Aracın kontrolünü kaybedince kabalık kafeye daldı! Biri bebek olmak üzere 8 kişi yaralandı

İspanya’nın Kanarya Adaları’ndaki Corralejo bölgesinde kiralık bir araç yoldan çıkarak kabalık bir kafeye çarptı. Yerel haber yayın kuruluşu Canarian Weekly’in yaptığı açıklamada aracın İngiliz bir turist tarafından kiralandığı ve polisin sürücünün kalp krizi geçirmiş veya direksiyon başında başka bir tıbbi acil durum yaşamış olabileceğinden şüphelendiğini dile getirdi. Kazada 5’i aiır 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Corralejo'nun da dahil olduğu La Oliva belediyesinin belediye başkanı Isai Blanco, “Olanları açıklığa kavuşturmak için ilgili yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz ve bu zor zamanda mağdurlara ve ailelerine destek sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerel raporlara göre, İngiliz kiralık araç sürücüsünün zorunlu testler sırasında hem uyuşturucu hem de alkol testleri negatif çıktı. Sürücü kazada yaralananlarla birlikte en yakın hastaneye kaldırıldı.