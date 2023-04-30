Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na 'kahve'li 14 Mayıs göndermesi! "Çaylarını içecekler, televizyonun karşısına geçecekler ve..."

14 Mayıs genel seçimlerine 2 hafta kalırken siyasetin gündemi hayli hareketlendi. AK Parti'den İstanbul 1. bölge milletvekili adayı olup sahalara inen Bakan Murat Kurum, CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na TOKİ açıklamaları üzerinden tepki gösterdi. ""Sayın Kılıçdaroğlu bizim bir tane teslim ettiğimiz TOKİ konutumuza gitmiş mi? Vatandaşımızın derdi, sorunu neymiş sordu mu?" diye soran Kurum, "Bir tane oradaki vatandaşımızın ziyaretine gitmemiştir" ifadelerini kullandı. Kurum'un 15 Temmuz ve 14 Mayıs tarihleri üzerinden Kılıçdaroğlu'na tepkisi de dikkat çekti.

"SAHADA MUHALEFETİ DE GÖREMİYORUZ"

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Kanal 7'de Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Seçim çalışmaları ve sahadaki gözlemleri sorulan Kurum, İstanbul için ekip arkadaşlarıyla birlikte 21 yıldır her alanda çalıştıklarını söyledi.

Milletin bunu gördüğünü anlatan Kurum, partilerine büyük bir teveccühün olduğunu ifade etti.

Kurum, insanların 14 Mayıs'ı dört gözle beklediğini dile getirerek, "Sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım ve 15 Mayıs sabahı kaldığımız işlere yeniden başlayalım, eser üretelim diye büyük bir teveccüh gösteriyor. Sahada muhalefeti de göremiyoruz." dedi.

"ÇOK FARKLI BİR NETİCE ORTAYA ÇIKACAK"

Sahada gözlemlediği kadarıyla çok farklı bir neticenin ortaya çıkacağını düşündüğünü anlatan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan yana rekor bir destek olacak. İnsanların artık sabrı kalmamış. Yani 14 Mayıs'ta gidip o demokrasi şöleninde sandıklara tercihini yansıtacaklar ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakımızdan yana rekor bir destek verecekler. İstanbul'un, Türkiye'nin yeni ve şahlanış dönemini inşallah başlatacaklar. Bizim sahada gördüğümüz net şekilde böyle." değerlendirmesinde bulundu.

ATATÜRK HAVALİMANI İÇİN TARİH VERDİ

Bakanlık yaptığı süreçte her zaman İstanbul'a gelerek ihtiyaçlarının çözümü için vatandaşların yanında olduklarını belirten Kurum, İstanbul'da 48 tane 18 milyon metrekare millet bahçesi yaptıklarını, Atatürk Havalimanı'nın ilk etabını da 7-8 Mayıs gibi açmayı planladıklarını söyledi.

"BİR TARAFTA ESERLERİN SİYASETİ, ÖBÜR TARAFTA HAYALLER"

Kurum, 81 ile 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Göğsümü gere gere geziyorum. Millete ne söz verdiysek o sözleri teker teker tuttuk. Gittiğimiz ilçelerde muhalefetin 'cumhurbaşkanı yardımcıları yapacağım' diye vaat ettiği belediye başkanlarının, Kılıçdaroğlu'nun da İstanbul için verdiği sözleri de tutmadığını görüyoruz. Milletimiz yaralı. Çekmeköy'de, Büyükşehir Belediyesi söz vermiş kavşak yapılacak diye ama yapmamışlar. Yazı yazmışız, 'ben yapmıyorum' demiş. Ulaştırma Bakanlığımıza gittik, 4-5 gün önce orada temelimizi attık. Sancaktepe'de metromuz başlatıldı. Metromuzun üzerine hafriyat dolduruldu. Vatandaşımız net bir şekilde söylüyor. 'Bize söz verdiler, yapmadılar' diyor. Doğruyla yalanları, eserle hayalleri karşılaştıracaklar. 14 Mayıs bunun yarışı olacak. Eserlerin siyaseti ve öbür tarafta hayaller."

