Baş dönmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Sürekli baş dönmesi neden olur, belirtileri nelerdir?

Baş dönmesi, insanın duruyor hâlindeyken bulunduğu yerin ve gördüğü eşyaların kişiye dönüyor gibi görünmesi hâlidir. Bilimsel olarak vertigo olarak geçen baş dönmesi hâline halk arasında sersemleme, göz kararması gibi tabirler de denilir. Baş dönmesinin tek başına bir hastalık olmadığı, bu hastalığın var olan hastalıkların habercisi olarak değerlendirildiği de ayrıca bilinir. Bu sebeple “Baş dönmesi neyin belirtisi olabilir?” sorusu akıllarda yer edinmiştir. Böyle bir durumda baş dönmesinin olabilecek sebeplerini araştırıp doktor tavsiyesine danışılması en doğrusu olacaktır. Geçici bir baş dönmesi halinde çeşitli çözüm önerileri bulunur. Bu tür durumlarda çözüm odaklı çeşitli tedavi yöntemleri ve dönmeyi dindirebilecek bitkisel gıdalar ve doğal çözümler bulunur.

Baş dönmesi neden olur?

Halk arasında “Vertigo nedir?” sorusu sıkça sorulur. Vertigo olarak bilinen baş dönmesi sık sık yaşanan sıkıntılardan biridir. "Baş dönmesi neden olur?" sorusunun cevabı ise birçok farklı nedenden dolayı kaynaklanabilir. En genel sebebiyle baş dönmesi, Merkezi sinir sisteminde bulunan problemlerden kaynaklanır. Beyin, beyin sapı ve beyincik kaynaklı baş dönmelerinin sebebi de buradan dolayı kaynaklanır. Bu durumda hastalık olarak kalmayıp kanama, inme, migren, tümör, multiple skleroz (MS) gibi hastalıkların göstergesi olarak da etkisini gösterme ihtimali bulunur.

Bir diğer bir nedeni ise iç kulak ve denge sinirleri sebebi olabilir. Dengeyi sağlayan, utrikül ve sakkül taşlarının doğru yerleşimde bulunamamasından veya hareket halinde olmasından dolayı baş dönmeleri kaynaklanabilir. Bundan dolayı Meniere hastalığı belirtilerine sebep olabilir. Ciddi durumlara ve hastalıklara karşılık mutlaka uzman tavsiyesine başvurulmalıdır. Bunların yanı sıra hamilelik, hızlı oturup kalkma, uzun bir süre dönüş hâlinde olma sebeplerinden dolayı da baş dönmeleri ortaya çıkabilir. Baş dönmesinin meydana gelmesine sebep olabilecek sorunlar aşağıda listelenmiştir:

Periferik vertigo

Hızla kendi etrafında dönmek

Ani bir şekilde oturmak ya da ayağa kalkmak

Ağır egzersiz yapmak gibi fiziksel aktiviteler

Damarsal nedenler

Beyin tümörleri

MS hastalığı

Migren

Enfeksiyonlar

Travmalar

Diyabet

Hipertansiyon

Metabolik hastalıklar

Psikolojik etkenler

Vertigo belirtileri nelerdir?

Baş dönmesi, birçok sebepten meydana gelebilir. Ayrıca baş dönmesi yaşanmadan önce çeşitli belirtilerle kendisini belli edebilir. Kafamı hareket ettirince başım dönüyor diyenler için bu tür belirtileri önceden anlayıp çeşitli yöntemlerle baş dönmesi geçirilebilir. Şiddetli ve uzun süreli vertigo çeşitlerinde uzman tavsiyesine uymak gerekir. Örneğin sabit bir yeri çift görme, konuşmada çekilen güçlük, kol ve bacaklarda hissedilen güçsüzlük, şiddetli denge ve bilinç kayıpları gibi vertigo belirtileri çeşitlerinde mutlaka uzmana başvurmak gerekir. Vertigo öncesini belli eden ve baş dönmesi neyin belirtisi sorusunun cevapları aşağıda verilmiştir:

