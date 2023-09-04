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    4. Bebekler ve çocuklar için tam koruma sağlayan temiz içerikleri güneş koruyucu önerileri

    Bebekler ve çocuklar için tam koruma sağlayan temiz içerikleri güneş koruyucu önerileri

    31.08.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çocuğunuz için güneş koruyucu alacaksanız temiz içerikli ve kaliteli ürünler arasından tercih yapmak daha da önem kazanıyor. "Hangi güneş koruyucuyu almalıyım?" diye kara kara düşünüyorsanız harika bir listeyle karşınızdayız. Hazırsanız başlayalım!

    Bebekler ve çocuklar için tam koruma sağlayan temiz içerikleri güneş koruyucu önerileri

    Vücudumuzun zaman zaman güneş alması gerekse de uzun saatler boyunca güneş ışınlarına maruz kalmak zararlı, özellikle de çocuklar için. Bu nedenle yaz kış güneşe çıkmadan önce kullanılması gereken ürünlerin başında güneş koruyucuları geliyor. Siz de çocuğunuz için iyi bir güneş kremi arayışındaysanız doğru yerdesiniz. İşte çocuklarınız için güvenle kullanabileceğiniz güneş koruyucular!

    1. Pediatrik olarak onaylı: NIVEA Sun SPF 50+ Koruma & Bakım Çocuk Güneş Spreyi

    Bebekler ve çocuklar için tam koruma sağlayan temiz içerikleri güneş koruyucu önerileri

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    Çocuğunu güneşten korumak için iyi bir ürün arayışında olanların NIVEA Sun SPF 50+ Koruma & Bakım Çocuk Güneş Spreyi ile mutlaka tanışması gerekiyor. Pediatrik olarak onaylanan güneş kremi, suya dayanıklı formülüyle UVA ve UVB koruması sağlıyor. Ciltle uyumu dermatolojik olarak onaylan ürün, çocuğunuzun hassas tenini zararlı güneş ışınlarından korumak için harika bir tercih!

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    2. Çocuğunuz için ekstra hassas koruma: Celenes Herbal SPF 50+ Çocuk Güneş Koruyucu Losyon Sprey

    Bebekler ve çocuklar için tam koruma sağlayan temiz içerikleri güneş koruyucu önerileri

    Celenes Herbal SPF 50+ Çocuk Güneş Koruyucu Losyon Sprey'in çocuğunuz için ekstra hassas bakım yapan formülü, zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı tam koruma sağlıyor. Yüksek faktörlü koruması sayesinde güneş leke ve yanıklarından çocuğunuzu koruyor. Alkol, paraben ve alüminyum içermeyen ürün suya karşı dayanıklı olduğu için yenilemeye gerek kalmadan çocuğunuz deniz ya da havuzda rahatlıkla vakit geçirebilir!

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    3. Deniz kenarında çocuğunuzun ihtiyacı olan: Sebamed Sun Care Bebek Güneş Koruyucu Sprey

    Bebekler ve çocuklar için tam koruma sağlayan temiz içerikleri güneş koruyucu önerileri

    Sebamed Sun Care Bebek Güneş Koruyucu Sprey’in yüksek UVA ve UVB filtreleri, güneşin zararlı ışınlarını süzerek etkili bir koruma sunuyor. Bebeklerin narin cildini tahriş etmeyen formülü, ebeveynlerin beğenisini topluyor. Sprey şişesiyle rahat kullanılıyor. Suya dayanıklı olan güneş koruyucu; paraben, parafin, peg bileşenleri, PABA gibi bileşenleri de içermiyor. E vitamini ile cildi besleyen, provitamin B5 ile cildi canlandıran ürünü kaçırmayın!

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    4. Hem çevreyi hem bebeğinizi koruyun: Ecowell SPF 50 Organik Bebek Güneş Kremi

    Bebekler ve çocuklar için tam koruma sağlayan temiz içerikleri güneş koruyucu önerileri

    Vegan içerikli bir güneş kremi arıyorsanız Ecowell SPF 50 Organik Bebek Güneş Kremi, tam size göre. İçeriğindeki organik Aloe vera ve gül suyu, ferahlatıcı etkisinin yanı sıra bebeğinizin cildini nemlendirerek besliyor. Kolayca sürebileceğiniz ürün; paraben, silikon, renklendirici, SLS ve SLES gibi zararlı maddeler içermiyor. Geri dönüşümlü ambalajıyla çevreyi de koruyor. Hem bebeğinizi hem doğayı düşünen ürüne mutlaka bir şans verin!

