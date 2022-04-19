Baharın gelmesiyle bahçesine yeni eklemeler yapıp eğlenceli ve huzur verici hale getirmek isteyenlere öneriler

Yaşam alanınızı konforlu hâle getirmek hayat kalitenizi olumlu yönde etkiliyor. İlkbahar ve yaz aylarında en çok vakit geçirdiğiniz yer evinizin bahçesi ise bahçe dekorasyon ürünlerini tercih ederek keyifli ve samimi bir ortam yaratabilirsiniz. Dekorasyon ürünleri bahçenize estetik görünüm kazandırırken aynı zamanda eğlenceli vakit geçirme alanı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bahçenizde salıncaklardan saksılara, hamaklardan ışıklandırmaya kadar birçok ürünü kullanabilirsiniz. Gelin, bahçenizi zevkli, şık ve kullanışlı hâle getirebilecek ürünleri beraber inceleyelim!

1. MOSFİATA Hamak yaz akşamlarının keyfini çıkarmanıza eşlik edecek

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Bahçenizde keyifli dakikalar geçirmek istiyorsanız MOSFİATA Hamak'ı tercih edebilirsiniz. Sallanmanın yaşı olmaz diyenlerdenseniz hamak sayesinde sevdiklerinizle beraber güzel anılar biriktirebilirsiniz. Rahat ve dayanıklı kumaşa sahip hamak tüylenme, solma ve koku yapmıyor. Cilt dostu olan hamak nefes alan kumaştan üretiliyor. Gün boyu ya da akşamları hamakta sallanırken kitap okumanın, film izlemenin, müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Denge genişletme çubukları sayesinde hamağı sabitleyebilirsiniz. Bu sayede hamağın taşıma kapasitesini artırarak daha güvenli hâle getirebilirsiniz. Taşıma çantası sayesinde piknik, deniz, orman gibi etkinliklerinize de götürebilirsiniz.

2. Erva Bahçe Salıncağı ile konforu evinizin dışında da hissedebilirsiniz

Tek kişilik Erva Bahçe Salıncağı ile kendinize konfor alanı oluşturabilirsiniz. 150 kg taşıma kapasitesine sahip hamağı dakikalar içerisinde bahçenize kurarak rahatlığın tadını çıkarabilirsiniz. Erva Bahçe Salıncağı, modern tarzı, sağlam ve dayanıklı yapısı ile ön plana çıkıyor. Rahat minderleri sayesinde salıncakta saatlerce oturabilirsiniz. Çay ve kahve molanızı bahçenizde kendinize özel olarak aldığınız salıncakta verebilirsiniz. Akşamları film izlemek için kullanabilir ya da bahçenizde huzurlu dakikalar geçirebilirsiniz. Kaliteli yapısı sayesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz. Sağlam materyallerden üretilen salıncak rüzgârdan etkilenmediği için salıncağı dilediğiniz yere koyarak kullanabilirsiniz.

3. Sevdiklerinizle beraber kullanabileceğiniz İskele AVM Bahçe Salıncağı

İskele AVM Bahçe Salıncağı sayesinde hem güneşten korunabilir hem sallanmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Güneşlikli tasarımıyla dikkat çeken salıncak havanın en sıcak olduğu saatlerde dahi bahçenizde keyifli dakikalar geçirmenize yardımcı oluyor. UV ışınlarına karşı dayanıklı yapısı sayesinde güneş ışınlarından maksimum seviyede koruma sağlıyor. 3 kişinin rahatça sığabileceği boyutta olan bahçe salıncağı sevdiklerinizle eğlenceli vakit geçirmenizde size eşlik ediyor. Dayanıklı yapısı ile uzun yıllar bahçenizde kullanabilirsiniz. Yaz akşamları salıncakta uykunun tadını çıkarabilirsiniz. Konforu, rahatlığı ve eğlenceyi bahçenize getirmek için İskele AVM Bahçe Salıncağı'nı tercih edebilirsiniz.

4. Doğalsan Çakıl Taşı ile bahçenizi süsleyin

Doğalsan Çakıl Taşı ile bahçenizde farklı bir hava oluşturmanız mümkün! Küçük çakıl taşlarıyla bahçenizde doğallığı yakalayabilirsiniz. Dekoratif amaçlı kullanılan Doğalsan Çakıl Taşı'nı ağaç diplerine, akvaryumlara, bahçe girişine, saksı diplerine, süs havuzuna koyabilirsiniz. Özellikle ağaçların altında oldukça dikkat çekici şekilde duran taşlarla bahçenizde farklı bir tarz yakalayabilirsiniz. Bahçede kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda ev içerisinde de tercih edebilirsiniz. Tek ürün ile hem bahçe hem ev dekorasyonunuza güzel dokunuşlar yapabilirsiniz. Minimal tasarıma sahip olan taşlar doğallığı bahçenize getirmek için tercih edilebilecek en güzel ürünler arasında yer alıyor!

5. Unbekannt Cüce Figürü ile eğlenceli bir ortam oluşturabilirsiniz

Unbekannt Cüce Figürü ile bahçenizin eğlenceli bir havaya hâkim olmasını sağlayabilirsiniz. Bahçenizde yere, masaya, kapı girişine koyabilirsiniz. Oldukça sevimli olan Unbekannt Cüce Figürü ile çocukların da dikkatini çekmeyi başarabilirsiniz. Bahçenizi eğlenceli ve çocuksu bir moda sokabilirsiniz. Dayanıklı yapısı sayesinde bahçenizde uzun süre kullanabilirsiniz. 1 kilogramlık ağırlığı sayesinde figür rüzgârda hareket etmiyor ve olduğu yerde duruyor. Tatlı görüntüsü ile bahçenizin tasarımına samimiyet ve sevimlilik katan Unbenkannt Cüce Figürü'nü birden fazla alarak kendinize özel eğlenceli alan yaratabilirsiniz.