Kulakta oluşan basınç hissiyatı

Mide bulantısı

Gözde oluşan karartı

Tansiyonun düşmesi

Kuvvette kayıp

Şiddetli geçirilen ataklar

Kulakta beliren çınlama

Karar vermede bozukluk

Vücutta hissedilen dengesizlik

Baş dönmesinin birçok ortaya çıkış sebebi vardır. Bu yüzden yarattığı sebep türüne göre çözüm önerileri bulunur. Çeşitli çözüm önerileri sayesinde baş dönmesi dinebilir veya azalma görülebilir. Ciddi ve şiddetli baş dönmesini uzman yardımı olmadan kökten çözüm olmasa da çeşitli bitkisel ürünler ve doğal çözümler ile dindirilebilir. Bu durumda belirtilen bitkisel ürünlere bünyenin hassas ve alerji olup olmadığı, herhangi bir durumda vücuda zarar vermediği net olarak bilinmelidir. Herhangi bir sıkıntı yaratmayan bitkisel çözümler kullanım görebilir. Uzman yardımına danışarak belirtilen bitkisel ürünlerin kullanılıp kullanılmayacağına dikkat ederek fayda görülmesi ayrıca önemlidir. Vertigoyu geçirebilen bitkisel ve doğal çözümler aşağıda listelenmiştir:

Su içmek

Nefes egzersizi yapmak

Belirli noktaya konsantrasyon sağlamak

Zencefil çayı içmek

Limon suyu içmek

Hint bektaşi üzümü tüketmek

Kereviz suyu içmek

Fesleğen ve sarımsak içerikli içecek, yiyecek tüketmek

Elma sirkesi tüketmek

Bal tüketmek

Nane tüketmek

Kabak çekirdeği tüketmek

Sürekli baş dönmesi neden olur?

Baş dönmesi, ani olabileceği gibi düzenli ve sürekli şekilde de yaşanabilir. Çeşitli sebeplerden meydana gelen ve şiddetli bir şekilde de yaşanabilen baş dönmesi, bazı nedenlerden dolayı nüksedebilir. Sürekli hissedilen baş dönmesinin ise birçok sebepten dolayı kaynaklanabilir. Psikolojik gibi ruhsal durumlarda baş dönmesi nüksedebilir ve duygusal durumlarda; stres, sinirlenme ve üzüntü gibi beliren, çözülmeyen ruh hallerinde baş ağrısı sürekli hale gelebilir. Ayrıca akut sinüzit problemlerinde ve grip gibi salgın hastalıklarda sürekli baş dönmelerine sebep olabilir. Şiddetli kulak enfeksiyonları, kafa travmaları gibi doktor yardımı alınacak hastalıklarda da uzmana başvurulmadığı ve çözülmediği sürece baş dönmeleri sürekli hale gelebilir. Böylece baş dönmeleri düzenli hale gelir ve şiddetlenebilir. Özellikle baş dönmesi ve mide bulantısı da ek olarak yaşanıyorsa uzman yardımı almak gerekir. Sıkıntılar çözülmediğinden dolayı sürekli baş dönüyormuş gibi hissetmek mümkündür.

Ani baş dönerse ne yapmalı?

Baş dönmesi çeşitli belirtiler ile yavaş şekilde ortaya çıkabildiği gibi ani şekilde de belirebilir. Böylece “başım dönüyor ne yapmalıyım?” sorusu akıllara gelir. Eğer ani baş dönmesi sürekli ve düzenli bir şekilde nükseder hale gelmişse çözüm odaklı ve profesyonel yardım için uzman tavsiyesi almak en doğrusu olacaktır. Kafamı döndürünce başım dönüyor, koltuktan kalkarken ani başım dönüyor gibi genel sebeplerde ise çeşitli çözümler mevcuttur. Bu tür ani baş dönmelerinde öncelikle hareket etmeden sabit bir yerde oturulabilir. Oturarak birkaç dakika dinlenilebileceği gibi yatar pozisyonda da dinlenilebilir. Bu durumda paniklemeden sakin olunması gerekir. Hareket halinde olmadan, dönmeden ve yürümeden bir noktaya sabit bakarak durulması gerekir.,