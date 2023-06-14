Klasik Babalar Günü hediyelerinden sıkılanlar buraya! Kişiye özel, ilginç hediye önerileri

Klasik hediyelerden sıkıldıysanız ve Babalar Günü için babanıza özel bir armağan arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Birlikte çekildiğiniz fotoğrafların basılı olduğu ürünlerden isminin yazıldığı aksesuarlara kadar ona olan sevginizi her an hatırlatacak ve kendisini çok daha özel hissettirecek hediye tavsiyelerini listemizde bulabilirsiniz. İşte babanıza verebileceğiniz birbirinden özel hediyeler!

1. Babanızla sevdiğiniz bir anı ölümsüzleştirin: Kişiye Özel Kanvas Tablo

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Babanızla birlikte yer aldığınız veya onun için değerli olan bir fotoğrafın basılı olduğu Kişiye Özel Kanvas Tablo, bu yılki Babalar Günü için eşsiz bir hediye olabilir. Bu özel hediye, duygusal bir anıyı ölümsüzleştirirken babanızın ev dekorasyonunu da güzelleştirebilir. Fotoğrafınızın yer aldığı tablolar dışında babanızın gönül verdiği takımın logosu, bulunmaktan hoşnut olduğu bir konumun fotoğrafı gibi seçenekleri de bu hediye için düşünebilirsiniz.

2. Babanızın kendini özel hissetmesi için: Tesbihane Kişiye Özel İsim Yazılı Gümüş Renk Roller Tükenmez Kalem Seti

Babanızın ister iş hayatında ister günlük yaşamında kullanabileceği tükenmez kaleminde isminin yazılı olması, ona kendini çok daha değerli hissettirecektir. Gümüş rengi ve şık kutusuyla Babalar Günü için özel bir hediye önerisi olan Tesbihane Kişiye Özel İsim Yazılı Gümüş Renk Roller Tükenmez Kalem Seti ile babanızı çok mutlu edebilirsiniz. Yanından ayırmak istemeyeceği ve kullanırken sizi hatırlayacağı ürünle Babalar Günü'nü unutulmaz kılabilirsiniz.

3. Babanızın asla yanından ayırmayacağı bir ürüne ne dersiniz?: İsme Kişiye Özel Deri Cüzdan ve Anahtarlık Seti

Babalarımızın asla yanından ayırmadığı ve en çok tercih ettikleri ürünlerin başında gelen cüzdan ve anahtarlık, Babalar Günü için ilk akla gelen hediyelerden olabilir. Ancak bu kadar sıradan gözüken bir hediyenin kişiye özel olması, onun değerini artıracaktır. Babanızın isim ve soy ismini yazdırabileceğiniz İsme Kişiye Özel Deri Cüzdan ve Anahtarlık Seti, ona olan sevginizi hissettirmek için güzel bir tercih olabilir.

4. En sevdiği şarkıyı baş ucuna koyabilirsiniz: MyWoodGift Kişiye Özel Spotify Barkodlu Pleksi Plak

Babanızın favori şarkısını ya da size babanızı hatırlatan bir şarkıyı ona hediye etmeye ne dersiniz? MyWoodGift Kişiye Özel Spotify Barkodlu Pleksi Plak ile istediğiniz şarkının istediğiniz kısmını tercih ettiğiniz bir fotoğrafla birleştirebilir ve Babalar Günü'nde babanıza hediye edebilirsiniz. Babanızın iş yerinde ya da evinde baş ucunda konumlandıracağı bu ürüne göz atmadan alacağınız armağana karar vermeyin, deriz!

5. Tespih kullanmayı seven babalara: İsme Kişiye Özel Gümüş Kazaz Püskül Gürcistan Oltu Tesbih Tespih

Eğer babanız tespih kullanmayı seviyorsa onun için ideal bir hediye olabilecek İsme Kişiye Özel Gümüş Kazaz Püskül Gürcistan Oltu Tesbih Tespih'i kesinlikle düşünmelisiniz. Gürcistan Oltu taşından üretilen ve püskülü bulunan tespih, oldukça kaliteli ve dayanaklı. Bu sayede uzun yıllar babanıza eşlik edebilir. Babanızın ismini yazdırabileceğiniz ürün, Babalar Günü için oldukça değerli bir hediye olabilir.

