Arabasına düşkün babaların gönlünü fethedecek en iyi Babalar Günü hediye seçenekleri

Arabalarına özen gösteren babalara hangi otomobil aksesuarlarını hediye edebileceğini merak edenler buraya! Arabasına gözü gibi bakan babaların beğenisini kazanacak sayısız seçenek bulunuyor. Biz de numaratörden boyun yastığına, telefon tutuculardan araç temizleme setine kadar en iyi hediye alternatiflerini sizin için bir araya getirdik. Gelin, babaları çok mutlu edecek o hediye listemizi birlikte inceleyelim.

1. Park sorunu yaşayan babalara: Araç ParkTel Park Numaratörü Ön Cam İçin

Park sorunu neredeyse bütün araç sahiplerinin ortak problemi. Araç ParkTel Park Numaratörü Ön Cam İçin sayesinde babanız kendine ait telefon numarasını ayarlayarak arabada istediği yere yerleştirebilir. Araç park hâlindeyken herhangi bir sorun olduğunda da kendisine ulaşmak oldukça kolay hâle gelir. Şık tasarımı ile dikkat çekici görünüme sahip bu ürünle siz de babanızı bu park sorunlarından kurtarmak ister misiniz? O zaman bu ürünü hemen inceleyebilirsiniz.

2. Müzik açmadan gaza basmayan babalar için: LivX Usams Bluetooth Receiver USB Aux Wireless Araç Kiti

Müzik, hayatımızın her yerinde var. Artık gelişen teknoloji ile de istediğimiz her yerde istediğimiz müziği dinleyebiliyoruz. Her sürüme uygun ve uzaktan erişim sağlanabilen LivX Usams Bluetooth Receiver USB Aux Wireless Araç Kiti sayesinde babanız da arabasında istediği her müziği her an dinleyebilir. Siz de Babalar Günü'nde babanıza bu teknoloji harikası ürünü hediye etmek istemez misiniz?

3. Güzel kokuya önem veren babalara: Araba Kokusu

Arabalar uzun süre kullanılmadığında içinde koku oluşması çok olasıdır. Böyle durumlarda kötü kokuları önleyen ve ferah bir koku oluşmasına yardımcı olan araç kokuları yardımınıza koşar. Gününün önemli bir kısmını arabalarda geçiren babalarınızın uzun süre temiz bir kokuyla yolculuk etmesini sağlar. Bu araç parfümü babanızın çok hoşuna gidecek diyebiliriz.

4. Telefonla konuşmayı seven babalar için: Baseus Metal Age II Gravity Araç İçi Telefon Tutucu

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Her ihtiyaç duyduğumuzda babalarımızla iletişime geçmek isteriz. Araç kullanan babaların her an kolaylıkla ve güvenli bir şekilde telefonla konuşabilmesi için telefon tutucular yardımcı cihazlardandır. Hareket halindeyken dikkat dağınıklığını en aza indirmek can güvenliği açısından oldukça önemlidir. Siz de araç kullanırken bile sizinle irtibata geçen babanız için Baseus Metal Age II Gravity Araç İçi Telefon Tutucu'ya göz atmaya ne dersiniz?

5. Uzun yolculuklarda konfor arayan babalara: Yumuşacık Oto Koltuk Yastıkları

Oto Boyun Yastığı, araç koltuğunda seyahat ederken boyun ve bel ağrılarına son verebilecek bir ürün. Yüksek kaliteli derisi ve yumuşak yastıkları ile babalarınıza uzun süre rahat bir yolculuk deneyimi sunar. Ergonomik yapısıyla boyun, bel ve omuz bölgelerine destek sağlayarak sürüş sırasında ağrı oluşmasına engel olur. Rahatına düşkün babalarınız için göz atmanız gereken bir fikir olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ürünün farklı renk seçenekleri de bulunuyor.

6. Araç dekorasyonuna önem veren babalar için: Araba Direksiyon Kılıfı Deri

Araç içinde yapılacak düzenlemelerde direksiyon kılıfının özenle seçilmesi gerekir. Babalarınızın stiline uygun olarak seçtiğiniz kılıflar, gün boyu onun modunun yükselmesini sağlar. Kaymaz ve nefes alabilir deriden üretilen Space Direksiyon Kılıfı 38 cm Gri, direksiyonun daha kolay kavranmasını sağlarken orijinal direksiyonun da yıpranmasını önler. Siz de hakimiyetin daima babalarınızda olduğunu hissettiren bu kılıfı Babalar Günü'nde ona hediye edebilirsiniz. Diğer renk seçeneklerine de göz atarak Babalar Günü'nü hediyenizle renklendirebilirsiniz.

7. Araba aynalarında temiz bir görüş isteyen babalar için: Yağmur Tutmaz Kaydırıcı Film Araç Dış Dikiz Aynası Kolay Görüş Buğu Önleyici

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yağmurlu günlerde arabanın camlarında, aynalarında kalan su izleri çoğu zaman görüş açısını engeller. Yağmur Tutmaz Kaydırıcı Film Araç Dış Dikiz Aynası Kolay Görüş Buğu Önleyici, bu sorunu yaşamamanız için kullanabileceğiniz bir ürün. Bu yağmur kaydırıcı filmler sayesinde yağmur damlacıkları camlarda uzun süre kalmadan temiz bir görüntü oluşturur. Siz de yağmurlu günlerde babanıza güvenli bir sürüş deneyimi yaşatmak isterseniz bu ürünü hemen keşfedebilirsiniz.

8. Düzenli olan babalara için: Oto Bagaj Düzenleyici Toparlayıcı

Oto Bagaj Düzenleyici Toparlayıcı, istediği her eşyaya anında ulaşmak isteyen babalara hediye edilmesi gereken ürünler arasında yer alıyor. Üstün kalite performansı ve kullanım kolaylığı sayesinde araçların içini düzenleyen bu ürün ile her şey babalarınızın elinin altında olur. Koruyucu özelliği ile de ani sarsıntı sonucu eşyaların zarar görmesini engeller ve ısı değişimlerine karşı eşyaları muhafaza eder. Babalar Günü'nde hediye edeceğiniz bu ürünle babanız arabasının daha düzenli hâle gelmesinden mutluluk duyacaktır.

9. Kahvesini her yerde içmek isteyen babalar için: Araç İçi Bardak Tutucu

Yolculuk yaparken bir şeyler içememekten yakınan babalarınız varsa araç içi bardak tutucu alarak onlara pratik bir kullanım sunabilirsiniz. Bu ürünler, içeceklerin yol boyunca sarsılmasını ve dökülmesini engelleyen bir tasarıma sahiptir. İşlevsel birçok özelliğe sahip bu aparatların daralma ve genişleme özellikleri sayesinde babalar istediği içeceği seyahat hâlindeyken keyifle içebilir. Hem araç konforuna hem araç dizaynına katkıda bulunacak bardak tutucuya hemen bakabilirsiniz.

10. Araç temizliğine önem veren babalar için: AutoFresh 12'li Efsane Set Araç Araba Yıkama Bakım Seti

Babalar arabalarına gözü gibi baktığı için kendi arabalarını da çoğunlukla kendileri temizlemek ister. Bu araba temizleme seti, çok amaçlı birçok üründen oluşur. Çizik veya leke bırakmayan bezler ve ince kıllı fırçalar sayesinde babalarınız arabasına en iyi temizliği istediği şekilde yapar. Siz de babanızın içini rahatlatacak temizliği sunan bu ürünü babalar gününde ona hediye edebilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.