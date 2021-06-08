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Bakan Koca duyurmuştu! Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

08.06.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu, BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde de yapılması kararının ardından Aydın'da randevu alan vatandaşlar, aile hekimleri tarafından aşılandı.

Bakan Koca duyurmuştu! Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığının, uygun saklama koşullarının sağlandığı Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Kovid-19 aşısı BioNTech'in de yapılabilmesi için başlattığı çalışma kapsamında, Aydın'da aşı olmak isteyen vatandaşlar randevu almaya başladı.

İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, kentte 33 aile sağlığı merkezindeki 178 aile hekimliği biriminin BioNTech aşısını uyguladığını bildirdi.

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"BÖYLE SAKİN YERDE OLMAK ÇOK GÜZEL"

Efeler ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde aşı yaptıran vatandaşlardan 54 yaşındaki İpek Akyılmaz, uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, "Hastanelerde kalabalık ortamda olmaktansa böyle sakin yerde olmak çok güzel. Aşımı oldum, şu anda kendimi çok rahat hissediyorum." dedi.

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Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! Aile hekimleri de BioNTech aşısı yapacakSon Dakika: Bakan Koca duyurdu! Aile hekimleri de BioNTech aşısı yapacak

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"ENDİŞE YAŞAYAN VATANDAŞLAR İÇİN İYİ BİR UYGULAMA"

Şahin Keskinçelik ise BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde de uygulanmasının aşılamayı hızlandıracağını, bunun hastaneye gitme endişesi yaşayan vatandaşlar için iyi bir uygulama olduğunu ifade etti.

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Aile hekimi Salih Güçlü de sırası gelen vatandaşları, altışarlı gruplar halinde aşıladıklarını ifade etti. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) Aydın koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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