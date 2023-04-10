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Baş dönmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Sürekli baş dönmesi neden olur, belirtileri nelerdir?

13.03.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında baş dönmesi olarak bilinen vertigo, çeşitli birçok sebeplerden ortaya çıkar. Merkezi Sinir Sistemindeki problemlerden kaynaklandığı bilinse de hamilelik, aşırı hızlı hareket etme ve dönme gibi birçok durumdan baş dönmesi gibi sebeplerden de kaynaklanabilir. Kimi baş dönmesi geçici olsa da kimisi sürekli hâle gelebilir. Bu durumda birbirinden farklı yöntemler bulunur. Peki, baş dönmesine ne iyi gelir, sürekli baş dönmesi neden olur?

Baş dönmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Sürekli baş dönmesi neden olur, belirtileri nelerdir?

Baş dönmesi, insanın duruyor hâlindeyken bulunduğu yerin ve gördüğü eşyaların kişiye dönüyor gibi görünmesi hâlidir. Bilimsel olarak vertigo olarak geçen baş dönmesi hâline halk arasında sersemleme, göz kararması gibi tabirler de denilir. Baş dönmesinin tek başına bir hastalık olmadığı, bu hastalığın var olan hastalıkların habercisi olarak değerlendirildiği de ayrıca bilinir. Bu sebeple “Baş dönmesi neyin belirtisi olabilir?” sorusu akıllarda yer edinmiştir. Böyle bir durumda baş dönmesinin olabilecek sebeplerini araştırıp doktor tavsiyesine danışılması en doğrusu olacaktır. Geçici bir baş dönmesi halinde çeşitli çözüm önerileri bulunur. Bu tür durumlarda çözüm odaklı çeşitli tedavi yöntemleri ve dönmeyi dindirebilecek bitkisel gıdalar ve doğal çözümler bulunur.

Baş dönmesi neden olur?

Halk arasında “Vertigo nedir?” sorusu sıkça sorulur. Vertigo olarak bilinen baş dönmesi sık sık yaşanan sıkıntılardan biridir. "Baş dönmesi neden olur?" sorusunun cevabı ise birçok farklı nedenden dolayı kaynaklanabilir. En genel sebebiyle baş dönmesi, Merkezi sinir sisteminde bulunan problemlerden kaynaklanır. Beyin, beyin sapı ve beyincik kaynaklı baş dönmelerinin sebebi de buradan dolayı kaynaklanır. Bu durumda hastalık olarak kalmayıp kanama, inme, migren, tümör, multiple skleroz (MS) gibi hastalıkların göstergesi olarak da etkisini gösterme ihtimali bulunur.

Bir diğer bir nedeni ise iç kulak ve denge sinirleri sebebi olabilir. Dengeyi sağlayan, utrikül ve sakkül taşlarının doğru yerleşimde bulunamamasından veya hareket halinde olmasından dolayı baş dönmeleri kaynaklanabilir. Bundan dolayı Meniere hastalığı belirtilerine sebep olabilir. Ciddi durumlara ve hastalıklara karşılık mutlaka uzman tavsiyesine başvurulmalıdır. Bunların yanı sıra hamilelik, hızlı oturup kalkma, uzun bir süre dönüş hâlinde olma sebeplerinden dolayı da baş dönmeleri ortaya çıkabilir. Baş dönmesinin meydana gelmesine sebep olabilecek sorunlar aşağıda listelenmiştir:

  • Periferik vertigo
  • Hızla kendi etrafında dönmek
  • Ani bir şekilde oturmak ya da ayağa kalkmak
  • Ağır egzersiz yapmak gibi fiziksel aktiviteler
  • Damarsal nedenler
  • Beyin tümörleri
  • MS hastalığı
  • Migren
  • Enfeksiyonlar
  • Travmalar
  • Diyabet
  • Hipertansiyon
  • Metabolik hastalıklar
  • Psikolojik etkenler

Vertigo belirtileri nelerdir?

