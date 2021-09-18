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Bakan Yanık'tan Prof. Dr. Şengör'ün açıklamalarına tepki

18.09.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamalarıyla ilgili olarak "Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Şengör’ün katıldığı Zoom etkinliğinde anlattıkları olay olmuştu. Öğrencisine uyguladığı tacizi ‘'anı anlatır' gibi rahat şekilde anlatan Şengör; öğrencisinin eteğini kaldırdığını ve tokat attığını söylemişti. Şengör'ün ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Bakan Yanık, Twitter hesabından, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisiyle anısını anlatırken kullandığı ifadelere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yanık, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Failin olayı gülerek anlatması da tacizin ağırlığını hafifletmiyor. Unvanların arkasına saklanarak meşruiyet sağlama arayışı ise yakışıksız. Öğrenci üzerindeki tahakkümü de ayrıca konuşuruz. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz."

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NE OLMUŞTU?

Öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör’ün 20 Ağustos’ta internete yüklenen, önceki gün sosyal medyada çokça paylaşılan videosu büyük tepki çekmişti. Zoom toplantısına ait video kaydında Şengör, bir öğrencisini taciz ettiği anları anlattığı görülmüştü.

Şengör, söz konusu videoda “O kadar kızdırdı ki, Saniye’nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim, baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı.” ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Celal Şengör taciz
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