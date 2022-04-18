Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla piknik sezonunu açanlar için hayati önem taşıyan güneş koruyucu ürünler

Soğuk, gri havaların hâkim olduğu kış mevsiminin ardından mis gibi bahar havası ve yüzünü göstermeye başlayan güneşle birlikte açık hava aktiviteleri de daha çok tercih edilir oldu. Açık hava etkinlikleri denildiğinde akla ilk gelen aktivitelerden biri de temiz havada ailece veya arkadaşlarla yapılan keyifli piknikler olsa gerek. Bahar mevsiminin gelmesiyle piknik sezonunu açanların bu keyfi doyasıya yaşaması için güneşten korunmalarına yardımcı olacak güneş koruyucu ürünleri derledik. Siz de bu güzel havalarda piknik keyfini doyasıya yaşamak istiyorsanız güneş koruyucu ürünlere göz atmanızı öneririz.

1. Her piknik severin sahip olması gereken güneş şemsiyeleri

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Güneşli güzel havalarda piknik yapmayı seviyorsanız kendinizi güneşten korumak için güneş korumalı şemsiyelerden mutlaka bir tane edinmenizi öneririz. Pincho markasının mavi renkli güneş şemsiyesi, UPF 50+ özelliği sayesinde UV ışınlarının %99'unu engelleyebiliyor. 2 m çapı ile 3 kişinin kullanımı için son derece ideal bir alan sunan şemsiye aynı zamanda saatte 35 km'ye kadar rüzgâra dayanabiliyor. Bükülme önleyici sistemi sayesinde rüzgârlı havalarda bile son derece konforlu bir kullanım sunuyor. İki kulplu kolu olduğu için sadece 30 saniyede kuma veya toprağa gömebileceğiniz şemsiye, 2 kg ağırlığıyla da her yere taşıyabileceğiniz hafiflikte bir ürün.

2. Daha pratik bir çözüm arayanlar için harika bir çözüm: kafa şemsiyesi

Güzel havalarda piknik yaparken, otururken ya da hareket hâlindeyken kendini güneşten korumak için pratik bir çözüm arayanların kafa şemsiyelerine mutlaka göz atmalarını öneririz. Esnek kafa bölümü sayesinde rahatlıkla kafanıza yerleştirebileceğiniz FırsatVar Kafa Şemsiyesi ile piknikten festivale, plajdan sahil yürüyüşlerine kadar her türlü açık hava aktivitesinde güneşin olumsuz etkilerinden kendinizi koruyabilirsiniz. 53 cm çapı sayesinde hem başınıza güneş geçmesini önleyebilecek hem cildinizi ve omuzlarınızı güneşin zararlı ışınlarından koruyacak şemsiyeyi küçük boyutu sayesinde çantanıza atıp dilediğiniz yere götürebileceğinizi de söyleyelim.

3. Göz açıp kapayıncaya kadar kurulan çadırlar

Güneşli havalarda sevdiklerinizle yapacağınız piknik aktivitelerinin keyfini çıkarmak, güneşin zararlı ışınlarından korunabileceğiniz gölge bir alan yaratmak için son derece kullanışlı minik çadırlardan da yardım alabilirsiniz. ZZH markasının çubuksuz çadırı pratik bir şekilde kurulabiliyor. Güneş engelleme, UV koruma fonksiyonu sayesinde sizi ve sevdiklerinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyabilecek pratik çadırı yalnızca piknikte değil plajda veya balık tutma aktivitelerinizde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tamamen güneş korumalı bir çadır olduğu için dilerseniz piknik sırasında çocuklarınızın öğle uykuları için de tercih edebiirsiniz.

4. Piknikten balıkçılığa her türlü açık hava aktivitesinde kullanabileceğiniz güneş şapkaları

Hem piknikte hem balık tutma ve yürüyüş gibi açık hava aktivitelerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz, sizi güneşin zararlı ışınlarından koruyacak bir yardımcı arıyorsanız XINYIND markasının güneş şapkasına mutlaka göz atmanızı öneririz. Piknikten balık tutmaya, yürüyüşten trekkinge her türlü aktivitede rahatlıkla kullanabileceğiniz güneş şapkası, ayarlanabilir çene bandı sayesinde kafaya sabitleniyor ve rüzgârlı havalarda bile son derece rahat kullanım sunuyor. Tam UV koruması sağlayan kumaşı ile sizi güneşin zararlı ışınlarından koruyabilen şapka aynı zamanda hızlı kuruyan ve su geçirmez malzemesi sayesinde yağmurlu havalarda da imdadınıza yetişecek.