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası devletin ilk andan itibaren seferber olduğunu belirten Kurum, 15 gün sonra kalıcı konutların sözleşmesini imzalayıp 46'ncı günde temellerini attıklarına vurgu yaptı.

Kurum, 125 bin konutun inşaatının devam ettiğini anlatarak, "Dünyanın neresine giderseniz gidin bu hızla bu anlayışla tekniğine uygun böyle yapabilecek bir ülkeyi göremezsiniz. Toplamda 650 bin konutumuzu, o bölgenin ihtiyacına göre çalışmalarımızı yürüteceğiz. 11 ilimizi ayağa kaldıracağız. Acil yıkılacak binaların yüzde 85'i kaldırılmış durumda." diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI

İstanbul'da başlatılan Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutun olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Şu ana kadar İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü yaptıklarını hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bizim bilimsel araştırmalarımız ve yaşadığımız depremlerden sonra İstanbul'daki vatandaşlarımızın önemli talepleri oldu. Ulaşım, deprem ve kentsel dönüşüm, İstanbullu için en önemli konular. 26 Nisan itibarıyla başvurular başladı. Öncelikle binaların riskli olup olmadığının tespitini yapıyoruz. Eğer binada 3'te 2 çoğunluk sağlanmışsa, burayı dönüştürüyoruz. Yerindeki dönüşüm 200 bin konuttan fazla olursa kura çekeceğiz. Toplam 200 binini yerinde yapıyoruz, 100 binini de rezerv alanında yapıyoruz. Çıkan maliyetin yarısını da devlet karşılıyor. Maliyetinin yarısını sağlıyoruz ancak kira yardımı vergisini de kattığınızda destek yüzde 50'yi geçiyor. Bu, yüzyılın dönüşüm kampanyası. İstanbul'un, İstanbul tarihinin en önemli projelerinden biri."

Bakan Murat Kurum, projeye 376 bin 500 bağımsız bölüme tekabül eden 65 bin 500 başvurunun olduğunu ifade ederek, bunun milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveninin göstergesi olduğunu söyledi.

En çok başvurunun Bahçelievler'den yapıldığını dile getiren Kurum, "Vatandaşımız hazır. Bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz, vatandaşımız da istemiyor. 10-15 gündür İstanbul'dayım. Her gün ya bir temel attık ya da bir açılış yaptık. Bu riskli binaların ortalama değeri 800 binle 1,5 milyon lirayı geçmez. Ancak 2+1 evlerde kentsel dönüşüm sonrası konutun değeri 4-5 milyon lira ediyor." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN TOKİ İDDİALARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'yle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kurum, "Sayın Kılıçdaroğlu bizim bir tane teslim ettiğimiz TOKİ konutumuza gitmiş mi? Vatandaşımızın derdi, sorunu neymiş sordu mu? Bir tane oradaki vatandaşımızın ziyaretine gitmemiştir. Şimdi kalkmışlar aynı yalanlarla iftiralarla algılarla hep yapmış oldukları işi yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Kurum, TOKİ'nin 18 yılda 145 bin konutu yapıp bitirdiğini anlatarak, 2002'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle de 21 yılda 1 milyon 200 bin konutu yaptıklarını vurguladı.

"14 MAYIS'TAN SONRA DA EVDE KAHVE İÇMEYE DEVAM EDECEK"

Kılıçdaroğlu ve ekibinin bir masa etrafında toplanarak boş vaatlerle milleti yanlış yönlendirdiğini ve duygularıyla oynamaya çalıştıklarını söyleyen Kurum, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da Bakırköy'de kahve yudumluyordu. Milletimiz o meydanlarda canını ortaya koyarken, tankların önüne siper olurken. Sayın Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'tan sonra da evde kahve içmeye devam edecek. Çaylarını içecekler, televizyonun karşısına geçecekler ve bizim depremzede ailelerimize teslim ettiğimiz yuvalarımızın anahtar teslim törenlerini, Sayın Cumhurbaşkanı'mız verirken seyredecekler. 14 Mayıs'ta milletimiz, Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakımıza en yüksek desteği verecek ve bu 6'lı Masa'yı siyasi sahneden siyasetin o tozlu sayfalarına gömecektir."

(AA)

