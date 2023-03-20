Ayakkabı tutkunlarının kalbini fethedecek modellerde %45'e varan indirim

Spor ayakkabı söz konusu olduğunda dünya çapında en çok tanınan ve tercih edilen markalar arasında Puma, Adidas, Under Armour ve Camper yer alıyor. Her bir marka kendi tarzını ve teknolojisini yansıtan ürünleriyle ayakkabı tutkunlarının kalbini fethediyor. Şimdi bu markaların en popüler modellerinde, muhteşem indirimler sizi bekliyor. Birbirinden şık ve rahat tasarımlar arasından seçim yaparken hem tarzınıza hem de ihtiyacına uygun bir model bulabilirsiniz. Kısa süreliğine indirimde olan sizin için seçtiğimiz modelleri kaçırmayın!

1. Under Armour UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

"Genel olarak ürün çok kaliteli ve iyi."

Ürün resimde göründüğü gibi güzel ama kalıbı çok dar. Normalde 40 numara kullanıyorum 42,5 tam oldu."

2. PUMA Puma Shuffle Low Boot Unisex Yetişkin

Kullanıcılar ne diyor?

"Ayakkabı gerçekten çok rahat sadece alırken Puma kalıplarının 1 numara küçük olduğunu hatırlayıp 38,5 yerine 39 tercih etmiştim bir tık bol ama bu bolluk beni rahatsız etmiyor ama 38,5 alsaymışım da olurmuş."

"Ürün mükemmel ama beden küçük bir ya da yarım beden büyük almanızı öneririm."

3. CAMPER Camaleon 1975 Sneaker Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

"Daha önce de Camper ayakkabım olmuştu, numarası tam uydu. Oldukça rahat ve şık bir ayakkabı. Keyifle giyiyorum."

"Çok rahat güzel bir ayakkabı. Ayağınızda var ile yok arasında. Ben çok beğendim. Benim ayağım taraklı, 45 numara giyiyorum tam oldu, hiçbir rahatsızlık duymadım."

4. Under Armour UA W Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok rahat, kaliteli ama ayak numaranızın bir büyük numarasını almalısınız. Hemen teslim edildi, satıcı performansı iyi."

"Ürünü bir aydır aktif kullanıyorum. Dışarıda yürüyüş ve koşu yaptım. Yürümeye başladıktan 5-10 dakika sonra tabanda hissedilen sertlik kayboluyor. Yastıklaması iyi ve ayağı iyi kavrıyor. Fiyat performans olarak çok iyi ürün."

5. New Balance MS109GNB Spor Ayakkabı Erkek

New Balance MS109GNB Spor Ayakkabı, erkekler için tasarlanmıştır. New Balance'ın Fresh Foam teknolojisi kullanılarak üretilen ayakkabı, hafif ve dayanıklı bir orta taban yapısına sahiptir ve yürüyüş sırasında ayağı destekler ve konfor sağlar. Ayrıca, ayakkabıda bulunan dış taban, kaymaz ve yere tutunur özelliktedir. Bu spor ayakkabı, koşu, yürüyüş, fitness veya diğer spor aktiviteleri için uygundur. Hem açık havada hem de kapalı alanlarda kullanılabilir. Ayrıca, ayakkabının tasarımı ve renkleri oldukça şık ve moderndir.

6. adidas LITE RACER ADAPT 5. Erkek Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Bağcıksız olması çok iyi."

"Güzel ayakkabı ama boyutu başka ayakkabılarından biraz daha küçük."

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