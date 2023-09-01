Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Aracın kontrolünü kaybedince kabalık kafeye daldı! Biri bebek olmak üzere 8 kişi yaralandı

    Aracın kontrolünü kaybedince kabalık kafeye daldı! Biri bebek olmak üzere 8 kişi yaralandı

    01.09.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan turistlerin ilgisini çeken Corralejo bölgesinde İngiliz bir turist kullandığı aracın kontrolünü kaybetti. İsmi açıklanmayan turist kiralık aracıyla meydanda bulunan bir kafeye daldı. Kazada aralarında 4 aylık bir bebeğin de bulunduğu 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

    İspanya’nın Kanarya Adaları’ndaki Corralejo bölgesinde kiralık bir araç yoldan çıkarak kabalık bir kafeye çarptı. Yerel haber yayın kuruluşu Canarian Weekly’in yaptığı açıklamada aracın İngiliz bir turist tarafından kiralandığı ve polisin sürücünün kalp krizi geçirmiş veya direksiyon başında başka bir tıbbi acil durum yaşamış olabileceğinden şüphelendiğini dile getirdi. Kazada 5’i aiır 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    8

    Corralejo'nun da dahil olduğu La Oliva belediyesinin belediye başkanı Isai Blanco, “Olanları açıklığa kavuşturmak için ilgili yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz ve bu zor zamanda mağdurlara ve ailelerine destek sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

    kapak 88

    Yerel raporlara göre, İngiliz kiralık araç sürücüsünün zorunlu testler sırasında hem uyuşturucu hem de alkol testleri negatif çıktı. Sürücü kazada yaralananlarla birlikte en yakın hastaneye kaldırıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

    Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

     Korkunç anlar kamerada! Ağırlığın altında kaldı

    Korkunç anlar kamerada! Ağırlığın altında kaldı

     Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

    Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

     Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

    Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

     “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

    “Görüntüm dondu” numarası yapınca...

     Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

     Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

    Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

     Korkunç akım! Ölümlerini böyle kaydettiler

    Korkunç akım! Ölümlerini böyle kaydettiler

     Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

    Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

     3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

    3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

     Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

    Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

     Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

    Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

     Yemek yiyemiyor, nefes dahi alamıyordu! Tam 8 saatte alındı

    Yemek yiyemiyor, nefes dahi alamıyordu! Tam 8 saatte alındı

     Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

    Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

     12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

    12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

     Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

    Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

     “Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

    “Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

     Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

    Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

     Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

    Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...
    Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdıDehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı
    Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyorSokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor
    Anahtar Kelimeler:
    İspanya kaza

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

    Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

    Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

    Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

    “Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

    “Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını öldürdü

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.