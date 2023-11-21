Aracınızı kışa hazırlayın! Gülümseten Kasım Fırsatları'ndan almanız gereken ürünler

Kış aylarında hava koşulları zorlu olabilir. Bu nedenle aracınızı kışa hazırlamak, güvenliğinizi ve performansınızı artırmak için son derece önemlidir. Aynı zamanda aracınızın ömrünü uzatarak bakım maliyetlerinizi de azaltmanızı sağlar. Sizin için aracınızı kışa hazırlarken kullanabileceğiniz, Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamındaki indirimli ürünlerden bir seçki hazırladık. Bizden söylemesi, şimdi almanın tam zamanı!

1. Kış aylarının olmazsa olmazı: BYENS Store Patinaj Önleyici (XL)Takmatik Kar Çorabı

Kar çorabı hızlı montaj sayesinde en kolay kullanıma sahip takmatik zincirdir. Kış lastiklerine sahip olmayan kişiler özellikle tercih edebilir.

Kullanıcı yorumları

"Kalitesini beğendim. Görseldeki gibi eldivenler de çıktı içinden, güzel ürün."

"Gayet başarılı, zincir işi artık yok. Ayrıca mağazaya teşekkür ederim, hediyeden dolayı hızlı teslimat oldu. Şimdi gönül rahatlığıyla yola çıkabiliriz."

2. Kışlık ön cam sileceği olmadan olmaz: Bosch Aerotwin Silecek Seti

Her türlü hava koşulunda mükemmel silme performansı sağlar. Yüksek hızlarda ve kritik şartlar altında ultra sessiz silme performansına sahiptir. Üst seviye fiyat/performans dengesine sahip muz tipi silecek serisidir. Araca özel montaj aparatı silecekler üzerinde takılı ve montaja hazır haldedir. Tek kutu içerisinde aracınıza özel ölçülerde üretilmiş, sağ ve sol olmak üzere set halinde satışa sunulur.

3. Çok satanlarda birinci sırada: Febreze Hava Ferahlatıcı Araba Kokusu Sigara Kokusunu Önleyici Limon Kokulu

Febreze Car Hava Ferahlatıcı Araba Kokusu, arabada kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Kış aylarında aracınızın oldukça ferah kokmasını sağlar. Sahip olduğu film teknolojisi sayesinde aracınızın havalandırma sistemiyle arabanıza ferah bir koku yayar. Üstelik ayarlama butonuyla koku yoğunluğunu kontrol edebilirsiniz.

4. Düzen sevenlere: Araç İçin Çöp Kovası

Araç içi çöp kovası tüm araçlarda bulunan yan cebe pratik bir şekilde takılır veya koltuk arkası ceplere takılarak kullanılabilir. Üstelik oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü. Tasarımını da çok şık bulduğumuzu söylemeden geçemeyeceğiz.

Kullanıcı yorumları

"Aracımda çocukların yol boyunca abur cubur ambalajlarını koltukların üzerinde bulmaktan şikayetçiydim. Şu an gerçekten derleyip topladı, yolculuk sonrası araç temizliğimi yarıya indirdi. Teşekkür ediyorum bu ürünü akıl edip de oluşturan kişiye."

"Ürün kaliteli. Arabada çok ama çok aradığım bir şeydi. Ufak tefek çöpleri nereye atacağımızı bilemiyorduk. Çok faydalı oldu. Tavsiye ederim."

5. "Düzen ince çizgimdir!" diyenlere: Araç Bagaj Düzenleyici Çanta Organizer

Su geçirmeyen kaliteli, ithal, keçe kumaştan değerli otomobil sahipleri için üretilmiştir. Bagajdaki eşyaları ve ekipmanları toplamanıza yardımcı olacak yüksek kaliteli bir aksesuar olarak sunulmuştur. Araba eşya düzenleyici çantası alt tarafında cırt bulunmaktadır; bu sayede bagajınıza sabitleyebilirsiniz, ürün ile bagajınızda bulunan aletlerinizi, eşyalarınızı ve aksesuarları tek yerde toplayarak düzenli şekilde durmasına olanak sağlar.

6. Havalar soğuyorken tam zamanı: Michelin Sünger Saplı Buz Kazıyıcı

Bu ürün kış aylarında buzlanan araç camlarını, sileceklerinizi ve diğer tüm cam yüzeyleri camın yapısına ve sileceğe zarar vermeden temizler. Tek bir ürünle aracınızın veya diğer tüm cam yüzeylerin kar temizliğini, buz temizliğini ve sileceklerinin temizliğini yapabilirsiniz. Özel tasarımı sayesinde tek ürünle 3 fonksiyonlu kullanım sunar.

7. Kış soğuklarında mis kokulu kahvesini araçta yudumlamayı sevenlere: Araç İçi Bardak Tutucu

Esnek kanatları sayesinde farklı boyutlarda bardakları tutabilir. Ürünün alt kısmında dengeleyici ve sarsıntıyı engellemeye yönelik tasarlanmış özel ayarlayıcı bulunmaktadır.

Kullanıcı yorumları

"Gayet başarılı bir ürün. Yanında fazladan aparatları iyi düşünülmüş."

"Benim fan perdeleri çok dar olduğu için korkmuştum olmayacak diye ama kullanımda her perdeye olabileceğini gördüm. Sadece fan içine gecen klips kısmı biraz kalitesiz görünüyor onun dışında ürün gayet iyi. İçine konulan şeye göre de esniyor."

8. Temizlik tutkunlarına; TNSLAND Mikrofiber Temizlik Bezi

Ultra yumuşak malzemeye sahiptir. Yüzeyleri çizmez, tüy bırakmaz. Son derece emici ve dayanıklıdır, ayrıca sağlam dikişleri sayesinde şeklini korur ve çok uzun ömürlüdür. Bu temizlik bezleri gerçek bir kuru mucizedir. Bezler mikrofiberden oluşur ve böylece temizlik maddesi kullanmadan bakterileri bile sorunsuz bir şekilde temizler. Mikrofiber temizleme bezimiz tekrarlanan yıkamadan sonra bile aynı kalır. Tüm yüzeyleri zahmetsizce ve derinlemesine temizleyebilir. Araç cilası ve iç mekan bakımı için idealdir.

Kaynak: Onedio

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