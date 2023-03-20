HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ayakkabı tutkunlarının kalbini fethedecek modellerde %45'e varan indirim

Ayakkabı tutkunlarının kalbini fethedecek modellerde %45'e varan indirim

20.03.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayakkabı tutkunlarına müjde! Puma, Adidas, Under Armour ve Camper markalarının seçili spor ayakkabılarına %45'e varan indirimlerle sahip olma fırsatı sizi bekliyor. En sevdiğiniz markaların en popüler modellerine çok uygun fiyata sahip olmak isterseniz işte detaylar!

Ayakkabı tutkunlarının kalbini fethedecek modellerde %45'e varan indirim

Spor ayakkabı söz konusu olduğunda dünya çapında en çok tanınan ve tercih edilen markalar arasında Puma, Adidas, Under Armour ve Camper yer alıyor. Her bir marka kendi tarzını ve teknolojisini yansıtan ürünleriyle ayakkabı tutkunlarının kalbini fethediyor. Şimdi bu markaların en popüler modellerinde, muhteşem indirimler sizi bekliyor. Birbirinden şık ve rahat tasarımlar arasından seçim yaparken hem tarzınıza hem de ihtiyacına uygun bir model bulabilirsiniz. Kısa süreliğine indirimde olan sizin için seçtiğimiz modelleri kaçırmayın!

1. Under Armour UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı Erkek

Adsız tasarım - 2023-03-20T165942.220

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Genel olarak ürün çok kaliteli ve iyi."

  • Ürün resimde göründüğü gibi güzel ama kalıbı çok dar. Normalde 40 numara kullanıyorum 42,5 tam oldu."
Ürünü İncele

2. PUMA Puma Shuffle Low Boot Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2023-03-20T170150.941

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabı gerçekten çok rahat sadece alırken Puma kalıplarının 1 numara küçük olduğunu hatırlayıp 38,5 yerine 39 tercih etmiştim bir tık bol ama bu bolluk beni rahatsız etmiyor ama 38,5 alsaymışım da olurmuş."

  • "Ürün mükemmel ama beden küçük bir ya da yarım beden büyük almanızı öneririm."
Ürünü İncele

3. CAMPER Camaleon 1975 Sneaker Erkek

Adsız tasarım - 2023-03-20T165043.091

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Daha önce de Camper ayakkabım olmuştu, numarası tam uydu. Oldukça rahat ve şık bir ayakkabı. Keyifle giyiyorum."

  • "Çok rahat güzel bir ayakkabı. Ayağınızda var ile yok arasında. Ben çok beğendim. Benim ayağım taraklı, 45 numara giyiyorum tam oldu, hiçbir rahatsızlık duymadım."
Ürünü İncele

4. Under Armour UA W Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı Kadın

Adsız tasarım - 2023-03-20T165320.973

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok rahat, kaliteli ama ayak numaranızın bir büyük numarasını almalısınız. Hemen teslim edildi, satıcı performansı iyi."

  • "Ürünü bir aydır aktif kullanıyorum. Dışarıda yürüyüş ve koşu yaptım. Yürümeye başladıktan 5-10 dakika sonra tabanda hissedilen sertlik kayboluyor. Yastıklaması iyi ve ayağı iyi kavrıyor. Fiyat performans olarak çok iyi ürün."
Ürünü İncele

5. New Balance MS109GNB Spor Ayakkabı Erkek

Adsız tasarım - 2023-03-20T165457.914

New Balance MS109GNB Spor Ayakkabı, erkekler için tasarlanmıştır. New Balance'ın Fresh Foam teknolojisi kullanılarak üretilen ayakkabı, hafif ve dayanıklı bir orta taban yapısına sahiptir ve yürüyüş sırasında ayağı destekler ve konfor sağlar. Ayrıca, ayakkabıda bulunan dış taban, kaymaz ve yere tutunur özelliktedir. Bu spor ayakkabı, koşu, yürüyüş, fitness veya diğer spor aktiviteleri için uygundur. Hem açık havada hem de kapalı alanlarda kullanılabilir. Ayrıca, ayakkabının tasarımı ve renkleri oldukça şık ve moderndir.

Ürünü İncele

6. adidas LITE RACER ADAPT 5. Erkek Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-03-20T165802.149

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bağcıksız olması çok iyi."

  • "Güzel ayakkabı ama boyutu başka ayakkabılarından biraz daha küçük."
Ürünü İncele

İndirimler bittiyse üzülmeyin, onlarca kategorideki binlerce ürüne en uygun fiyatlarla sahip olmak için devam eden diğer fırsatları inceleyin!

