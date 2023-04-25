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Bahçeli'den enflasyon ve hayat pahalılığı açıklaması

25.04.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'de yaptığı açıklamada "Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir, hayat pahalılığı son bulacaktır. Tek çare Cumhur İttifakı'dır. Çağrımız birliğe ve kardeşliğedir" dedi.

Bahçeli'den enflasyon ve hayat pahalılığı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir Milli İrade Caddesi'nde düzenlenen 14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"BUNLARA GÜVENİLMEZ"

Kılıçdaroğlu iflas bayrağını çekmiştir. Milleti kandıran İP Başkanı ve yönetimi iyice çuvallamıştır. Bunlara güvenilemez, bunlar sabah başka, akşam başkadır. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir. FETÖ'cüler, bölücüler, Türk düşmanları CHP ve İYİ Parti listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilmiştir.

Utanmadan sıkınmadan ABD'yi tatmin edeceklerini açıklıyorlar. Onların zalim efendileri varsa bizim asil milletimiz vardır. Onların çıkarcı ortakları varsa bizim Nevşehirli kardeşlerimiz vardır.

"SİZLER VAR OLDUKÇA TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KİMSE KESEMEZ"

14 Mayıs'a hazır mıyız? Sandığa gidiyor muyuz? Terör örgütleriyle emel ve eylem birlikteliği yapanları pişman ediyor muyuz? Bu evetleriniz mücadelemize cesaret ve özgüven aşılıyor. Sizler var oldukça Türkiye'nin önünü kimse kesemez.

"MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Zillet ittifakı aynı zamanda terör ittifakıdır, milli güvenlik sorunudur. Bunların adayı Kılıçdaroğlu'na Türkiye bırakılamaz. Kümes yapın derseniz bile üç maymunu oynarlar. Beceriksizlikleri gün gibi ortadır.

Bunlar yetki alsa ülkeyi 4 günde batırırlar. Bunlarda liyakat yoktur. Bunlarda samimiyet yoktur. Bunlarda önce makam ihtirası vardır. Biz diyoruz ki devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye.

Aziz vatandaşlarım, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından birinci gündem depremin hasarını ortadan kaldırmak ve yaraları sarmaktır. İkinci gündemimiz toplumsal refahı artırmaktır. Üçüncü gündem terörle mücadeleyi mutlak başarıyla sonuçlandırmak ve ülke gündeminden çıkarmaktadır. Dördüncü gündem yeni çağı kavrayan bir anayasayı ülkemize kazandırmaktır.

ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI MESAJI

Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir, hayat pahalılığı son bulacaktır. Tek çare Cumhur İttifakı'dır. Çağrımız birliğe ve kardeşliğedir.


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