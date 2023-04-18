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Bacak ağrısı deyip geçmeyin! Kalp hastalığının bilinmeyen 5 belirtisi

18.04.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi ve kalp hastalıkları her yıl milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Kalp hastalıkları belirtisinin genel olarak göğüs sıkışması, terleme olduğu bilinse de bu hastalıklar vücudun farklı yerlerinde belirti verebiliyor. Kalp hastalıklarının bilinmeyen 5 belirtisi bulunuyor.

Bacak ağrısı deyip geçmeyin! Kalp hastalığının bilinmeyen 5 belirtisi

Kalp hastalıklarına neden olan birçok etken bulunuyor. Stres, zararlı beslenme, hareketsiz yaşam, genetik ve yaş faktörleri kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Zayıf kan dolaşımı da kalp hastalığı ve kalp yetmezliği riskinizi artırabilecek çeşitli sorunları da gösterebiliyor. Bu nedenle zayıf kan dolaşımı işaretlerine dikkat etmek hayati önem taşıyor.

Bazı insanlar için zayıf dolaşım, periferik arter hastalığına veya ateroskleroza işaret edebilecek kan damarlarının daraldığının bir göstergesidir. Aynı zamanda felç ve kalp krizlerine yol açabilen kan pıhtılarının veya kalp hastalığına yol açabilen birçok faktörden biri olan yüksek kolesterolün potansiyel bir işaretidir.

KALP HASTALIĞINIZ OLABİLECEĞİNİ GÖSTEREN 5 İŞARET

1- BACAKLARDAKİ TÜYLERİN DÖKÜLMESİ

Profesör Alun Davies, "Bazıları pürüzsüz bir bacak istese de, bacaklarda ve ayaklardaki tüy dökülmesi, dolaşım bozukluğunun bir işareti olabilir. Bacaklara kan gitmemesi, kıl köklerinin yeterince beslenmeyeceği ve sonunda öleceği anlamına gelir. Bu, birçok kişinin tüysüz bir ciltte net bir 'çorap çizgisi' geliştirdiğini fark eden erkeklerde daha belirgindir. Bacaklara giden bu kan akışı eksikliği hızla daha tehlikeli semptomlara dönüşebilir." dedi.

2- ÜLSERLER

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"Kötü dolaşım, tıkalı arterlerin bacaklara giden kan miktarını azaltması ve potansiyel olarak iyileşmeyen ülserlere yol açması anlamına gelir. Bu açık yaralar genellikle alt bacakta meydana gelir ve bazıları ağrı olmadan ortaya çıkar, bu da çoğu kişinin zararsız olduğunu düşündüğü anlamına gelir. Tekrarlayan herhangi bir yara veya iyileşmeyecek bir yara göz ardı edilmemeli ve enfeksiyondan ve daha fazla komplikasyondan kaçınmak için tedavi edilmelidir."

3- MİDE RAHATSIZLIĞI

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Dr. Davies, “Tüm hayati organlarda olduğu gibi, midenizin de düzgün çalışması için oksijen açısından zengin bir kan akışına ihtiyacı var. Kısıtlı kan akışına bağlı organ yetmezliği, yavaşlayan metabolizma nedeniyle sindirim sorunlarına ve iştahsızlığa yol açabilir."

4- BAŞ DÖNMESİ VE HAFIZA KAYBI

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“Açıklanamayan bir şekilde baş dönmesi, denge kaybı ve unutkanlık yaşıyorsanız dikkat! Beyne yeterli kan gitmediği için bu, zayıf dolaşımın bir işareti olabilir. Beyniniz, hafıza ve denge gibi belirli işlevleri kısıtlayacaktır.”

5- AYAKLARIN TÜM YIL BOYUNCA SOĞUK OLMASI VE UYUŞMASI

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"Vücudunuzun geri kalanı sıcaksa ancak ayaklarınız hala buz gibiyse veya aynı anda ağrı yaşıyorsanız, o zaman sorun muhtemelen dolaşım bozukluğudur" diye ekledi. “Aslında bacaklara kan akışının olmaması, ayak üşümesinin yaygın bir nedenidir. Bazıları zayıf dolaşımın neden olduğu ağrıyla mücadele ederken, uyuşma da bir o kadar kötü olabilir. Ayaklarda uyuşma ile gelen karıncalanmalar sadece rahatsızlık vermekle kalmaz, aynı zamanda denge sorunlarına da neden olabilir ve potansiyel ayak yaralanmalarını maskeleyebilir."


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