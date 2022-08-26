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Belirtilere dikkat edin! En tehlikeli kanser türlerinden: Sinsice ilerleyerek hayatınızı riske atıyor

26.08.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından olan kanseri erken teşhis etmek hayati önem taşımaktadır. Erken teşhis ve doğru tedavi ile kanseri iyileştirmek mümkündür. Tehlikeli kanser türleri arasında yer alan pankreas kanserinin belirtileri en sık rastlanan rahatsızlıklardan olduğu için teşhis etmesi zordur. Ancak bu belirtiler hakkında bilinçli olunması pankreas kanserinin erken teşhis edilmesini sağlamaktadır.

Belirtilere dikkat edin! En tehlikeli kanser türlerinden: Sinsice ilerleyerek hayatınızı riske atıyor

Ölümcül sonuçlara neden olabilen kanserin çok çeşitli türleri vardır. Pankreas kanseri de tehlikeli kanser türleri arasındadır. Pankreas organı kan şekerinin düzenlenmesini sağlar. Bu nedenle pankreasın sağlıklı bir şekilde çalışması hayati önem taşır. Pankreas kanseri riskini artıran faktörler arasında sigara, genetik etkenler, obezite bulunur. Pankreas kanserinin belirtileri toplumun sıklıkla yaşadığı rahatsızlıklardandır. Bu sebeple bu belirtilerin görmezden gelinmesi kanserin teşhisini zorlaştırmaktadır.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ

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  • Karın ağrısı
  • İştahsızlık
  • Kilo kaybı
  • Sarılık
  • İdrar renginde koyulaşma
  • Sırt ağrısı
  • Bulantı
  • Kusma
  • İshal
  • Yağlı dışkılama pankreas kanserinin belirtilerindendir.

PANKREAS KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

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  • Genetik faktörler
  • Yaş
  • Obezite
  • Sigara içilmesi
  • Şeker hastalığı varlığı
  • Alkol
  • Hayvansal yağlı gıdaların fazla tüketilmesi pankreas kanserinin risk faktörlerini oluşturmaktadır.


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