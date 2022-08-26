Belirtilere dikkat edin! En tehlikeli kanser türlerinden: Sinsice ilerleyerek hayatınızı riske atıyor

Ölümcül sonuçlara neden olabilen kanserin çok çeşitli türleri vardır. Pankreas kanseri de tehlikeli kanser türleri arasındadır. Pankreas organı kan şekerinin düzenlenmesini sağlar. Bu nedenle pankreasın sağlıklı bir şekilde çalışması hayati önem taşır. Pankreas kanseri riskini artıran faktörler arasında sigara, genetik etkenler, obezite bulunur. Pankreas kanserinin belirtileri toplumun sıklıkla yaşadığı rahatsızlıklardandır. Bu sebeple bu belirtilerin görmezden gelinmesi kanserin teşhisini zorlaştırmaktadır.
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