Bütçe dostu alışveriş yapmanızı sağlayacak indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
spor ayakkabı adidas beyaz spor ayakkabı adidas erkek spor ayakkabı spor ayakkabı erkek spor ayakkabı kadın spor ayakkabı markaları

İş birliği İçerikleri

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Gardırobunuzun en özel parçası olmaya aday en iyi kaşmir kazaklar

Gardırobunuzun en özel parçası olmaya aday en iyi kaşmir kazaklar

Bakmadan geçmeyin! Ödediğiniz paranın tam karşılığını alabileceğiniz 200 TL altı ürünler

Bakmadan geçmeyin! Ödediğiniz paranın tam karşılığını alabileceğiniz 200 TL altı ürünler

Ebeveynler buraya! Hem çocuklarınızın seveceği hem sizin işinizi kolaylaştıracak kullanışlı ürünler

Ebeveynler buraya! Hem çocuklarınızın seveceği hem sizin işinizi kolaylaştıracak kullanışlı ürünler

Tümünü Gör
Ebeveynler buraya! Hem çocuklarınızın seveceği hem sizin işinizi kolaylaştıracak kullanışlı ürünler

Ebeveynler buraya! Hem çocuklarınızın seveceği hem sizin işinizi kolaylaştıracak kullanışlı ürünler

Beyler buraya! Camper deri ayakkabıda %30 indirim! Kaçırmayın

Beyler buraya! Camper deri ayakkabıda %30 indirim! Kaçırmayın

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Spor salonu şart değil, evde de spor yapabilirsiniz! Nasıl mı? İşte yanıtı!

Spor salonu şart değil, evde de spor yapabilirsiniz! Nasıl mı? İşte yanıtı!

Kolay kullanım ve güçlü performans sunan en iyi Fakir robot süpürge modelleri

Kolay kullanım ve güçlü performans sunan en iyi Fakir robot süpürge modelleri

Kolayca taşıyıp her yerde uçurabileceğiniz en iyi dronelar

Kolayca taşıyıp her yerde uçurabileceğiniz en iyi dronelar

Tümünü Gör
Kolayca taşıyıp her yerde uçurabileceğiniz en iyi dronelar

Kolayca taşıyıp her yerde uçurabileceğiniz en iyi dronelar

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Yazma hızınızı artıracak en iyi F klavye modellerini sizin için seçtik

Yazma hızınızı artıracak en iyi F klavye modellerini sizin için seçtik

Evinizde barista varmış gibi hissettirecek! Bu kahve makinelerine bayılacaksınız

Evinizde barista varmış gibi hissettirecek! Bu kahve makinelerine bayılacaksınız

Kuaföre servet ödemeyin! Saçını yakmadan, yıpratmadan şekillendirmek isteyenler buraya

Kuaföre servet ödemeyin! Saçını yakmadan, yıpratmadan şekillendirmek isteyenler buraya

Kahve içmeyi daha keyifli hâle getirecek birbirinden şık fincan takımları

Kahve içmeyi daha keyifli hâle getirecek birbirinden şık fincan takımları

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Gardırobunuzun en özel parçası olmaya aday en iyi kaşmir kazaklar

Gardırobunuzun en özel parçası olmaya aday en iyi kaşmir kazaklar

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Akıllı saat almayı düşünüyorsanız Huawei'yi es geçmeyin! En iyileri seçtik

Akıllı saat almayı düşünüyorsanız Huawei'yi es geçmeyin! En iyileri seçtik

Şıklığıyla göz kamaştırmak isteyenlere özel gece ayakkabıları burada!

Şıklığıyla göz kamaştırmak isteyenlere özel gece ayakkabıları burada!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İstanbul’da korkunç olay! "Arkamı döndüğümde kadın yerdeydi"

İstanbul’da korkunç olay! "Arkamı döndüğümde kadın yerdeydi"

Daha önce kızını vurmuştu! Sevgilisiyle yaşadığı evde ölü bulundu

Daha önce kızını vurmuştu! Sevgilisiyle yaşadığı evde ölü bulundu

Yağış nedeniyle debisi yükselen dereye düşmüştü! 11 yaşındaki Fatma ile ilgili kahreden detay

Günlerdir aranıyor! 11 yaşındaki Fatma ile ilgili kahreden detay

Kan donduran cinayet! İş yerine gelip kurşun yağdırdı

Kan donduran cinayet! İş yerine gelip kurşun yağdırdı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrelerce yüksekte nefes kesen çalışma böyle görüntülendi!

İki kıtanın ortasında nefes kesen anlar böyle görüntülendi

Terastan düşerek can vermişti! Ayşe Özgecan Usta'nın ölümünde korkunç şüphe

Terastan düşerek can vermişti! Genç kızın ölümünde korkunç şüphe

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.