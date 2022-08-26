Belirtilere dikkat edin! En tehlikeli kanser türlerinden: Sinsice ilerleyerek hayatınızı riske atıyor

Ölümcül sonuçlara neden olabilen kanserin çok çeşitli türleri vardır. Pankreas kanseri de tehlikeli kanser türleri arasındadır. Pankreas organı kan şekerinin düzenlenmesini sağlar. Bu nedenle pankreasın sağlıklı bir şekilde çalışması hayati önem taşır. Pankreas kanseri riskini artıran faktörler arasında sigara, genetik etkenler, obezite bulunur. Pankreas kanserinin belirtileri toplumun sıklıkla yaşadığı rahatsızlıklardandır. Bu sebeple bu belirtilerin görmezden gelinmesi kanserin teşhisini zorlaştırmaktadır.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ

Karın ağrısı

İştahsızlık

Kilo kaybı

Sarılık

İdrar renginde koyulaşma

Sırt ağrısı

Bulantı

Kusma

İshal

Yağlı dışkılama pankreas kanserinin belirtilerindendir.

PANKREAS KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

Genetik faktörler

Yaş

Obezite

Sigara içilmesi

Şeker hastalığı varlığı

Alkol

Hayvansal yağlı gıdaların fazla tüketilmesi pankreas kanserinin risk faktörlerini oluşturmaktadır.



