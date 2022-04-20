Aracına kızı gibi bakıp tutkulu olanlar için jant temizliğine yardımcı ürünler

Araç bakımı düzenli yaptırılmadığı takdirde birçok arıza ve problemi beraberinde getirir. Tabii aracın teknik bakımının yanı sıra temizliğinin de yapılması oldukça önemli. Temiz olmayan araçlar hem eski görünür hem toz ve kirler aracın yüzeyine zarar verir. Siz de aracına gözü gibi bakanlardan mısınız? Peki, jantlarına gereken özeni gösteriyor musunuz? Tertemiz, pırıl pırıl jantlar, aracın âdeta yeni gibi görünmesini sağlar. Dilerseniz gelin, vakit kaybetmeden aracınızın şık duruşunu destekleyecek jant bakım ürünlerini birlikte inceleyelim.

1. Temiz bir görünüm için Sonax Jant Temizleyici

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Aracınızın temiz ve bakımlı görünmesini istiyorsanız jant temizliğine önem vermelisiniz. Temiz ve parlak görünen jantlar arabanın havasını değiştiriyor. Jantları temizlemek için etkili bir ürün arıyorsanız Sonax Jant Temizleyici'yi tercih edebilirsiniz. Çelik, metal ve alüminyum jantları temizlemek için kullanabileceğiniz ürün, pas, kir ve katran gibi inatçı lekeleri yüzeyden kolayca çıkarmanızı sağlıyor. Jantlara zarar vermeyen temizleyici, kirlenmeye karşı koruyarak uzun süre jantların temiz görünmesine katkıda bulunuyor. Jantlara orijinal görünüm kazandırıyor. Ürünü fren balatalarının temizliği için de tercih edebilirsiniz.

2. Mükemmel temizlik için Garagebulls Demir Tozu Sökücü

Araç fren yaparken etrafa fren tozları püskürtebilir. Bu tozlar jantlara yapışarak yüzeyin paslanmasına ve aşınmasına neden olabilir. Fren tozlarını normal köpüklü su ile yıkayarak çıkaramazsınız. Garagebulls Demir Tozu Sökücü, etkili formülü sayesinde fren ve demir tozu parçacıklarını kısa sürede kolayca temizliyor. Böylece paslanmaya, çizilmelere ve kimyasal reaksiyona neden olan tozları aracınızdan uzaklaştırıyor. Ürün pH nötr ftalat içermeyen formülü sayesinde demir tozları katalizörleri ile etkileşime girerek yüzeyden uzaklaştırıyor ve göz alıcı parlaklık kazandırıyor. Böylece aracınız daha yeni bir görünüme sahip oluyor.

3. Göz alıcı jantlar için Gojo Jant Parlatıcı

Parlaklığını kaybetmiş jantlar aracınızın daha eski ve kötü görünmesine neden oluyor. Arabanızın canlı ve temiz görünmesine katkıda bulunmak istiyorsanız jantlarınızı parlatmaya yardımcı olan Gojo Jant Parlatıcı'yı tercih etmelisiniz. Özel formülü sayesinde ürünü her türlü alaşımlı jantlarda kullanabilirsiniz. Zamanla jant yüzeyinde oluşan asfalttan kaynaklı kirleri ve balata tozunu saniyeler içinde kolayca temizliyor. Özel alkali içeriğiyle yüzeydeki inatçı lekeleri yok ederek jantların parlak ve yeni görünmesine katkıda bulunuyor. "Jant parlatıcı nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Ürünü kirli alana sıkın ve 1 dakika bekledikten sonra mikrofiber bezle silin.

4. Kirleri kolayca çıkaran Michelin Jant Yıkama Fırçası

Michelin Jant Yıkama Fırçası, çift taraflı elastik fırçasıyla jant yüzeyindeki kirleri etkili biçimde temizlemenize yardımcı oluyor. Kauçuk sap kısmı ergonomik tasarımıyla konforlu kullanım sunuyor. Güçlü fırça kılları yüzeydeki kirlere mükemmel şekilde nüfuz ederek yüzeyi kirlerden tamamen arındırıyor. Ürünü bisiklet, motosiklet ve araba jantlarını temizlemek için tercih edebilirsiniz. Yumuşak fırça kılları uygulandığı yüzeyde çiziklere neden olmuyor ve jantlara zarar vermiyor. Uzun sapı sayesinde ulaşılması zorlu alanlara kolayca erişmenizi sağlıyor. Dayanıklı yapısıyla jant fırçası uzun süreli kullanım ömrü sunuyor.

5. Ekstra emici özelliğiyle Koroplast Mikrofiber Bez

Aracın jantlarını temizlerken doğru bezi kullanmanız önemli. Yüzeyde oluşan suyu hızlı şekilde emecek ve aynı zamanda kirleri yüzeyden sökmenize yardımcı olacak bir ürün seçmelisiniz. Hangi ürünü kullanmanız gerektiğine karar veremiyorsanız Koroplast Mikrofiber Bez'e göz atmalısınız. Etkili yüzeyi sayesinde jantlardaki kiri ve tozu temizlemenize yardımcı olurken jantların çizilmesine neden olmuyor. Mikro gözenekleri ile suyu hızlı şekilde yüzeyden emerek yüzeyin kısa sürede kurumasını sağlıyor. Böylece su lekesi oluşmasını engelliyor. Diğer bezlerin aksine mikrofiber bez uygulandığı yüzeyde tüy de bırakmıyor.

