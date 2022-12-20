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Bakan Soylu'dan Türkiye'nin gündemindeki fotoğrafa çarpıcı yorum: Ben ağlamıştım!

20.12.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye günlerdir İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararını öğrenmeleri üzere sarıldıkları anı konuşuyor. İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilirken ikilinin sarılıp gülmesi eleştirilere de yol açarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Soylu canlı yayındaki konuşmasında "Ben İstanbul seçimlerini kaybettiğimiz zaman üzülmüştüm, ağlamıştım" dedi.

Bakan Soylu'dan Türkiye'nin gündemindeki fotoğrafa çarpıcı yorum: Ben ağlamıştım!

İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararı, Akşener ile İmamoğlu'nun kucaklaşması, 6'lı masanın Saraçhane mitingi... Siyasetin gündemine iz bırakan gelişmeler hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE GÖNDERME YAPTI

Bakan Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olayla ilgili değerlendirmesine atıf yaptı. Bahçeli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı:

"Birbirlerine kazık atanların, yargı kararını kucaklaşarak ve sevinç çığlıkları içinde karşılayanların, 'Yeni başlıyoruz' diyenlerin gizli kapaklı işler çevirdiğini görmek için sadece kör değil, akli ve zihni melekeleri de kaybetmek lazımdır. İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışan, Kılıçdaroğlu'na çalım üstüne çalım atmak için her durumda istifadeye çalışan siyaset bezirganlarının 6'lı masaya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır. Bu tipler siyasetin en güvenilmez simalarıdır. Saraçhane kumpası tutmaz."

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Siyasi yasak ve hapis cezası kararının ardından Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu'nun objektiflere yansıyan pozu çok konuşuldu.

SOYLU: O PARTİNİN GENEL BAŞKANI ÜZÜLMEZ Mİ?

Soylu, CNN Türk canlı yayınındaki konuşmasında Bahçeli'nin bu sözlerine atfen "Sayın Bahçeli doğru bir açıklama yapmış" derken şöyle devam etti:

"Başka bir partinin genel başkanı ile kucaklaşmaya o partinin genel başkanı üzülmez mi? Ben İstanbul seçimlerini kaybettiğimiz zaman üzülmüştüm, ağlamıştım. Burada hizmetlerimizi yapmaktan yoksun olacaktık bunu hiç anlayamayan birine bırakmakta ayrıyeten üzücüydü. Ben çok fazla siyasetçi ile çalıştım, siyasetin kendisine, üslubuna hakimim. Bu yapılan o partiye haksızlıktır ve bu hiç onların umurlarında değil. Siyaset ciddi bir iştir, ciddiye alınmalıdır. Ben bir eleştiriye maruz kaldığımda içeriden ne yanlış yaptım diye düşünüyorum, onlar bunu düşünemiyorlar."

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