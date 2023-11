Bir saatten daha fazlası! Apple Watch modellerinde 15 bin TL'ye varan dev indirim

Sporu seven, teknolojiye önem veren ve tarzını ön plana çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmezi olan Apple Watch, bir saatten çok daha fazlası! Sadece bir saat değil, aynı zamanda tarzınızı da yansıtabileceğiniz bir aksesuar olarak öne çıkan Apple Watch modelleri; hayranlık uyandıran tasarımları, çeşitli kayış ve renk seçenekleriyle her yaşa ve her zevke hitap ediyor. Siz de stilinizi en iyi şekilde yansıtmak, üstün teknolojik özelliklerden faydalanmak için Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel indirimlerden yararlanarak bir Apple Watch sahibi olabilirsiniz!

1. Apple Watch Series 8 [GPS + Cellular 45 mm] Akıllı Saat

Kullanıcılar ne diyor?

"Watch 3'ten geçtim. Çok güzel memnunum. Çok uyguna da geldi, maximum kampanyası ile. Teşekkürler Amazon."

"Saati çok anlatmaya gerek yok. E sim ile telefonum yanımda yokken bile sorunsuz kullanıyorum. Hızlı ve sağlam ulaştı elime. Ekran açık özelliğini kullanmazsam, şarjı 2 gün gidiyor.

2. Apple Watch Series 7 [GPS + Cellular 45 mm] Akıllı Saat

Kullanıcılar ne diyor?

"Gelen aramaları cevaplama mesaj gönderme spordayken yanında telefon taşımama gibi bir çok güzellikler var."

"Çok iyi şekilde geldi ve ürünü severek kullanıyorum."

3. Apple Watch Series 7 [GPS + Cellular 41 mm] Akıllı Saat

Kullanıcılar ne diyor?

"Eşim çok beğendi."

"Ben saat olarak değil de telefon olarak kullanıyorum. LTE, Turkcell tarafından da destekleniyor, telefon ile eşleyip, telefonu kapatarak ya da evde bırakarak, istediğim yere gidiyorum, öyle yan oda felan değil Ankara içerisinde Turkcell'in çektiği herhangi bir yere gitsem bile sorun yok. Bir de kablosuz kulaklık bağladım ve telefonum artık koluma takılı hale geldi. Haliyle şarj süresi de telefon gibi, normal olarak her gün şarj ediyorum. Çok memnunum tavsiye ederim."

4. Apple Watch Series 7 [GPS + Cellular 41 mm] Akıllı Saat

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok iyi şekilde geldi ve ürünü severek kulanıyorum."

"Kaliteli ürün."

5. Apple Watch Ultra [GPS + Cellular 49 mm] Akıllı Saat

Kullanıcılar ne diyor?

"Piyasadaki premium saatlerden birisi. Fiyatı çok yüksek. Ama alabileceğiniz de en iyi saat belki de. Malzeme kalitesi premium. Şarji 3 günü rahat çıkarıyor. Memnunum."

"Ürün tartışılmaz en iyi akıllı saat. Apple Türkiye garantili, Kuzey Amerika üretim, kayış orijinal yellow ocean. Babalar günü Prime müşterilerine özel indiriminden yararlanarak satın aldım. Harika paketleme ve 12 saatte tarafıma ulaştı.Teşekkürler Amazon.com.tr."

Bu içerik 14 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

