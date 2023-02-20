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Birbirinden kaliteli markaların stilinize hava katacak indirimdeki ürünlerini keşfedin

20.02.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olduğundan daha havalı görünmek, stiliyle herkesin dikkatini çekmek isteyenler buraya! Gardırobunuza hoş birkaç giyim ürünü, her kombininize uyum sağlayacak cüzdan, çanta ve tabii ki çekiciliğin sırrı hoş kokulu bir parfüm eklemenin zamanı geldi; hem de kalitesiyle öne çıkan markaların indirimdeki ürünlerinden! Gelin, vakit kaybetmeden sizin için seçtiğimiz indirimlere bir göz atalım.

Birbirinden kaliteli markaların stilinize hava katacak indirimdeki ürünlerini keşfedin

Tarzınıza hava, şıklığınıza şıklık katacak, girdiğiniz tüm ortamlarda göz kamaştırmanızı sağlayacak klasik parçalar mı arıyorsunuz ya da doğada geçirdiğiniz saatleri konforlu kılacak spor giyim ürünleri mi? Yoksa hoş kokulu bir parfüm, kaliteli deriden üretilen bir cüzdan, her kombininize uyum sağlayacak bir çanta mı arıyorsunuz? Tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek, bunu yaparken de bütçenizi yormayacak indirimdeki ürünleri sizin için seçtik. İşte detaylar!

1. Calvin Klein kadın ve erkek parfümlerinde sepette %15 indirim!

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Calvin Klein parfümlerde tüm fırsatlara ek 1000 TL üzeri alışverişe 125 TL indirim ve mağaza takibine alt limitsiz 75 TL kupon fırsatını kaçırmayın! Detaylar için buraya tıklayın.

2. NSPORT'ta %30'a varan indirimler ve çok al az öde fırsatı!

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Çok al az öde fırsatına ek, 500 TL'ye 50 TL, 750 TL'ye 75 TL, 1500 TL'ye 150 TL indirim fırsatını kaçırmayın! Detaylar için buraya tıklayın.

4. Cengiz Pakel çanta ve cüzdanlarda %40'a varan indirim!

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Mağaza takibine 350 TL'ye 20 TL indirim fırsatını kaçırmayın! Detaylar için buraya tıklayın.

5. Accessorize London Türkiye'de! %40'a varan indirimlerle...

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