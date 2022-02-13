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Avustralya, Kiev Büyükelçiliğini tahliye ediyor! "Durum tehlikeli bir hal aldı..."

13.02.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken Avustralya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı. Dışişleri Bakanı Marise Payne, ülkenin doğu sınırında Rusya'nın askeri yığınak yapması nedeniyle başkentte durumun tehlikeli bir hal aldığını söyledi. Büyükelçilik personeli batıdaki Lviv'de geçici bir ofise taşınacak.

Avustralya, Kiev Büyükelçiliğini tahliye ediyor! "Durum tehlikeli bir hal aldı..."

Ülke basınındaki haberlere göre, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ukrayna’da durumun giderek kötüleştiği gerekçesiyle Kiev Büyükelçiliğinin boşaltılması direktifini verdi. Rusya’nın Ukrayna’yı tehdit eden tek yönlü eylemlerinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyleyen Morrison, Çin yönetimini, Avustralya’nın ABD, Japonya ve Hindistan ile yaptığı görüşmeleri eleştirirken Moskova’nın askeri saldırganlığı karşısında tepkisiz kalmakla suçladı.

LVİV'DE GEÇİCİ BİR OFİSE TAŞINACAK

Dışişleri Bakanı Marise Payne, ülkenin doğu sınırında Rusya'nın askeri yığınak yapması nedeniyle başkentte durumun tehlikeli bir hal aldığını, büyükelçilik personelinin batıdaki Lviv’de geçici bir ofise taşınacağını duyurdu.

UKRAYNA'DAKİ AVUSTRALYALILARA ÜLKEYİ TERK ETME TAVSİYELERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi durumunda Avustralya vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermekte zorlanacaklarına işaret eden Payne, Ukrayna’daki Avustralyalılara, ülkeyi terk etmeleri tavsiyelerini sürdürdüklerini ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Avustralya Rusya Ukrayna
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