6. Konforlu kullanım sunan Juicemo Araç Yıkama Tabancası

Araç jantlarınızın temiz ve parlak görünmesini sağlamak için düzenli olarak yıkamanız önemli. Hem su tasarrufu sağlayacak hem yüzeydeki kirleri basınç ile temizleyecek Juicemo Araç Yıkama Tabancası, jant yüzeyini inatçı kirlerden kolayca arındırıyor. 120 cm sifon hortuma sahip ürün, yıkama sırasında rahat hareket imkânı veriyor. Tazyikli su ile yüzeye yapışan kiri ve yağı güç gerektirmeden saniyeler içinde temizliyor. Yüksek kaliteli çelik malzemeden yapılan ürün, korozyona karşı direnç gösteriyor ve paslanmıyor. Dayanıklı yapısı ve ergonomik tasarımı sayesinde konforlu kullanım imkânı veriyor, uzun süreli kullanım ömrü sunuyor.

7. Yeni görünümlü jant için Turtle Wax Redline Jant Temizleyici

Parlak ve yeni görünümlü jantlara sahip olmak için doğru ürünleri tercih etmelisiniz. Jant temizleyici seçerken jant tipine uygun olduğuna dikkat etmelisiniz. Turtle Wax Redline Jant Temizleyici'yi tüm jant tiplerinde kullanabilirsiniz. 500 ml olan ürün, renk değiştiren özel formülüyle jantları temizlerken mor renge dönerek balata tozu dâhil tüm kirleri kısa sürede temizliyor. Asidik olmayan pH natürel jant temizleyici jantların kabarmasına neden olmuyor. Ayrıca bijonlara zarar vermiyor. Alkali ve asidik temizleyicilere göre jant yüzeyini daha uzun süre temiz tutuyor. Bu sayede aracınızın jantları parlaklığını uzun süre muhafaza ediyor.

8. Eşsiz temizlik için AutoExpress Demir Tozu Temizleyici

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Demir ve fren tozu jant yüzeyine yapışarak aşınmasına neden olabilir. Uzun süre yüzey doğru şekilde temizlenmezse jantın paslanmasına sebebiyet verebilir. AutoExpress Demir Tozu Temizleyici, fren ve balata tozlarını özel formülüyle yüzeyden temizliyor. Bu sayede jantların parlak görünmesini sağlarken kullanım ömrünün uzamasına da yardımcı oluyor. Pas lekelerini etkili şekilde arındıran demir tozu temizleyici, yüzeye yapışmış parçacıkları güvenli şekilde çözüp eritiyor. Yeni görünüme ve temiz jantlara sahip olmanızı sağlıyor. Kullanıcı ve doğa dostu olan ürün; asit, alkali ve kostik gibi ağır kimyasallar içermiyor.

9. Alcon Oto Jant Parlatıcı ile göz kamaştıran parlaklık

Aracının dış görünümüne önem verenlerin en çok dikkat ettiği konuların başında jantların temiz ve parlak görünmesi geliyor. Siz de parlak jantlara sahip olmak istiyorsanız doğru ürünleri tercih etmelisiniz. Hangi ürünü seçeceğinize bir türlü karar veremiyorsanız Alcon Oto Jant Parlatıcı'yı tercih edebilirsiniz. Ürün, özel asidik formülü sayesinde jantların parlak görünüme kavuşmasını sağlıyor. Jantları ilk günkü görünümüne kavuşturan ürün, uzun süre parlak ve temiz kalmasına yardımcı oluyor. Korozyona neden olmayan jant parlatıcı, çizilmelere de sebebiyet vermiyor. Bu sayede jantınızın kullanım ömrünü uzatıyor.

10. İşinizi kolaylaştıran Flink Sauber Mikrofiber Bez

Jant temizliği yaparken yüzeye zarar vermeyecek ve kirleri etkili şekilde temizleyecek bir bez seçmeniz önemli. Flink Sauber Mikrofiber Bez, özel tasarımı sayesinde inatçı kirleri kolayca temizlemenize yardımcı olurken yüzeyin çizilmesine ve zarar görmesine neden olmuyor. İnce mikro gözenekler en küçük çukurlara bile nüfuz ederek ulaşılması zor alanları mükemmel şekilde temizlemenizi sağlıyor. Jant üzerinde oluşan yağ ve asfalt lekelerini su ve temizleyici yardımıyla kolayca çıkarıyor. Ürünü farklı yüzeylerdeki temizlikler için de kullanabilirsiniz. Temizlik bezini çamaşır makinesinde 60 derecede yıkayabilirsiniz.