5. Gölgede bile cildinize ulaşabilen zararlı ışınlardan korunmak için iyi bir güneş kremi şart

Gölgedeyken bile cilde ulaşabilen zararlı ışınlardan mutlaka korunmak gerekiyor. Hele ki siz de güzel havalarda piknik yapmayı seviyor ve cildinizin güneşin zararlı ışınlardan olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız Radix markasının güneş koruyucu kremi sizin için harika bir seçim olabilir. 50 SPF özelliğine sahip güneş koruyucu krem cildi hem UVA hem UVB ışınlarına karşı koruyabiliyor. Dry touch özelliği sayesinde parlama yapmayan krem, cilt tarafından kolayca emilebildiği için son derece konforlu kullanım sunuyor. Karma, yağlı ve akneye eğilimli cilt tiplerinin kullanımına uygun kremi güneşe çıkmadan 20 dakika önce sürmek gerekiyor.

6. Çocukların da kullanabileceği bir güneş koruyucu

Piknik gibi açık hava aktivitelerinde özellikle çocukların da kullanabileceği bir güneş kremi arıyorsanız Nivea markasının hassas ciltler için özel olarak ürettiği ürününe mutlaka göz atmanızı öneririz. Yüksek etkili UVA koruması ile cildi zararlı ışınlardan korurken formülünde bulunan antioksidanlar sayesinde güneşe bağlı oluşabilecek alerji ve tahriş gibi reaksiyonların riskini de azaltmaya yardımcı oluyor. Sprey formuyla son derece pratik bir şekilde uygulayabileceğiniz ürünü hem yüzde hem vücutta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak her kullanımdan önce iyice çalkalamanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

7. "Hem güneşten korusun hem cilt tonumu eşitlesin." diyenler için renkli güneş kremi

Baharın gelmesiyle sevdiklerinizle yapacağınız pikniklerde hem cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak hem eşitlenmiş bir cilt tonu elde etmek istiyorsanız Avene markasının Fluide Mineral Teintee adını verdiği güneş kremi sizin için harika bir seçim olabilir. SPF50+ özelliğiyle son derece yüksek koruma sağlayan kremin formülünde yer alan pigmentler yüzünüzde beyaz kalıntı bırakmadığı gibi renkli nemlendirici gibi cilt tonunuzun eşitlenmesine de yardımcı oluyor. Paraben içermeyen ürün, cildi gün boyu nemli tutuyor ve dış etmenlere karşı koruyan bir tabaka da oluşturuyor.

8. En yoğun güneş ışığında bile yüksek koruma sağlayan güneş koruyucu arayanlara

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Bahar aylarının gelmesiyle sosyalleşmeler açık havaya taşınıyor, piknik sezonu da açılıyor. Hâl böyle olunca bu keyifli etkinliklerde cildi güneşin zararlı ışınlarından koruma ihtiyacı da artıyor. La Roche-Posay markasının Anthelios Dry Touch Tinted adını verdiği, yağlı ciltler için özel olarak ürettiği, dry touch teknolojisi ile parlama ve yağlanmaya sebep olmayan renkli güneş kremi ile hem güneşten korunmak hem iyi görünmek mümkün. İçerdiği yüksek UVA ve UVB koruması sayesinde yoğun güneş ışığına maruz kalan, alerjiye eğilimli, hassas ciltlerin kullanımına uygun. Güneş koruyucu piknik, yürüyüş gibi aktivitelerinizin yanı sıra deniz tatillerinizde de vazgeçilmez yardımcılarınızdan biri olmaya aday.

9. Şık bir güneş gözlüğü ile hem gözlerinizi hem tarzınızı koruyun

Güzel havalarda sevdiklerinizle gerçekleştireceğiniz piknik aktivitelerinde hem gözlerinizi güneşten koruyabileceğiniz hem stilinizi ortaya koyabileceğiniz bir güneş gözlüğü arıyorsanız Ray-Ban markasının Justin Rb4165 adını verdiği modelini tercih edebilirsiniz. Şık, sade ve unisex tasarımı ile son derece hoş bir görünüme sahip güneş gözlüğü, polarize camları sayesinde gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından korurken şık bir görünüm elde etmenize de olanak tanıyor. Kullanmadığınız anlarda dilerseniz kafanıza takarak tarzınızı yansıtabileceğiniz güneş gözlüğü, hafif yapısı sayesinde ağırlık yapmıyor ve son derece konforlu kullanım sunuyor.

10. Modası asla geçmeyen yuvarlak gözlükler

Bahar aylarında gözlerinizi UV ışınlarından koruyabileceğiniz ve her stile uyum sağlayabilecek yuvarlak bir güneş gözlüğü arıyorsanız Vogue markasının bu gözlük modeli tam size göre bir seçim olabilir. %100 UV korumalı mineral camları ile güneşin zararlı ışınlarına karşı son derece yüksek koruma sağlayan güneş gözlüğü modeli, kaliteli plastik çerçevesi ile de uzun ömürlü kullanım sunuyor. Hem tatilde deniz kenarında hem şehir hayatında rahatlıkla tercih edebileceğiniz zarif güneş gözlüğüyle açık havada yapacağınız tüm etkinliklerde gözlerinizi güneşten korumaya ne dersiniz?