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Avrupa'daki ilk tesis! Resmen açıldı... İşte adresi

16.01.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa ana karasında bulunan ilk "dikey uydu fırlatma tesisi" açıldı. İsveç'in kutup bölgesi yakınında yaklaşık 15 milyon avro yatırımla kurulan tesise "Esrange Uzay Limanı" adı verildi. Tesisinin açılışına İsveç Kralı Carl 16. Gustaf da katılırken, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, açılıştaki konuşmasında, AB'nin uzaya ayak bastığını ve orada kalacağını söyledi.

Avrupa'daki ilk tesis! Resmen açıldı... İşte adresi

Avrupa'daki ilk "dikey uydu fırlatma" tesisi İsveç'te açıldı. "Esrange Uzay Limanı" adı verilen uydu fırlatma tesisinin açılışını İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Komisyonu üyeleri katıldı.

"AB AYAK BASTI, ORADA KALACAK"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, açılıştaki konuşmasında, AB'nin uzaya ayak bastığını ve orada kalacağını söyledi.

"Buradan fırlatılacak küçük uydular engin faydalar sağlıyor." diyen von der Leyen, bu tür uyduların çevresel olguları takip edebileceğini, doğal felaketlerde ve güvenlik ihtiyacı için kullanılabileceğini aktardı.

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Esrange Uzay Merkezinin bir uzantısı olan ve yaklaşık 15 milyon avro yatırımla kurulan tesisin, Avrupa'nın Fransız Guyanası'ndaki uzay üssüne tamamlayıcı olması planlanıyor.

Başardılar... Tek seferde tam 14 tane! Başardılar... Tek seferde tam 14 tane!

İLK UYDU GÖNDERME GİRİŞİMİ NE ZAMAN?

İsveç Uzay Kurumunun sahibi olduğu "uzay limanından" ilk uydunun 2024'ün ilk çeyreğinde fırlatılması hedefleniyor.

İngiltere'nin 10 Ocak'ta kendi topraklarından yörüngeye ilk uydu gönderme girişimi başarısız olmuş, böylece Rusya dışında Avrupa topraklarından uzaya ilk uydu gönderme teşebbüsü hayata geçirilememişti. (AA)

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