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    5. Parfüm içermeyen ve hipoalerjenik bir ürün: Chicco SPF 50+ Güneş Kremi

    Bebekler ve çocuklar için tam koruma sağlayan temiz içerikleri güneş koruyucu önerileri

    Chicco SPF 50+ Güneş Kremi, parfümsüz ve hipoalerjenik özelliğiyle çocuğunuzun hassas cildi için birebir. Sprey formu sayesinde kullanımı pratik olduğu için çocuğunuz oyun oynarken bile koruyucuyu kolayca uygulayabilirsiniz. Antioksidan özelliğine sahip E vitamini, çocuğunuzun cildini besler. Bitki özlü koruyucuda paraben, pheonoxyethanol ve alkol bulunmaz. Suya dayanıklı formülüyle UVA, UVB ve kızılötesi ışınlara karşı yüksek koruma sağlar.

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    6. Tam ve etkili koruma için: New Well Güneş Koruyucu Çocuk Kremi

    Bebekler ve çocuklar için tam koruma sağlayan temiz içerikleri güneş koruyucu önerileri

    Çocukların tenine nüfuz eden ürünlerin temiz içerikli olması son derece önemli. Bu özelliğiyle öne çıkan New Well Güneş Koruyucu Çocuk Kremi, paraben ve parfüm gibi zararlı maddeler içermiyor. Günlük kullanıma uygun olan ürünle çocuğunuzu güneşin zararlı ışınlarından korumak için çocuğunuz güneşe çıkmadan 20 dakika önce uygulamanız ve aynı işlemi ikişer saatlik aralarla tekrarlamanız yeterli. Ürünü kullanmadan önce çalkalamanız gerektiğini de hatırlatalım.

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    7. Doğal içerikli ürünleri tercih edenlere: Siveno %100 Doğal Çocuklar İçin Güneş Losyonu

    Bebekler ve çocuklar için tam koruma sağlayan temiz içerikleri güneş koruyucu önerileri

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    Çocukların cildi bir yetişkinin cildine göre ekstra hassas. Çocuğunuzun cilt sağlığını korumak için tercih edebileceğiniz Siveno %100 Doğal Çocuklar İçin Güneş Losyonu, doğal içerikli bir ürün. Çocuğunuzun hassas cildine özel üretilen ve kimyasal filtreler içermeyen mineral filtreleri, UVA ve UVB ışınlarını cilt yüzeyinden yansıtır. Böylece maksimum koruma sağlar. Severek kullanacağınız ürüne göz atmadan geçmeyin, deriz!

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    8. Hem güneş koruyucu hem nemlendirici arayanlara: IVA NATURA Çocuk Güneş Kremi

    Bebekler ve çocuklar için tam koruma sağlayan temiz içerikleri güneş koruyucu önerileri

    Hayvansal hiçbir içerik kullanılmayan organik nemlendirici ve güneş koruyucu IVA NATURA Çocuk Güneş Kremi, çocuğunuz için zararlı olan paraben ve parafin gibi kimyasal maddeler içermiyor. %100 doğal ve mineral filtreli formülü ile çocuğunuzu güneşin zararlı ışınlarından koruyor. İçerdiği yüksek vitaminler ve Aloe vera ile bebeğinizin cildini nemlendirerek benzersiz bir cilt bakımı da sunuyor. Hem temiz içerikli hem organik kremi çok seveceksiniz!

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    9. "İyi ki almışım!" diyeceğiniz: Hipp Babysanft Güneş Kremi

    Bebekler ve çocuklar için tam koruma sağlayan temiz içerikleri güneş koruyucu önerileri

    Yüz bölgesinde de uygulanabilen Hipp Babysanft Güneş Kremi sık aralıklarla çocuğunuzun cildine uygulayarak onu sadece zararlı güneş ışınlarından korumakla kalmaz, aynı zamanda cildini nemlendirebilirsiniz. Bu sayede gün boyunca güneş ışınlarına maruz kalan çocuğunuzun narin cildi kurumaz. Ürün; nanopartikul, oktokrilen, parfüm ve paraben gibi zararlı bileşenler içermez. UVA ve UVB korumasına sahip ürünle çocuğunuzu gün boyu güneşin zararlı etkilerinden korumaya ne dersiniz?

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    10. Ebeveynlerin tercihi: Trukid Trubaby Everyday Güneş Koruyucu Krem

    Bebekler ve çocuklar için tam koruma sağlayan temiz içerikleri güneş koruyucu önerileri

    Deniz tatillerinde güneş altında kumdan kaleler yapmaktan yorulmayan çocuklar için son derece uygun bir seçim olan Trukid Trubaby Everyday Güneş Koruyucu Krem, hassas ciltlere özel hazırlanan formülüyle yüksek koruma sağlıyor. %100 doğal içeriğiyle ebeveynlerin beğenisini toplayan ürünün kullanımı da çok kolay. Glüten ve paraben içermeyen doğal güneş koruyucuyu çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

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