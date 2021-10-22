Araç içinde konforu artıracak birbirinden fonksiyonel yardımcılar

Günümüzde araçlar hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Öyle ki artık araçsız bir hayat düşünmek mümkün değil. Evden sonra vaktimizi geçirdiğimiz ikinci mekan diyebiliriz. Ancak bazen araçta çok vakit geçirmek bir zaman sonra yorucu bir hal almaya başlıyor. Tam bu noktada araç içi kullanıma uygun eşyalardan yardım almak iyi fikir gibi duruyor. Siz de telefon tutucudan organizer çantasına varana kadar tüm bu ürünlere internet üzerinden tek bir tıkla ulaşabilirsiniz.

1. Telefonunuzun yeri hazır...

Araca bindiğimizde telefonu nereye koyacağımızı şaşırdığımız anlar olur. Çantada olsa acil ihtiyaç durumunda işleri zorlaştırıyor. Elde tutmak farklı bir tehlike doğuruyor. Neyse ki artık fonksiyonel telefon tutucuları ile bu krizi sonlandırıyoruz. Kullanım şekline göre farklı telefon tutucu modelleri bulunuyor. Radyatöre takılan mıknatıslı veya cama yapıştırılan modellerden birini tercih edebilirsiniz. Her iki modelin de kurulumu ve kullanımı oldukça basit. Mıknatıslı modelde farklı olarak telefonun arkasına magnet takılıyor. Diğer modelde ise telefon standa yerleştiriliyor.

Tüm araç tutucu modelleri için tıklayabilirsiniz.

2. Basit ama işlevi büyük...

Araç park numaratörleri her ne kadar basit bir aksesuar olarak görünüyor olsa da aslında işlevi oldukça büyük. Aracınızı yanlış yere park etmiş olabilirsiniz. Kısa süreliğine aracınızı bir yere bırakmanız gerekmiş de olabilir ya da aracınıza park halindeyken biri çarpmıştır. Tüm bu durumlarda kişilerin size ulaşabilmesi için mutlaka bir park numaratörünüz olmalı. Bu ürünlerden biri de Zore Araç Park Numaratörü. Paket içinde yer alan mıknatıslı rakamlarla cep telefon numaranızı oluşturduktan sonra yapıştırıcı ile araç camına yapıştırabilirsiniz. Açıp kapanan tasarımı sayesinde numaranızı istediğiniz zaman gizleyebilirsiniz.

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3. İçeceklerinizi Ally Premium Bardak Tutucu’da muhafaza edin...

Araç kullanırken içecek tüketmeyi sevenlerden misiniz? Kimi zaman uyku açmak kimi zaman da yolculukları daha keyifli bir hale getirmek için kahve, çay veya meyve suyu tüketiyoruz. Sürüş esnasında içeceklerin dökülmemesi için kaliteli bir bardak tutucu şart. Bazı araçlarda bardak tutucu bölümü olurken bazılarında ise böyle bir özellik ne yazık ki bulunmuyor. Ama durun, üzülmenize gerek yok. Ally Premium Bardak Tutucu ile içeceklerinizi tüketmek çok daha konforlu olacak. Şık bir tasarıma sahip bu ürün ikili bardak tutma bölmesine sahip. Ayrıca genişleyen yapısı sayesinde daha büyük bardakları yerleştirmenize de imkan veriyor.

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4. Bildiğiniz araç arka koltuk düzenleyicilerini unutun...

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Aracınızda oluşan dağınıklığı engellemenin en iyi yolu, bir arka koltuk düzenleyicisi edinmek. Özellikle çocuklu aileler için oldukça gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce aldığınız arka koltuk düzenleyicilerden memnun kalmamış olabilirsiniz. Ancak Rehomy Araç Arka Koltuk Düzenleyicisi bildiklerinizden farklı. Kaliteli sentetik deri malzemeden üretilen düzenleyici 11 farklı cepten oluşuyor. Şemsiye, peçete, anahtar, şişe ve kitap gibi ihtiyaç olan tüm malzemeleri depolayabilirsiniz. Katlanabilir tepsisi tablet veya telefon gibi elektronik aletleri tutmaya imkan sağlıyor. Birçok araç modeli ile uyumlu olan düzenleyiciyi ayarlanabilir toka kayışı sayesinde koltuğa kolayca takabilirsiniz.

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5. Koltuklarınız kirlenmesin...