Baş dönmesi, birçok sebepten meydana gelebilir. Ayrıca baş dönmesi yaşanmadan önce çeşitli belirtilerle kendisini belli edebilir. Kafamı hareket ettirince başım dönüyor diyenler için bu tür belirtileri önceden anlayıp çeşitli yöntemlerle baş dönmesi geçirilebilir. Şiddetli ve uzun süreli vertigo çeşitlerinde uzman tavsiyesine uymak gerekir. Örneğin sabit bir yeri çift görme, konuşmada çekilen güçlük, kol ve bacaklarda hissedilen güçsüzlük, şiddetli denge ve bilinç kayıpları gibi vertigo belirtileri çeşitlerinde mutlaka uzmana başvurmak gerekir. Vertigo öncesini belli eden ve baş dönmesi neyin belirtisi sorusunun cevapları aşağıda verilmiştir:

  • Kulakta oluşan basınç hissiyatı
  • Mide bulantısı
  • Gözde oluşan karartı
  • Tansiyonun düşmesi
  • Kuvvette kayıp
  • Şiddetli geçirilen ataklar
  • Kulakta beliren çınlama
  • Karar vermede bozukluk
  • Vücutta hissedilen dengesizlik

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Baş dönmesi nasıl geçer?

Baş dönmesinin birçok ortaya çıkış sebebi vardır. Bu yüzden yarattığı sebep türüne göre çözüm önerileri bulunur. Çeşitli çözüm önerileri sayesinde baş dönmesi dinebilir veya azalma görülebilir. Ciddi ve şiddetli baş dönmesini uzman yardımı olmadan kökten çözüm olmasa da çeşitli bitkisel ürünler ve doğal çözümler ile dindirilebilir. Bu durumda belirtilen bitkisel ürünlere bünyenin hassas ve alerji olup olmadığı, herhangi bir durumda vücuda zarar vermediği net olarak bilinmelidir. Herhangi bir sıkıntı yaratmayan bitkisel çözümler kullanım görebilir. Uzman yardımına danışarak belirtilen bitkisel ürünlerin kullanılıp kullanılmayacağına dikkat ederek fayda görülmesi ayrıca önemlidir. Vertigoyu geçirebilen bitkisel ve doğal çözümler aşağıda listelenmiştir:

  • Su içmek
  • Nefes egzersizi yapmak
  • Belirli noktaya konsantrasyon sağlamak
  • Zencefil çayı içmek
  • Limon suyu içmek
  • Hint bektaşi üzümü tüketmek
  • Kereviz suyu içmek
  • Fesleğen ve sarımsak içerikli içecek, yiyecek tüketmek
  • Elma sirkesi tüketmek
  • Bal tüketmek
  • Nane tüketmek
  • Kabak çekirdeği tüketmek

Sürekli baş dönmesi neden olur?

Baş dönmesi, ani olabileceği gibi düzenli ve sürekli şekilde de yaşanabilir. Çeşitli sebeplerden meydana gelen ve şiddetli bir şekilde de yaşanabilen baş dönmesi, bazı nedenlerden dolayı nüksedebilir. Sürekli hissedilen baş dönmesinin ise birçok sebepten dolayı kaynaklanabilir. Psikolojik gibi ruhsal durumlarda baş dönmesi nüksedebilir ve duygusal durumlarda; stres, sinirlenme ve üzüntü gibi beliren, çözülmeyen ruh hallerinde baş ağrısı sürekli hale gelebilir. Ayrıca akut sinüzit problemlerinde ve grip gibi salgın hastalıklarda sürekli baş dönmelerine sebep olabilir. Şiddetli kulak enfeksiyonları, kafa travmaları gibi doktor yardımı alınacak hastalıklarda da uzmana başvurulmadığı ve çözülmediği sürece baş dönmeleri sürekli hale gelebilir. Böylece baş dönmeleri düzenli hale gelir ve şiddetlenebilir. Özellikle baş dönmesi ve mide bulantısı da ek olarak yaşanıyorsa uzman yardımı almak gerekir. Sıkıntılar çözülmediğinden dolayı sürekli baş dönüyormuş gibi hissetmek mümkündür.

Ani baş dönerse ne yapmalı?

Baş dönmesi çeşitli belirtiler ile yavaş şekilde ortaya çıkabildiği gibi ani şekilde de belirebilir. Böylece “başım dönüyor ne yapmalıyım?” sorusu akıllara gelir. Eğer ani baş dönmesi sürekli ve düzenli bir şekilde nükseder hale gelmişse çözüm odaklı ve profesyonel yardım için uzman tavsiyesi almak en doğrusu olacaktır. Kafamı döndürünce başım dönüyor, koltuktan kalkarken ani başım dönüyor gibi genel sebeplerde ise çeşitli çözümler mevcuttur. Bu tür ani baş dönmelerinde öncelikle hareket etmeden sabit bir yerde oturulabilir. Oturarak birkaç dakika dinlenilebileceği gibi yatar pozisyonda da dinlenilebilir. Bu durumda paniklemeden sakin olunması gerekir. Hareket halinde olmadan, dönmeden ve yürümeden bir noktaya sabit bakarak durulması gerekir.,

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