saksıya şans vermeye ne dersiniz?

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7. Bahçeniz için en iyisi: Serinova Nergis Saksı

Amazon üstünden alabileceğiniz dekoratif ve uygun fiyatlı saksı modelleri

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Güneş ışınları, sıcak ve soğuk hava değişimi saksıya zarar verebilir. Bu nedenle dış mekânlarda konumlandırılan saksılar, kapalı ortamlarda bulunanlara kıyasla daha çabuk yıpranır. Eğer bahçe, balkon ve teras gibi açık alanlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model arıyorsanız Serinova Nergis Saksı, tam size göre! Avrupa standartlarına uygun üretilen saksı, aşırı sıcak ve soğuk iklimlerde gönül rahatlığıyla kullanılabilir. UV katkılı olduğu için yoğun güneşe maruz kalsa bile rengini uzun süre muhafaza eder. Dayanıklı plastik materyallerden elde edilen saksı, sağlığa zararlı BPA içermez. Tabaklı tasarımı, fazla suyu boşaltmanıza da imkân tanır.

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8. Camın şıklığına kim "Hayır." diyebilir? Paşabahçe Botanica Saksı

Amazon üstünden alabileceğiniz dekoratif ve uygun fiyatlı saksı modelleri

Zarif orkideleriniz için şık ve doğal bir saksı mı arıyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz! Şık tasarımıyla orkidenize çok yakışacak Paşabahçe Botanica Saksı'ya şans verebilir, evinize estetik bir dokunuş yapabilirsiniz. 13 x 13 x 13 cm ölçüleri sayesinde çok az yer kaplayan saksıyı; raflara, kitaplığa, masaya, sehpaya, TV ünitesine ve hatta yere bile konumlandırabilir, evinizin her köşesinde değerlendirebilirsiniz. İsterseniz içerisine minyatür bitkiler dikebilir, doğanın canlandıran enerjisinin yaşam alanınıza dolmasını sağlayabilirsiniz. 124 gram ağırlığında olduğu için istediğiniz her an kolayca taşıyarak konumunu değiştirebilir, farklı dekorasyonlara imza atabilirsiniz.

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