Koltuk arkasında minik ayak izlerine rastladığınız oldu mu? Evet sevimli miniklerden bahsediyoruz. Çocuklar yolculukta haklı olarak sıkılıp arka koltuğa ayaklarını vurup tekmeleyebilirler. Koltuk tozdan görünmez, üstüne bir de ayakkabılar çamurluysa işte durum daha da kötü bir hal alır. Bunu engellemek ise çoğu zaman mümkün değil. Ancak her defasında silmekle uğraşmak ise ayrı bir dert. Öyleyse gelin, 404 Koltuk Arkası Koruyucu Kılıf ile bu sorunu çözelim. Şeffaf plastik bir malzemeden üretilen kılıfı yanlarında bulunan lastiklerle koltuğun alt ve üst kısmına geçirerek takabilirsiniz. Artık bırakın çocuklarınız istedikleri gibi tekmelesinler.

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6. Güneş ışınları bebeğinizin uykusunu bölmesin...

Bebeğinizin seyahat halinde uyuması rahat bir yolculuk için önemli bir ayrıntı. Ancak özellikle yaz aylarında arabanın camından içeri giren güneş ışınları bebeğinizi uyandırabilir. Hatta huzursuz edip ağlamasına bile neden olabilir. Bunun önüne geçmek için Agubaby Araç Güneşliği’ne mutlaka bir şans vermenizi öneririz. Tüm araç camlarına uyumlu olan bu güneşlik ek bir işleme gerek kalmadan statik yapısı sayesinde cama kolayca yapışır. Paket içerisinde bulunan iki adet güneşliği arka iki cama takarak artık çok daha konforlu bir yolculuk yapabilirsiniz.

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Bagajınızdaki dağınıklığa son verin!

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Her zaman ihtiyaç olmasa da aracınızda mutlaka bulunması gereken bazı eşyalar vardır. Bu eşyalar genelde bagajda depolanır. Ancak bu da bagajda dağınık bir görüntü oluşturuyor. Bagaj organizer çantaları ile bagajınızdaki eşyaları bir araya toplayabilirsiniz. Böylece hem alan daralmamış olur hem de eşyalara çok daha hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Skyinn Oto Bagaj Düzenleyici, keçe kumaştan üretilen 50 x 25 x 14 cm boyutlarında bir ürün. Düzenleyicinin altında ve arkasında cırt detayı mevcut. Bu cırtlar sayesinde ürün devrilmeden dik duruyor. Kullanmadığınızda ise çantayı katlayarak saklayabilirsiniz.

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8. Yağmurlu havalarda güvenli bir yolculuk için...

Yağmurlu havalarda ayna ve ön camlar yağmur damlaları ile kaplanıyor. Oluşan bu görüntü araç kullanırken aynaları takip etmeyi zorlaştırıyor. Buhar olduğu durumlarda ise görüntü daha da bulanıklaşıyor. Daha güvenli bir yolculuk için Maksipazar Yağmur Kaydırmaz Filmi denemeye ne dersiniz? Paket içinde yan ayna ve iki ön cama uygun 4 adet film bulunuyor. Su tutmayan yapıya sahip bu ürün sayesinde ayna ve camlar artık temiz bir görüntüye sahip kavuşuyor.

Aynı zamanda sis ve tozlu havalara karşı da etkili olan bu ürünü buradan satın alabilirsiniz.

9. Gözlük kabı ile uğraşmanıza gerek yok!

Araç kullanırken aniden parlayan güneşe karşı gözlük kullanmak gerekiyor. Böyle anlarda gözlüğü kabından çıkarmaya uğraşmak yerine size daha pratik bir fikir sunuyoruz. Helen’s Home Araç İçi Gözlük ve Kart Tutucu ile gözlüğünüzü muhafaza edebilirsiniz. Ürünü esnek klipsi sayesinde aracınıza kolayca monte edebilirsiniz. Gözlüğün yerleştirildiği mandal kısmında yumuşak sünger bulunuyor. Bu sayede gözlüğünüz hiçbir şekilde zarar görmez. Üstelik ayarlanabilir yapısıyla tüm gözlüklere uyum sağlıyor. Ayrıca mandalın üst kısmında yer alan bölmede dilerseniz banka kartlarınızı da tutturabilirsiniz.

Oldukça kullanışlı ve pratik bir ürün olan bu ürüne sahip olmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

10. Aracınız çöp yığınına dönmesin...



Ailenizle yaptığınız uzun yolculuktan sonra aracınız çöp yığınına dönüyor mu? Aslında hepimiz zaman zaman bu durumla karşılaşıyoruz. Eğer bir de çocuklarınız varsa muhtemelen bu durumdan şikayet ediyor olabilirsiniz. CG Mobile Araç İçi Çöp Kutusu ile aracınızı çok daha temiz tutabilirsiniz. Portatif bir ürün olan çöp kutusu 4 litre hacmiyle oldukça geniş bir alana sahip. Kullanmadığınız durumlarda pratik bir şekilde katlayarak saklayabilirsiniz. Ayrıca kapaklı bir ürün olduğu için çöplerin dökülmesi de mümkün değil. Altında bulunan cırt sayesinde istediğiniz yere sabitleyebilirsiniz.

Bu pratik ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