6. Poolline Stone Süs Havuzu ile bahçenizde su sesinin rahatlatıcı etkisini yaşayabilirsiniz

Poolline Stone Süs Havuzu sayesinde bahçenizde modern tarzı yakalayabilirsiniz. Su sesinin rahatlatıcı etkisini bahçenizde hissedebilirsiniz. Pasa, kirece, kimyasal aşınmalara karşı dayanıklı olan süs havuzu, taş görünümündeki tasarımı sayesinde bahçenize şıklık ve zariflik katıyor. Aynı zamanda akşamları salıncakta su sesini dinlerken sakin ve huzurlu dakikalar geçirebilirsiniz. 4 küçük kaptan oluşan süs havuzu pratik şekilde monte ediliyor. Dekorasyon elemanlarının tıkanmasını önlemek için belirli aralıklarla temizlemeniz gerekiyor. Minimal ve modern tarzı yansıtan Poolline Stone Süs Havuzu sayesinde eğlenceli ve dikkat çeken bir bahçe dekorasyonu oluşturabilirsiniz.

7. PONY DANCE Dış Mekân Perdesi ile çardağınızı süsleyin

PONY DANCE Dış Mekân Perdesi sayesinde samimi bir ortam yaratabilirsiniz. Bahçede çardağın kenarlarına asabilirsiniz. Ürün şeffaf tasarımıyla bahçenizi olduğundan ferah gösteriyor. Kaliteli kumaşı sayesinde bahçenizde kendini belli ediyor. Şeffaf perde çardakta otururken havanın çardağın içerisine girmesini sağlarken güneş ışığının girmesini ise belli bir oranda engelliyor. Dış mekânınızı daha zarif gösteriyor. Paslanmayan halkaları dış mekân için uygun olan perdeyi çamaşır makinesinde 30 derecede ya da elde yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. PONY DANCE Dış Mekân Perdesi sayesinde ev ortamını bahçeye taşıyabilirsiniz.

8. DRY WOOD Figür Saksı ile bahçenizi güzelleştirin

DRY WOOD Figür Saksı bahçenizi daha keyifli bir hâle getiriyor! Beton kullanılarak üretilen saksı bahçede kullanmak için oldukça ideal. Ağır yapısı sayesinde rüzgârdan etkilenmeden olduğu yerde duruyor. Saksının eli yüzünde figür tasarımı ile bahçenizde eğlenceli ortamlar oluşturabilirsiniz. Bahçenin vazgeçilmezi olan bitki ve çiçekleri figürlü saksılara dikerek bahçenizde eğlenceli ve renkli görüntüler elde edebilirsiniz. Birden fazla farklı modelini satın alarak bahçenizde tarz bir görünüm oluşturabilirsiniz. DRY WOOD Figür Saksı dayanıklı yapısı ve el yapımı olmasıyla ön plana çıkıyor.

9. Bahçe dekorasyonundaki en önemli nokta olan ışıklandırma için Leddükkanı Bahçe Lambası'nı tercih edin

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Rengârenk ışıklarla bahçenizi aydınlatın! Güneş enerjisi ile çalışan Leddükkanı Bahçe Lambası geceden sabaha kadar yanabiliyor. Gündüzleri güneş enerjisi ile şarj olan ürün için pil, priz veya elektrik gerekmiyor. Kullanım kolaylığı ve renkli ışıklarıyla ön plana çıkıyor. Bahçenizi daha eğlenceli, alışılagelmişin dışında olması için tercih edebilirsiniz. 8 animasyonlu olan bahçe ışığının düğmesine bastıkça rengi değişiyor. Arkadaşlarınızla yaz akşamlarında farklı renkleri yakarak eğlenceli dakikalar yaşayabilirsiniz. Hem eğlenceli hem kullanışlı olan ışığı çardakta, salıncakta, ağaçlarda, bitkilerde, bahçe çitlerinde kullanabilirsiniz. Farklı renkleriyle dikkat çeken Leddükkanı Bahçe Lambası ile bahçenizde eğlenceli bir ortam oluşturabilirsiniz.

10. Latanwood Bahçe Yatağı ile yaz akşamlarının keyfini çıkarabilirsiniz

Ahşap ve beyazın uyumunu bahçenize getirin! Latanwood Bahçe Yatağı yaz akşamlarının tadını çıkarmanızı sağlıyor. Konforlu ve rahat minderleri sayesinde rahat uykunun tadını çıkarabilirsiniz. Geceleri arkadaşlarınızla toplanıp rahat bir şekilde film keyfi yapabilirsiniz. Kenarındaki kenarlık tasarımı ürünün konforunu artırıyor. Bahçenize farklı bir hava katacak olan bahçe yatağı ile evinizdeki rahatlığı aynı şekilde hissedebilirsiniz. Minderleri kolayca temizleyebilirsiniz. Şık tasarımıyla dikkat çeken bahçe yatağında huzurlu anlar yaşayabilirsiniz. Eğlenceli ve konforlu bir bahçe tasarımı için Latanwood Bahçe Yatağı'nı tercih edebilirsiniz.