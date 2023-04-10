Bebeklerde burun tıkanıklığına ne iyi gelir, neden olur? Bebeklerde burun tıkanıklığı nasıl açılır, nasıl geçer?

Burun, solunum sisteminin ilk durağıdır. Burada hava ısınır, nemlenir ve temizlenir. Burunda çeşitli faktörler sebebiyle görevler yerine getirilmediğinde burun tıkanıklığı oluşur. Burun tıkanıklığı, akut (kısa süreli) olabileceği gibi kronik (uzun süreli) etki de gösterebilir. Başlı başına bir hastalık ve sorun olarak gözükse de tıkanıklık, birçok hastalığın ön belirtisi olarak da kendini gösterebilir. Yetişkinlerde normal bir durum olarak kabul edilse de bebeklerde nefes darlığına sebep olabilir. Bebeklerde burun tıkanıklığına çeşitli doğal ve bitkisel yöntemler ile çözüm sağlamak mümkündür. Kronik burun tıkanıklığı sorunlarında ise mutlaka uzman yardımı alınması gerekir.

Bebeklerde burun tıkanıklığı neden olur?

Bebeklerde burun tıkanıklığı oldukça rastlanan sıkıntılardan biridir. Bebeklerde oluşan hastalık ve sıkıntılar bir an önce çözülme odaklı olunmalıdır. Aksi taktirde bebekte huzursuzluk ve rahatsızlık oluşur. Bebeklerde burun tıkanıklığına neden olan belirtiler aşağıda verilmiştir:

Alerjiler

Kuru hava

Enfeksiyonlar

Tahriş ediciler

Yabancı cisimler

Genişlemiş adenoidler

Burun spreyi ve damlaları fazlaca kullanmak

Nezle, üst solunum yolu enfeksiyonları

Sıcak hava

Sigara dumanı, parfüm ve toz gibi tahriş edici maddeler

Bebeklerde burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

Yeni doğan burun tıkanıklığı sorunu, hastalığın neden olduğu belirtiye göre çözüm yöntemlerinde değişkenlik gösterir. Bu yüzden ilk olarak bebeğin burnunun neden tıkandığını anlamak gerekir. Uzun süreli ve düzenli burun tıkanıklıkları yaşanıyorsa mutlaka uzman yardımı alınmalıdır. Eğer kısa süreli ve ciddi olmayan burun tıkanıklığı varsa çeşitli bitkisel ve doğal yöntemler ile bebeklerde burun tıkanıklığı ve hırıltı problemleri geçirilebilir veya dindirmeye yardımcı olur. Tıkanıklığa iyi gelebilecek doğal ve bitkisel yöntemler aşağıda listelenmiştir:

Tuzlu su ile temizlemek

Mukus çekme aparatı kullanmak

Burun aspiratörü ya da burun emme ampulleri kullanmak

Anne sütü kullanımı

Bebeğimin burnu tıkalı evde ne yapabilirim?

Bebeklerde burun tıkanıklığı açma, akut tıkanıklıklarda evde geçirilme imkanı bulunur. Çeşitli yöntemler ile burun tıkanıklığı minimalize düzeye indirilebilir veya geçirilebilir. Uzun süreli tıkanıklıklarda ise durumu daha kötü bir hale getirmemek için uzman yardımı eşliğinde çözüm yolları aranmalıdır. Böylece en doğru ve hızlı bir şekilde geçirilebilir. Evde yapılabilecek yöntemler aşağıda verilmiştir:

Odayı havalandırmak

Oda sıcaklığını ideal seviyede tutmak

Bebeği nemli bir ortama götürmek

Düzenli anne sütü kullanımı

Burnu tıkalı bebek nasıl yatırılmalı?

Bebeklerde burun tıkanıklığı çeşitli sebeplerden ortaya çıkabilir. Bebeğin bulunduğu hava olduğu gibi yatırılma şekli de önemlidir. Bu durumda gerekli önlem alınıp bebeği doğru şekilde yatırılmalıdır. Nemli bir ortamda, ideal hava sıcaklığı olan odada bebeği dik bir konumda yatırılabilir. Ayrıca havlu yardımıyla yatırılması burun tıkanıklığının dinmesine olanak tanır.

Bebeklerde burun tıkanıklığı nasıl açılır?

Bebeklerde burun tıkanıklığı genelde geceleri artar. Bu durumda bebek burun temizleme yolları aranır. Burun tıkanıklığı birçok sebepten dolayı ortaya çıkabilir. Soğuk algınlığı, grip veya sinüzit gibi enfeksiyonlar ve alerjiler gibi sebeplerden dolayı meydana geldiği gibi birçok hastalığın belirtisi olarak da görülebilir. Ayrıca öksürük, halsizlik gibi sıkıntılara sebep olabilir. Bu durumda yeni doğan burun temizliği yolları bulunmalıdır. Belirtilen öneri ve yöntemlere uyarak burun tıkanıklığı dindirilebilir ve kökten çözülebilir. Uzun süren ve düzenli burun tıkanıklıklarında ise uzman tavsiyesi eşliğinde çözüm yöntemi aranmalıdır.