6. Babanızın favorisi hâline gelecek özel ve değerli bir hediye: Renkli Vagon Kişiye Özel Üç Fotoğraflı Tasarım Resimli Kupa Bardak

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Bu yıl Babalar Günü'nde babanıza unutulmaz bir hediye vermek isterseniz harika bir önerimiz var. Üç adet fotoğrafı bastırabileceğiniz Renkli Vagon Kişiye Özel Üç Fotoğraflı Tasarım Resimli Kupa Bardak, iyi bir seçenek olabilir. Babanızla birlikte geçirdiğiniz anılarınızın yer aldığı fotoğraflarla tasarlanan ürün, babanızın favori kupası hâline gelecek. Fotoğraf baskısı zararlı kimyasal içermeyen ve seramikle yapılan kupayı gönül rahatlığıyla babanıza hediye edebilirsiniz.

7. Anılarınızı tazeleyen ve ölümsüzleştiren bir hediye: Kişiye Özel İsimli Kendin Yap Albüm

Babanızın isim ve soy ismini yazdırabileceğiniz Kişiye Özel İsimli Kendin Yap Albüm'le babanıza, birlikte biriktirdiğiniz güzel anılarınızı hediye edebilirsiniz. Fotoğraflarla zenginleştirebileceğiniz defteri ister kendiniz doldurup babanıza hediye edebilir ister babanızla birlikte doldurarak oldukça değerli bir anı defteri ortaya çıkarabilirsiniz. Bu yıl Babalar Günü için babanıza alabileceğiniz hem duygusal hem özel bir hediye istiyorsanız anı defterini mutlaka değerlendirmelisiniz.

8. Rahat bir yolculuk keyfi için: Wellsell Kişiye Özel 5D Ortopedik Araç Boyun Yastığı

Babanız otomobiline değer veren, onun bakımına özen gösteren ve uzun yolculukları seven biriyse Wellsell Kişiye Özel 5D Ortopedik Araç Boyun Yastığı'na mutlaka göz atmalısınız. Babanızın ismini yazarak hediyeyi özelleştirme imkânı veren, rahat ve kullanışlı ürün Babalar Günü için harika bir seçenek. Her araç için uyumlu olan boyun yastığı ile babanızı çok mutlu edebilirsiniz!

9. Babanızın şıklığını taçlandıracak bir armağan: MicLee A-Z Harf Boncuklu Doğal Taşlardan İsim Bilekliği

Babalar Günü için babanıza özel bir hediye vermek istiyorsanız istediğiniz harfleri yerleştirebileceğiniz MicLee A-Z Harf Boncuklu Doğal Taşlardan İsim Bilekliği, güzel bir seçenek olabilir. Üçlü bileklik; oniks, howlite ve kaplan gözü taşlarından oluşuyor. Kahverengi beyaz ve siyah renkleriyle oldukça zarif bir görünüm sergileyen bileklikler, babanızın kombinlerini bir üst seviyeye taşıyacak!

10. Yanından ayırmayacak, hep sizi hatırlayacak: Stanley Klasik Efsanevi Vakumlu Şişe

Babalar Günü'nde hediye olarak tercih edebileceğiniz Stanley Klasik Efsanevi Vakumlu Şişe ile içecek keyfi yaşamak isteyen babanıza kendisini çok daha özel hissettirebilirsiniz. Dış mekan kullanımı için uygun olan çelik paslanmaz gövdeye sahip ürün BPA içermemesiyle öne çıkıyor. Kalitesi ve şık görüntüsüyle babanızı mest edecek hediyeye bir şans verin!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

